Trump’ın eski kurucusunu affettiği Binance yine kara para aklama ile suçlanıyor

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Tam Boyutta Gör Kripto para piyasasının en büyük borsası Binance’e yönelik suçlamalar bitmiyor. Kara para aklama suçlamaları nedeniyle hapse giren eski kurucusu Changpeng Zhao’yu geçen yıl affeden Trump, 10 Ekim çöküşünün baş sorumlusu olarak gösterilmişti. Bu yıl da yine kara para aklama iddiaları gündemde.

Binance yine kara para aklama ile suçlanıyor

Gelen bilgilere göre ABD Adalet Bakanlığı, bazı şirketlerin Binance borsasını kullanarak İran’a, ülkenin askerî faaliyetlerini finanse etmek amacıyla para aktardığını öne sürüyor. Yetkililer, birbiriyle bağlantılı dijital cüzdanlar üzerinden İran’a gönderilen toplam tutarın yaklaşık 1.5 milyar dolara ulaştığını belirtiyor.

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İddiaların odağında, Hong Kong merkezli Hexa Whale ve Blessed Trust adlı iki şirket bulunuyor. Bu şirketlerin, karaborsada satılan İran petrolünü Çinli alıcılara ulaştıran aracılar olarak görev yaptığı ifade ediliyor. Binance de kendi iç soruşturmasında, söz konusu iki kuruluşun ve başka bazı yapıların borsa üzerinden büyük miktarda parayı İran Devrim Muhafızları’nı finanse eden bir ağa aktardığını tespit ettiğini doğruladı.

Binance, Hexa Whale ile Blessed Trust şirketlerinin platformdaki hesaplarını kapattı. Bununla birlikte Blessed Trust şirketinin ödeme hizmetleri sağlayan resmî bir Binance iş ortağı olması dikkat çekti. Ayrıca borsanın şüpheli işlemleri ortaya çıkaran bazı soruşturmacıların görevine son vermesi de soru işaretleri yarattı. Binance ise bu çalışanların “kişisel koşullar” nedeniyle işten çıkarıldığını savundu.

Son olarak borsa, son dönemde İranlı finansçı Babak Zencani’nin iki yıl içinde 850 milyon doları aşan bir meblağı ülkenin savaş harcamalarına destek olmak üzere aktarmasına izin vermekle de suçlanıyor. Zencani ise bu iddiaları reddediyor.

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