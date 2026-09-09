Binance TR, Gaming İstanbul 2026’da SuperApp vizyonunu tanıtacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen kripto varlık platformlarından Binance TR, bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Gaming İstanbul (GIST) oyun ve eğlence fuarının SuperApp sponsoru olduğunu duyurdu. Binance TR, 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek festivalde, oyun dünyası ile dijital finans ekosisteminin kesiştiği noktaya odaklanacak. Oyunculara yönelik çeşitli deneyim ve aktiviteler gerçekleştirecek.

Gaming İstanbul biletiniz Binance TR'den

Gaming İstanbul'a özel kampanya kapsamında Binance TR'ye ilk kez üye olarak kimlik doğrulamasını tamamlayan ve Türk Lirası yatıran kullanıcılar Gaming İstanbul'u ücretsiz ziyaret edebileceği bilet kazanıyor.

Gaming in Turkey 2026 raporuna göre Türkiye’deki oyuncu topluluğunun sayısı 50 milyonu aştı. Geniş bir topluğa sahip olan Türk oyuncular; uzun süredir sanal varlıklar, dijital sahiplik, ödül sistemleri ve uygulama içi işlemler gibi dijital ekonominin farklı unsurlarına aşina durumda. Binance TR de festivalde sunacağı deneyimlerle oyun kültürü ile yeni nesil finansal hizmetler arasındaki ortak dili görünür kılmayı hedefliyor.

Gaming İstanbul 2026 ne zaman?

Gaming İstanbul 2026, 18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğin üç gün boyunca günde yaklaşık 50 bin oyuncuyu ağırlaması ve 2 bin 500’den fazla sektör profesyonelini B2B konferans programında bir araya getirmesi bekleniyor.

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Tüm hizmetler bir arada tek platformda: Binance TR

Binance TR, kullanıcıların tüm hizmetlere tek bir noktadan ulaşabileceği bütünleşik platform vizyonunu GIST ziyaretçilerine tanıtacak. Binance TR, yeni kullanıcıdan derinlik ve çeşitlilik arayan deneyimli kullanıcıya kadar farklı ihtiyaçlara hitap edecek şekilde bütünleşik platform olarak tasarlandı. Kullanıcılar farklı ihityaçları için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine tek bir platformdan tüm özelliklere erişebiliyor. Ziyaretçilere Binance TR’nin bu özelliği anlatılacak. Aynı zamanda interaktif deneyimler sunulacak.

Binance TR’de bankacılık kanalları, Binance TR Akademi ve Dönüştür gibi kolay erişilebilir başlangıç noktalarından daha ileri seviye araçlara uzanan tüm Binance TR araçları tek bir uygulamada bir araya geliyor. Sürekli yenilenen Binance TR platformu, şirketin Türkiye’nin finansal süper uygulaması olma vizyonunu güçlendiriyor.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, oyun topluluğunun dijital ekonomiye ilişkin güçlü bir deneyime sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Oyuncular yıllardır dijital ekonominin içinde yaşıyor. Dijital varlıkların nasıl edinildiğini ve kullanıldığını, dijital sahipliğin ne anlama geldiğini ve çevrim içi ekosistemlerin nasıl işlediğini yakından biliyorlar. Dolayısıyla bu topluluğa yabancı oldukları bir dünyayı anlatmıyoruz; onların hâlihazırda konuştuğu dili finansal teknolojilerle buluşturuyoruz. Oyuncular dijital dünyada hiçbir zaman figüran karakter olmadı. Finansal hayatlarında da aynı şekilde aktif ve bilinçli bir rol üstlenebilmeleri için gereken araçları sunuyoruz.”

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, oyuncuların dijital ürünlere ilişkin beklentilerinin son derece yüksek olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kullanıcılar farklı ihtiyaçları için çok sayıda uygulama arasında geçiş yapmak yerine kolay, bütünleşik ve kesintisiz bir deneyim bekliyor. Bu yaklaşımı Gaming İstanbul’da anlatmamızın önemli bir nedeni var: oyuncular, dijital deneyimlerdeki yenilikleri en hızlı fark eden, en dikkatli değerlendiren ve benimseyen toplulukların başında geliyor. Bu nedenle GIST’teki deneyimi mevcut bir konseptin oyun temasına uyarlanmış hâli olarak değil, doğrudan bu topluluk için tasarlanmış bir çalışma olarak kurguladık.”

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Binance TR, Gaming İstanbul 2026’da SuperApp vizyonunu tanıtacak

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