Binance, 6,3 milyar dolarlık kaybı kendi kasasından karşılıyor

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, tarihinin en büyük kripto para hırsızlığı olarak değerlendirilen saldırıda çalınan 6,3 milyar dolarlık varlığın yüzde 90'ını geri ödediğini açıkladı. Şirket, kalan kayıpları da kendi kaynaklarından karşılayacağını taahhüt etti.

Zararlar üstleniyor

Binance, saldırıda çalınan varlıkların yerine kendi kurumsal hazinesinden ve çeşitli fonlardan kaynak aktardı. Şirket, toplamda 6,34 milyar dolardan fazla fonu bu amaçla ayırdığını ve kullanıcıların kayıplarının tamamını karşılayacağını belirtti.

Henüz karşılanamayan yüzde 10'luk bölümün, yeterli miktarda temin edilmesi daha uzun sürebilecek likiditesi düşük kripto paralardan oluştuğu ifade edildi. Binance, Bitcoin, Ethereum ve Tether dahil olmak üzere toplam dokuz yaygın işlem gören kripto varlığın tamamının karşılandığını bildirdi.

Şirket, cumartesi günü yaptığı açıklamada saldırının mali etkisinin kullanıcılar yerine Binance tarafından üstlenileceğini vurguladı.

Para çekme işlemleri yeniden başladı

Binance, saldırının ardından durdurulan para çekme işlemlerini kademeli olarak yeniden başlatacağını duyurmuştu. Şirket, 1 Kasım Pazar günü yaptığı güncellemede birden fazla ağda para çekme işlemlerinin yeniden etkinleştirildiğini açıkladı.

Saldırıdan etkilenen tüm hizmetlerin yeniden açılması için çalışmalar sürerken Binance, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), cumartesi günü yaptığı açıklamada saldırının Kuzey Kore tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. FBI'ın tespitlerine göre saldırganlar, çaldıkları varlıkları Ethereum'a dönüştürdü. FBI, saldırının Kuzey Kore destekli TraderTraitor tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Binance'in ilk incelemesi, bir mühendisin dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesi sonucunda yetkisiz para çekme işlemlerinin gerçekleştirildiğine işaret ediyordu. Ancak şirket, sonraki güncellemelerinde birden fazla güvenlik ihlali noktası tespit edildiğini açıkladı.

Binance Eş CEO'su Richard Teng, saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganların izlerini gizlemek için gelişmiş yöntemler kullandığını belirtti. Bu yöntemler arasında, izleri ortadan kaldırmaya yönelik bir “kendini imha mekanizması” da bulunuyordu.

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Binance, 6,3 milyar dolarlık kaybı kendi kasasından karşılıyor

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