Binance'ın AB lisansı tehlikede: Milyonlarca kullanıcı etkilenebilir

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın Avrupa Birliği'nde faaliyet göstermesini sağlayacak kritik lisans başvurusunun reddedilme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Reuters'in haberine göre şirketin Yunanistan üzerinden yaptığı MiCA lisans başvurusu olumsuz sonuçlanabilir. Bu durum gerçekleşirse Binance, temmuz ayından itibaren AB'deki müşterilerine hizmet verme yetkisini kaybedebilir.

MiCA kuralları devreye giriyor

Avrupa Birliği'nin kripto varlık sektörünü düzenlemek amacıyla yürürlüğe koyduğu MiCA (Markets in Crypto-Assets - Kripto Varlık Piyasaları) düzenlemesi kapsamında kripto şirketlerinin faaliyetlerine devam edebilmesi için haziran ayı sonuna kadar lisans alması gerekiyor. Şirketler, herhangi bir AB ülkesinden aldıkları lisansı "pasaport" sistemi sayesinde tüm 27 üye ülkede kullanabiliyor.

Binance, bu kapsamda başvurusunu Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu'na (HCMC) yaptı. Ancak Reuters'ın kaynaklarına göre düzenleyici kurumun başvuruyu reddetmeye hazırlandığı belirtiliyor. Böyle bir kararın çıkması halinde Binance, Avrupa Birliği genelinde faaliyet gösterebilmek için gerekli yasal yetkiyi elde edemeyecek.

Olası ret kararı Binance'ın Avrupa Birliği'ndeki milyonlarca kullanıcısının geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Lisans alınamaması durumunda şirket, temmuz ayının başından itibaren mevcut haliyle AB pazarında faaliyet göstermeye devam edemeyecek.

Gözler 30 Haziran'da

Binance X platformunda yaptığı açıklamada “düzenli bir süreci desteklemeyi ve kullanıcılarımızın maruz kalacağı aksaklıkları en aza indirmeyi” amaçladığını duyurdu. Şirket, sürecin nasıl yönetileceğine dair ise ek detay paylaşmadı.

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Binance sözcüsü, şirketin yaklaşık 18 aydır MiCA lisansı almak için düzenleyici kurumlarla çalıştığını ve gerekli şartları yerine getirdiğine inandığını söyledi. Şirket, HCMC'den başvurunun reddedileceğine yönelik resmi bir bildirim almadığını da vurguladı. Binance ayrıca 30 Haziran 2026'dan önce yeni bir güncelleme paylaşacağını açıkladı.

AB düzenleyicileri son yıllarda kripto para sektörünü daha sıkı denetim altına almaya çalışıyor. Düzenleyicilere göre yeterli gözetim olmadan faaliyet gösteren kripto platformları, yatırımcılar açısından risk oluşturabilir ve finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açabilir. Dünyada yaklaşık 300 milyon müşteriye sahip olan Binance için Avrupa pazarı önemli bir konumda bulunuyor.

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