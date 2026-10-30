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    Binance borsasına inanılmaz saldırı, 5.8 milyar dolar çalındı

    Binance borsasına akşam saatlerinde sızan siber saldırganlar yaklaşık 5.8 milyar dolar değerinde varlığı hızlı bir şekilde cüzdanlardan çıkararak aklamaya başladı.

    Binance Tam Boyutta Gör
    Kripto para piyasası son yılların belki de en büyük siber saldırı olaylarından birisini yaşıyor. Daha önce de saldırıya uğrayan ve bugüne kadar güvenlik çözümlerine devasa yatırımlar yapan Binance borsası büyük sarsıntı geçiriyor.

    Binance borsasına devasa saldırı

    Sosyal medyada zincir üstü verilerden yapılan analizlere göre Binance borsasına ait cüzdanlardan 5 farklı blok zinciri üzerinde varlık çekimleri yapıldı ve 60’dan fazla varlık Tornado Cash üzerinden aklanmaya başladı. İncelemeler toplamda 5.8 milyar dolarlık varlığın çalındığını gösteriyor. Normalde ilk saatlerde 2.7 milyar dolar bilgisi düşmüştü ancak Arkham taramasında bu rakamın arttığı görülüyor.

    Binance eski kurucusu CZ yaptığı paylaşımda saldırıyı doğruladı ancak net bir varlık miktarı belirtmedi. Sadece Tether şirketinin 1.5 milyar dolarlık USDT varlığını, Circle’ın da 823 milyon dolarlık USDC varlığını dondurduğunu belirtti. Ayrıca kullanıcı fonlarının da güvende olduğunu duyurdu.

    Saldırının ön yüz enjeksiyonu adı verilen bir tür olduğu belirtiliyor. Bu saldırıda kullanıcının site ekranında gördüğü işlem ile cüzdanına imza atması için gönderilen gerçek işlem verisi birbirinden tamamen farklı. Bu sayede cüzdanlara sızılarak hırsızlık yapılıyor. Yani özel anahtar veya ifadeye ihtiyaç duyulmuyor. Bitcoin fiyatı da haber ile birlikte 82000$ seviyesinden 78000$ seviyelerine kadar gerilemiş durumda ve düşüş sürebilir.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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