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    Binance Avrupa’da sıkıntıya girdi, lisans alamıyor

    Binance Avrupa Birliği sınırları içerisinde gerekli lisansları alamadığı için faaliyetlerini askıya almak zorunda kalabilir. 1 hafta içerisinde sürecin netleşmesi bekleniyor. 

    Binance Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasının en büyük borsası Binance son günlerde Avrupa Birliği sınırları içerisinde sıkıntı yaşamaya başladı. 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan Kripto Varlık Pazarı – MiCA düzenlemesi öncesi lisans alma çabaları sonuçsuz kalıyor.

    Binance Avrupa’da kapanacak mı?

    MiCA kapsamında borsaların 1 Temmuz tarihine kadar en az 1 AB ülkesinden faaliyet lisansı alması gerekiyor. Aksi takdirde faaliyetleri askıya alınacak. Bu kapsamdan Yunanistan’da yapılan başvuru olumlu yanıt alsa da süreç beklenenden çok uzadı. Binance zaman daraldığı için başvuruyu geri çekti ve şansını Fransa’da denemeye karar verdi.

    Diğer taraftan son tarihe yetişmemesi ihtimali da göz önüne alınarak Fransa, İtalya, Polonya ve İspanya’da yaşayan Binance kullanıcılarına bildirim gitmeye başladı. Bildirimde yeni kullanıcı kaydının kapatıldığı ve belirli hizmetlerin askıya alınacağı belirtildi. Bununla birlikte kullanıcıların varlıkları güvende ve her zaman erişilebilir olacak.

    Binance önümüzdeki aylarda MiCA lisansını mutlaka elde edeceğini belirtti. Bu zamana kadar Avrupa’da faaliyetleri askıda olacak. Türkiye ise MiCA kapsamında olmadığı için Binance TR borsasının herhangi bir ek lisans alması gerekmiyor.

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    funky soul 17 dakika önce

    thanks

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    enreka_tr 1 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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