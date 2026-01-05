Giriş
    Binance TRansfer özelliğine de 48 saat bekleme sınırı geldi

    MASAK tarafından yerel kripto para borsalarına şart tutulan 72 saat bekleme süresinden muaf olan Binance TR borsası da bundan sonra yeni varlık yatırımlarını bekletecek. 

    Binance TR Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl MASAK tarafından yerel kripto para borsalarına varlık transferi için 48-72 saat bekleme şartı getirilmişti. Bu şarttan Binance TR bünyesinde bulunan Binance TRansfer özelliği muaf tutulmuştu. Muafiyet uzun sürmedi.

    Binance TR borsasında yeni dönem

    MASAK düzenlemeleri kapsamında kullanıcı hesabına yapılan tüm yeni kripto varlık yatırımları veya bu varlıkların al-sat işlemleri sonucunda oluşan kripto varlık bakiyeleri dışa aktarım öncesinde 72 saatlik bir bekleme süresine sahip oluyor. 

    Kullanıcının bu 72 saatlik sürenin bitiminde gerçekleştirdiği ilk kripto varlık çekimi ya da transferinin sonrasında hesabına giren her yeni kripto varlık ya da mevcut varlıkların çekim işlemlerinde de bekleme süresi 48 olarak güncelleniyor.

    Binance TRansfer özelliği ise aynı kimlik ile kullanılan doğrulanmış Binance global hesabından gelen varlıklarda bekleme süresini ortadan kaldırıyordu. Yapılan açıklamaya göre 9 Ocak itibariyle ile bu kanaldan gelen varlıklar da 48 saatlik bekleme süresine sahip olacak. Kullanıcı bu süre içerisinde dışa aktarım yapamayacak ancak ticarete devam edebilecek.

    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

