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    Binance’teki kripto soygununda yapay zeka detayı

    Binance’in 6,3 milyar dolarlık kripto soygunu, sahte iş görüşmeleri ve zararlı yazılımlarla aylar süren bir saldırının sonucu oldu. Hackerlar, borsanın dahili yapay zeka aracını da kullandı.

    Binance’teki kripto soygununda yapay zeka detayı Tam Boyutta Gör

    Binance, tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak nitelendirilen 6,3 milyar dolarlık saldırının nasıl gerçekleştirildiğini açıkladı. Kuzey Kore bağlantılı olduğu belirtilen hackerlar, sahte iş görüşmeleri ve zararlı yazılımların yanı sıra borsanın kendi yapay zeka aracından da yararlandı.

    Saldırı sahte iş görüşmeleriyle ilerledi

    Binance’in olay sonrası raporuna göre saldırı, Haziran ayında bir geliştiricinin Google reklamı üzerinden dağıtılan değiştirilmiş bir yazılım yükleyicisini indirmesiyle başladı. Şirketin güvenlik ekipleri bu ilk zararlı yazılımı tespit ederek çalışanın cihazını değiştirdi ancak saldırganlar Eylül ayında başka bir mühendisi hedef aldı.

    İşe alım uzmanı gibi davranan hackerlar, bir dizi görüşme ve sosyal medya paylaşımıyla güven kazandıktan sonra mühendise sahte bir mülakat ödevi indirmesini sağladı. Dosyanın içindeki zararlı yazılım, geliştiricinin kullandığı pyenv aracının çalıştırılabilir dosyasını kötü amaçlı bir sürümle değiştirdi. Böylece saldırganlar komut çalıştırma ve kendi sunucularıyla iletişim kurma imkanı elde etti.

    Binance, gelişmiş gizleme ve tespit atlatma teknikleri kullanan bu zararlı yazılımın güvenlik araçları tarafından fark edilmediğini ve saldırganların izlerini silerek incelemeyi zorlaştırdığını belirtti.

    Hackerlar şirketin yapay zeka aracını kullandı

    ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor adlı hacker grubunun bulunduğunu açıkladı. Binance’e göre saldırganlar, 20 Ekim itibarıyla ele geçirdikleri çalışanların cüzdanları üzerinde kontrol sağlamak için şirketin dahili yapay zeka aracından yararlandı.

    Hackerlar, 29 Ekim’de üçüncü bir çalışanın bilgisayarına da erişerek kripto para hırsızlığını başlattı. Ancak Binance, yapay zeka aracının saldırıda tam olarak nasıl kullanıldığına ve saldırganların bu araca nasıl eriştiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

    Binance, ilk yetkisiz transferlerden yaklaşık iki saat sonra gerçekleşen işlemleri neden durduramadığını da açıkladı. Şirketin sıcak cüzdanında kullanılan Çok Taraflı Hesaplama (MPC) sistemi nedeniyle kötü amaçlı EIP-7702 yetkilendirmelerini anında iptal edebilecek tek bir özel anahtar bulunmuyordu.

    CEO Richard Teng, kullanıcıların saldırı nedeniyle kayıp yaşamayacağını belirtirken yaklaşık 2,85 milyar dolarlık çalıntı varlığın dondurulduğunu veya ele geçirildiğini açıkladı. Etkilenen tokenların yüzde 98’i yeniden yerine konulurken kalan bölüm için çalışmalar sürüyor. Para çekme işlemleri de büyük ölçüde yeniden başlatıldı.

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