    Binance TR'de 2025’in özeti: Güven, uyum ve sürdürülebilir büyüme

    Binance TR, 2025 performansını açıkladı. Genel Müdür Mücahit Dönmez, güçlü finansal yapı, regülasyonlara uyum ve artan TRY işlem çiftleriyle güven ve sürdürülebilir büyümenin öne çıktığını belirtti.

    Binance TR'de 2025’in özeti: Güven, uyum ve sürdürülebilir büyüme Tam Boyutta Gör
    Kripto varlık alım satım platformu Binance TR’nin 2025 yılı performansı hakkında veriler açıklandı. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, şirketin 2025 yılına ilişkin performansını değerlendirerek, geçtiğimiz yılın güçlü finansal yapı, regülasyonlara tam uyum ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla şekillendiğini söyledi. Dönmez, 3 milyar TL’yi aşan özsermaye büyüklüğünün, Binance TR’nin Türkiye kripto varlık ekosistemine yönelik uzun vadeli vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

    2025’in Binance TR açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Dönmez, “Bu yıl, sağlam bir finansal temel üzerinde yükselen; güveni, uyumu ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir yapı inşa ettik. Yaklaşık yüzde 100 artan özsermaye, kullanıcı varlıklarının korunması ve operasyonların sürdürülebilirliği açısından kritik bir güven unsuru oluşturdu” dedi.

    TRY işlem çift sayısı 307'ye yükseldi

    Piyasa derinliği ve likidite tarafında istikrarlı büyümesini sürdüren Binance TR, 2025 yılı boyunca 92 yeni TRY işlem çiftini platformuna ekleyerek toplam TRY işlem çifti sayısını 307’ye çıkardı. Platform, bu performansıyla Türkiye’deki lider konumunu korurken, CoinMarketCap verilerine göre küresel ölçekte yıl boyunca ilk 15 kripto varlık platformu arasında yer aldı.

    Binance TR’nin komisyonsuz banka seçeneklerini 10’a yükselttiğini vurgulayan Dönmez, “2025 yılında komisyonsuz banka kanallarını genişleterek toplam entegrasyon sayısını 10’a çıkardık. Amacımız, kullanıcılarımız için kripto varlıklara erişimi daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli hâle getirmek” dedi.

    Şirketin insan kaynağı ve kurumsal yapısında da önemli adımlar atıldığını ifade eden Dönmez, uyum, risk yönetimi ve operasyon ekiplerine yapılan yatırımlar sayesinde yasal düzenlemelere etkin uyum sağlanırken, artan kullanıcı ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilebildiği belirtti.

    Binance TR’deki yenilikçi teknolojileri öne çıkaran Dönmez; Launchpool, Otomatik Alım, Cüzdandan Biriktir ve Düşük Bakiyeleri TRY’ye Dönüştürme gibi yeniliklerin, farklı kullanıcı profillerine hitap eden daha kapsayıcı bir ekosistem oluşturduğunu ifade etti. Yapay zeka tabanlı teknolojilerin ise hem kullanıcı deneyiminde hem de iç operasyonlarda aktif olarak kullanıldığını ve bu sayede daha verimli ve veri odaklı karar alma süreçlerinin hayata geçirildiğini açıkladı.

    Binance TR, 2025 yılında topluluk ve sosyal sorumluluk çalışmalarını da hayata geçirdi. Teknolojide Kadın Akademisi projesi ile iki yıl içinde yaklaşık 2.200 mezuna ulaşarak Türkiye genelinde kalıcı bir sosyal etki yarattı.

    2026’da bizleri neler bekliyor?

    2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde ise Dönmez, önümüzdeki dönemde regülasyonlara tam uyumlu şekilde lisans alma sürecine odaklanacaklarını belirterek, şu mesajı verdi:

    “2026’da odağımız; regülasyonlara tam uyumlu bir şekilde çalışarak lisans almak, kullanıcı deneyimini ileri teknolojilerle güçlendirmek ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı sürdürmek olacak.”

