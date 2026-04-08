    Binance TR engelleri aşan ralli pilotu Kübra Denizci Keskin’in ana sponsoru oldu

    Binance TR, dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin'in ana sponsoru oldu. 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Binance TR sponsorluğunda yarışmaya başladı.

    Binance TR, Türkiye’ye özel iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. Kripto dünyasında çeşitli zorluklara rağmen azmini sürdürmeye devam eden Binance TR; spor dünyasında da azmini başarılarla taçlandıran, dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin’e ana sponsor olduğunu duyurdu. Kübra Denizci Keskin, geçen hafta başlayan 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Marmaris Ege Rallisi’nde Binance TR ana sponsorluğunda yarıştı.

    Ortak değerlerde buluşan bir yol arkadaşlığı

    Binance TR, bu iş birliğinin kısa süreli bir marka iş birliğinden çok ortak değerler etrafında şekillenen uzun soluklu bir yol arkadaşlığı olduğunu vurguluyor. İş birliğinin temelinde hız, teknoloji, özgürlük, azim ve sınırları aşma fikri bulunuyor. Binance TR, sponsorluk anlaşmasının arkasında “ralli ile kripto dünyasının benzer disiplinlere dayanması” fikrinin bulunduğunu belirtiyor. Her iki alanda da hız, doğru zamanlama, veri okuma ve hesaplanmış risk yönetimi ön plana çıkıyor.

    Kübra Denizci Keskin, 2004 yılında geçirdiği kaza sonrası omurilik yaralanması yaşamasına rağmen eğitiminden ve kariyer hedeflerinden vazgeçmeyerek dikkat çeken bir başarı öyküsüne imza attı. Kaza sonrası iki yüksek lisans tamamlayan Keskin, 2022 yılında ralli lisansını alarak profesyonel motor sporları kariyerine adım attı.

    Keskin, pistlerde kullandığı özel el kumandası sistemi sayesinde fiziksel engelleri teknolojiyle aşarken, aynı zamanda motor sporlarında kadın temsiliyetini güçlendiren önemli bir rol model haline geldi.

    Kübra Denizci Keskin’in başarıları

    2024 yılında Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Barum Rally’de Kadın Pilotlar Birinciliği ve Kategori 5 Üçüncülüğü elde etti. 2025 yılında ise Barum Rally’de RC5 Kategorisi Birinciliği ve Kadın Pilotlar İkinciliği kupalarını kazandı. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Kategori 5 ikinciliği ve çeşitli etap birincilikleriyle podyumun öne çıkan isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Binance TR, 2026 sezonu boyunca Kübra Denizci Keskin’in hem Türkiye hem de Avrupa’daki yarışlarını desteklemeye ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik projeler üretmeye devam edecek.

    İş birliğinin stratejik önemine değinen Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, şunları söyledi:

    “Binance TR olarak özgürlük, alçakgönüllülük ve azim değerlerimizi Kübra Denizci Keskin’in ilham verici hikayesinde görüyoruz. Geçtiğimiz yıl başlayan desteğimizi bu yıl ana sponsorluk seviyesine taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. Ralli ile kripto aslında aynı dili konuşuyor; her ikisi de hız, teknoloji ve hesaplanmış risk yönetimi gerektiriyor. Kübra’nın aracındaki özel el kumandası sistemiyle fiziksel engelleri pistte bir avantaja dönüştürmesi gibi, biz de kriptonun sunduğu finansal erişimle bireylerin önündeki bariyerleri kaldırmayı hedefliyoruz. Bu sadece bir sponsorluk değil, 'önce hazırlan, sonra harekete geç' felsefesiyle yürüttüğümüz uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır."

    2026 sezonu başladı

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) organizasyonunda 35 otomobilde 70 sporcunun yarıştığı Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı 03-04 Nisan tarihlerinde Marmaris Ege Rallisi ile başladı.

    Sezon takvimi şu şekilde devam edecek:

    • 06-07 Haziran: Yeşil Bursa Rallisi
    • 22-23 Ağustos: Kapadokya Rallisi
    • 19-20 Eylül: Eskişehir Rallisi
    • 17-18 Ekim: Kocaeli Rallisi
    • 14-15 Kasım: İstanbul Rallisi (Final)
