Binance BUSD’un Fişini Çekiyor! BUSD Sahipleri Coinlerini Hangi Kripto Projelere Dönüştürebilir?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, stablecoin’i BUSD desteğine kademeli olarak son vereceğini açıkladı. Bir dönemin en çok kullanılan ikinci stablecoin’i olan BUSD’nin desteğinin gelecek yıl resmi olarak sonlanacağı bilgisi paylaşılırken yatırımcılar için bir uyarı yayımlandı.

Şubat 2024 itibarıyla BUSD paritelerine son verileceği ve bu tarihe kadar yatırımcıların BUSD varlıklarını USDT gibi diğer birimlere dönüştürmesi gerektiği ifade edildi.

Kripto para borsası yaptığı açıklamada 6 Eylül itibarıyla BUSD’yi listelemeyi durduracağını, 7 Eylül’de ise BNB Zinciri, Avalanche, Polygon ve Tron üzerinden BUSD tokenlerin çekim işlemlerinin durdurulacağını söyledi.

Söz konusu karar, New York Finansal Hizmetler Departmanı’nın şubat ayında stablecoin ihraççısı Paxos’a BUSD ihraç etmeyi durdurma emri vermesinden sonra geldi.

Binance borsası açıklamasında bu bilgiye yer vererek “Paxos BUSD mint işlemlerini durdururken Binance de BUSD ürünleri sunmayı bırakacak. BUSD’nin her zaman dolar tarafından 1:1 oranında destekleneceğinden emin olabilirsiniz.” dedi.

Binance’in BUSD’un fişini çekme haberlerin ardından yaşayan kaos, halihazırda piyasa değeri erimeye başlamış olan BUSD’nin değer kaybına ivme kazandırdı. Oluşan satış baskısı sebebiyle stablecoin’in 1 dolara sabitliğinin bozulmasından endişe ediliyor.

Binance borsasının yatırımcılara BUSD varlıklarını dönüştürme çağrısı yapması üzerine bazı kripto coin projelerinde hareketlilik yaşandı. Belirsizliğin hakim olduğu kripto para piyasasında yatırımcıların daha ziyade kısa vadede gelir getirme potansiyeli yüksek ön satış coin’lerine yöneldiği görüldü.

Kripto meraklılarının dikkatini çeken projeler arasında topluluk odaklı Wall Street Memes, kripto fiyat analiz ve tahmin platformu yPredict ve tam donanımlı Web3 platformu Launchpad XYZ öne çıkıyor.

Wall Street Memes Borsa Listelemelerine Hazırlanıyor

İndirimli fiyatlarda Wall Street Memes token satın alma fırsatı sunan ön satış etkinliğinde toplanan fonların 25 milyon doları aşması ile dikkat çeken WSM token, 27 Eylül’de gerçekleşecek borsa listelenmelerine hazırlanıyor.

Projenin ön satışı, 1 milyonu aşan kişinin bulunduğu geniş bir topluluk ve ünlü milyarder Elon Musk’ın etkisiyle hızlı ilerliyor.

Musk’ın Wall Street Memes token Twitter hesabına yaptığı yorumlar, kripto meraklıları arasında güven emaresi olarak kabul ediliyor.

Toplamda 50 milyon dolar toplama hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen WSM token, mevcut fiyattan 0,0337 dolar karşılığında ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanılarak satın alınabiliyor.

Yatırımcılar ayrıca devreye alınan staking mekanizmasından faydalanarak pasif gelir elde etme imkanı da buluyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla stake edilen token miktarının 250 milyonu aştığı görülüyor.

Wall Street Memes projesi, kripto gündemini meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.

Yapay Zeka Destekli Kripto Analiz Platformu yPredict

Ayı piyasası koşullarında daha da önem kazanan kripto analiz alanına yapay zeka destekli bir bakış açısıyla yaklaşan yPredict ekibi, bir yatırımcının isteyebileceği her türlü aracı barındıran bir platform inşa ediyor.

Projenin native tokeni olan yPredict token satın almak için düzenlenen ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşan ekip, YPRED token sahiplerine pek çok premium hizmete ve indirimlere erişim sağlamayı planlıyor.

Mevcut aşamada 0,1 dolardan satın alınabilen yPredict token fiyatının bir sonraki aşamada 0,11 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor. Ön satış etkinliğinin sonlanması ile gerçekleşecek olan borsa listelemelerindeki fiyatın ise 0,12 dolar olacağı belirtiliyor.

Kripto ve yapay zekanın geleceğine inanan yatırımcılar, ETH, MATIC, BNB, USDT veya kart işlemleri aracılığıyla yPredict tokene yatırım yapabiliyor.

Tam Donanımlı Web3 Platformu Launchpad XYZ

Her gün onlarca yeni kripto para biriminin listelendiği ve bir o kadarının piyasayı terk ettiği günümüzde Web3 dünyasına girmek göz korkutucu olabiliyor.

Hangi cüzdanın seçileceğinden hangi dijital varlığa yatırım yapılacağına kadar ardı arkası bitmek bilmeyen sorular, potansiyel yatırımcıların kripto ekosistemine girmesine engel oluyor.

İndirimli fiyatlardan Launchpad XYZ token satın alma fırsatı sunan Launchpad XYZ projesi, Web3 dünyasına açılan kapı olmayı hedefliyor.

Launchpad XYZ platformunda, merkeziyetsiz bir borsadan eşler arası NFT alışverişi imkanına, kapsamlı bir yatırım terminalinden ön satış projeleri için analiz araçlarına kadar ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve hizmete yer veriliyor.

Proje ekibi ayrıca misyonlarına uygun olarak potansiyel yatırımcılar için bir eğitim bölümü tasarlıyor. Yatırımcıların Launchpad XYZ platformunda Oyna-Kazan (P2E) ve Metaverse oyunlarına da erişebileceği ifade ediliyor.

Sayısı 10 milyonu bulan Web3 kullanıcılarını hedefleyen projenin ön satışında şu ana kadar toplanan fonların 1 milyon 500 bin doları geçtiği görülüyor.

Platformun merkezinde yer alan ve premium özelliklere erişim imkanı sunan LPX tokene yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları 0,0445 dolar karşılığında 1 Launchpad XYZ token satın alabiliyor. Yatırımcılar, USDT, ETH veya kart işlemleri vasıtasıyla yatırım yapabiliyor.

Oldukça karmaşık olabilen bir dünyayı basitleştirerek Web3 dünyasını erişilebilir kılmayı ve kolaylaştırmayı hedefleyen Launchpad XYZ platformu, kripto evrenine adım atmak isteyen ancak gözü korkan yatırımcılarını bekliyor.

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