Binance TR’de çılgın hata: Üyeleriyle maliye arasında “kira” krizine sebep oldu

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde platformda doğrulama şartı getiren Binance TR, akılalmaz bir hata ile gündeme gelmiş durumda. Kripto para borsası Binance TR’nin Türkiye’deki kullanıcıların hesaplarına yaptığı bazı ödemeleri “kira geliri” olarak yansıttığı ortaya çıktı. Bu durumdan dolayı çok sayıda kullanıcıya ise Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GIB) “gelir vergisine tabi” olduklarına dair mesaj gönderildi.

Binance TR “kira krizi”

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde GIB tarafından Binance TR kullanıcılarına “konut kira geliri elde ettiğiniz tespit edilmiştir” yazılı bir mesaj gönderildi. Bu mesajı Dijital Vergi Dairesi’nden kontrol eden kullanıcılar ise kendilerine vergi borcu çıktığını gördü. Yaşanılan bu sorunun arkasında ise Binance TR’nin yapmış olduğu “ilginç” bir hata yatıyor.

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Binance TR üzerinden son 4 yılda yapılan çekimlerin bazılarının “kira ödemesi” şeklinde yapıldığı ve bunun da sistemlerde kira geliri olarak yansıdığı belirtiliyor. Kira geliri nedeniyle de bazı kullanıcılara vergi borcu yansıtılmış durumda. GIB tarafından henüz konuya dair bir açıklama yapılmış değil.

Binance TR konuya dair resmi bir açıklama yapmasa da firmanın canlık destek hattı, konuya dair yaptığı bilgilendirmede yaşanılan sorunun farkında olunduğunu ve düzeltilmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtiyor.

Çekimlerin “kira geliri” olup olmadığı nasıl öğrenilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesindeki “kira gelirlerim” bölümünden Binance TR çekimlerinin kira geliri olarak görülüp görülmediği kontrol edilebilir. Eğer kira gelirinizin olmadığı halde kira geliri görünüyorsa Dijital Vergi Dairesi’nin web sitesindeki (https://dijital.gib.gov.tr) Hazır Beyan bölümünden bu ödemenin kira geliri olmadığına dair bildirimde bulunabilirsiniz.

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