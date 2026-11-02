Binance saldırısında çalınan 242 milyon dolar aklandı

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Tam Boyutta Gör Kuzey Kore bağlantılı hackerlar, Binance'den çaldıkları kripto varlıkların yaklaşık 242 milyon dolarını iki günde Tron ağından çıkardı. FBI, saldırıyla bağlantılı adreslerin engellenmesi için THORChain ve diğer kripto hizmetlerine çağrıda bulundu.

Çalınan kripto paralar farklı ağlara taşındı

Zincir üstü analiz uzmanı ve Security Alliance (SEAL) katkıcısı SomaXBT'nin verilerine göre saldırganlar, Binance'den Tron ağı üzerinden çaldıkları yaklaşık 628 milyon doların 242 milyon dolarını iki gün içinde akladı. Tether'in 378,7 milyon USDT'yi dondurmasının ardından saldırganların taşımak zorunda olduğu miktar yaklaşık 249 milyon dolara geriledi.

Aklama işlemlerinde kullanılan varlıkların yaklaşık 194 milyon dolarlık bölümü köprüler ve takas hizmetleri aracılığıyla Tron dışına çıkarıldı. Yaklaşık 26 milyon dolar Tron ağında kaldı. İşlem ücretleri, kaymalar ve fiyat hareketleri nedeniyle yaklaşık 22 milyon dolar kaybedildi.

Saldırganların kullandığı çapraz zincir köprüleri arasında Relay 48 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. THORChain üzerinden 44 milyon dolar, Chainflip üzerinden 32,1 milyon dolar ve Symbiosis üzerinden 16 milyon dolar taşındı. Bu dört hizmet toplamda yaklaşık 140 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bitget Wallet üzerinden taşınan 41,7 milyon doların ise nereye ulaştığı henüz belirlenemedi.

Binance, perşembe günü yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlık kaybıyla tarihin en büyük kripto saldırısına uğradı. FBI, ABD Gizli Servisi ve IRS'nin Kriminal Soruşturma birimiyle birlikte cumartesi günü yayımladığı uyarıda saldırıyı Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna atfetti.

FBI, THORChain'den işlemleri engellemesini istedi

FBI, saldırganların çalınan varlıkları ağırlıklı olarak Ethereum'a dönüştürdüğünü ve bunları DeFi protokolleri ile anlık takas hizmetleri üzerinden aklamaya devam edebileceğini belirtti. Kurum, THORChain operatörleri ve diğer kripto hizmetlerinden saldırıyla bağlantılı işlemleri engellemelerini istedi.

FBI, saldırıyla ilişkili 608 Ethereum, 19 Bitcoin ve bir Solana adresi yayımladı. Ancak listede Tron adresleri bulunmadı.

THORChain teknik kurucu ortağı Chad Barraford, operatörlerin kamuya açık bilgiler dışında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Ancak saldırganların adreslerinin engellenip engellenmeyeceğine ilişkin açıklama yapmadı.

Bu sırada Ethereum ağındaki bir yeniden düzenleme (reorg), 10 ETH tutarındaki bir yatırma işleminin iki kez iade edilmesine neden oldu ve THORChain acil olarak durduruldu. Pazar günü itibarıyla bağlı 13 ağın 10'unda işlemler askıya alınmıştı. Tron, Ethereum ve Bitcoin de bunlar arasındaydı.

SomaXBT'ye göre saldırganlar THORChain'e 2.697 işlemle 185,1 milyon TRX ve 3,83 milyon USDT yatırdı. Sistem üzerinden 170 adrese 17.019 ETH, 20 adrese ise 53,25 BTC gönderildi. İşlem ücretleri ve fiyat kaymaları nedeniyle yaklaşık yüzde 12 kayıp yaşandı.

Aklama işlemleri otomatikleştirildi

Elliptic'in analizine göre saldırganların ana Tron cüzdanı 31 saat boyunca her saat ödeme yaptı. THORChain yatırımlarında aynı miktarlar tekrarlandı ve bazı işlemler 19 kez gerçekleştirildi.

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Köprülerin reddettiği işlemler yeni cüzdanlar üzerinden otomatik olarak yeniden gönderildi. Elliptic kurucu ortağı Tom Robinson, işlemlerin yapay zeka ajanları tarafından yürütüldüğüne dair bir işaret bulunmadığını belirtti. Robinson'a göre insanlar kararları verirken tekrarlayan işlemler komut dosyalarıyla otomatikleştirildi.

Çalınan fonların yüzde 44'ü donduruldu

Elliptic, çalınan kripto paraların 2,85 milyar dolarının dondurulduğunu veya ele geçirildiğini doğruladı. Bu miktar, şirketin hesapladığı 6,43 milyar dolarlık toplam kaybın yaklaşık yüzde 44'üne karşılık geliyor. Dondurulan fonların yüzde 94'ü stablecoin'lerden oluşuyor.

Buna karşılık yaklaşık 3,25 milyar dolar değerindeki varlıklar, ihraççıları tarafından dondurulamıyor. Bu miktara 18.327 BTC ve 233 milyon XRP de dahil.

Tether tarafından dondurulan USDT, saldırganların iki cüzdanına dağıldı. Tronscan verilerine göre cüzdanlardan birinde 312,7 milyon USDT, diğerinde ise 65,99 milyon USDT bulunuyor. The Block'un Mempool.space verileri üzerinden yaptığı incelemede FBI'ın listesindeki 19 Bitcoin adresinde bulunan 18.270 BTC'nin halen bu adreslerde tutulduğu görüldü.

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Binance saldırısında çalınan 242 milyon dolar aklandı

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