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Binance’in CEO’su Changpeng Zhao yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez Binance’in CEO’su kripto sektöründeki temel olarak bir değişim olmadığını, NFT, yatırım, metaverse, DeFi gibi araçların büyüdüğünü ve geliştirmeye devam etmemiz gerektiğini söylediği bir paylaşım yaptı. Daha sonra bu tweeti sildi.

Binance CEO’su CZ’den Kripto Sektörünün Gelişimi ile İlgili Paylaşım

Kripto para sektöründe her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, birçok önemli isim gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Son olarak Binance’in CEO’su Changpeng Zhao da resmi Twitter hesabı üzerinden kripto para sektörünü gelişimi ile ilgili olarak bir paylaşım yaptı.

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Binance’in CEO’su Changpeng Zhao resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde paylaşım yaptı ve daha sonra paylaşımını sildi:

“Kripto sektöründe temeller değişmedi. Bağış toplama, yatırım, transfer, mikro ödeme, havale, DeFi, NFT, metaverse gibi kavramlar gelişme kaydetmeye devam ediyor. Bununla beraber birkaç yanlış yönetilen başarısız projede var”

Silinen tweet'in bağlantısı: https://twitter.com/cz_binance/status/1550712577143246848

Son olarak hatırlatmak gerekirse kısa süre önce Changpeng Zhao (CZ), kripto gündemine dair açıklamalarda bulunmuştu. Zhao, açıklamasında kripto düşüşünün dört yıl boyunca devam edebileceğini belirtmişti

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Binance CEO’su kripto sektörünün gelişimi hakkında paylaşım