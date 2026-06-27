Binance Avrupa’da sıkıntıya girdi, lisans alamıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının en büyük borsası Binance son günlerde Avrupa Birliği sınırları içerisinde sıkıntı yaşamaya başladı. 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan Kripto Varlık Pazarı – MiCA düzenlemesi öncesi lisans alma çabaları sonuçsuz kalıyor.

Binance Avrupa’da kapanacak mı?

MiCA kapsamında borsaların 1 Temmuz tarihine kadar en az 1 AB ülkesinden faaliyet lisansı alması gerekiyor. Aksi takdirde faaliyetleri askıya alınacak. Bu kapsamdan Yunanistan’da yapılan başvuru olumlu yanıt alsa da süreç beklenenden çok uzadı. Binance zaman daraldığı için başvuruyu geri çekti ve şansını Fransa’da denemeye karar verdi.

Bitcoin fiyatı yükselişe geçecek mi? 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan son tarihe yetişmemesi ihtimali da göz önüne alınarak Fransa, İtalya, Polonya ve İspanya’da yaşayan Binance kullanıcılarına bildirim gitmeye başladı. Bildirimde yeni kullanıcı kaydının kapatıldığı ve belirli hizmetlerin askıya alınacağı belirtildi. Bununla birlikte kullanıcıların varlıkları güvende ve her zaman erişilebilir olacak.

Binance önümüzdeki aylarda MiCA lisansını mutlaka elde edeceğini belirtti. Bu zamana kadar Avrupa’da faaliyetleri askıda olacak. Türkiye ise MiCA kapsamında olmadığı için Binance TR borsasının herhangi bir ek lisans alması gerekmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: