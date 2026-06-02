Binance TR ve Domino's'tan Bitcoin Pizza Günü'ne özel kampanya: 800 TL'lik pizza hediye!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Binance TR, kripto varlık tarihinin en ikonik günlerinden biri olan Bitcoin Pizza Günü’nü Domino’s iş birliğiyle tam bir ay boyunca kutluyor. 20 Haziran 2026’ya kadar ilk kez kripto varlık alımı yapan kullanıcılar 800 TL değerinde Domino’s dijital hediye çeki kazanıyor. Böylelikle Bitcoin Pizza Günü’nü ücretsiz pizza ile kutlayabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak için tıklayın

22 Mayıs 2010'da programcı Laszlo Hanyecz, iki pizza için 10.000 Bitcoin ödedi. Bu işlem, bir kripto varlığın ilk kez gerçek bir mal karşılığında el değiştirdiği an olarak tarihe geçti ve o günden itibaren kripto varlık ekosistemi bu tarihi her yıl Bitcoin Pizza Günü adıyla kutlamaya başladı. Hanyecz'in o işlemi bugünün değerleriyle milyarlarca dolara karşılık gelse de asıl önemi rakamsal değerinde değil, Bitcoin'in gerçek bir değer taşıyan varlık olduğunu dünyaya ilk kez kanıtlamış olmasıydı.

1 trilyon dolar kulübü büyüyor: Dünyanın en değerli 14 şirketi 3 sa. önce eklendi

İlk kripto alımına 800 TL Domino's çeki hediye

Binance TR'nin Bitcoin Pizza Günü’ne özel kampanyası kapsamında, belirtilen tarihler arasında ilk kripto varlık alımını gerçekleştiren kullanıcılar 800 TL değerinde Domino's dijital hediye çeki kazanacak. Katılımcı sayısında herhangi bir sınırın bulunmadığı kampanyadan, şartları karşılayan tüm kullanıcılar yararlanabilecek. Kazandığınız 800 TL Domino's hediye çekini 30 Haziran'a kadar Domino's Cüzdan hesabınıza tanımlayarak yıl sonuna kadar dilediğiniz tarihte kullanabilirsiniz.

Kampanya Kapsamı ve Katılım Koşulları

Kampanyadan yeni üyeler veya daha önce alım satım yapmamış mevcut kullanıcılar yararlanabiliyor.

Yeni Kullanıcılar: Kampanya dönemi içinde Binance TR'ye kayıt olan ve alt limit olmaksızın ilk kripto varlık alımını tamamlayan kullanıcılar, 800 TL değerinde dijital hediye çeki kazanacaktır.

Mevcut Kullanıcılar: Daha önce herhangi bir kripto varlık alım veya satım işlemi yapmamış olan mevcut Binance TR kullanıcıları da kampanyaya dahil olabilecektir. Şartların aynısı geçerlidir.

Kampanya, Al-Sat, Kolay Al-Sat, Otomatik Alım ve Dönüştür ürünleri üzerinden gerçekleştirilen işlemleri kapsamaktadır. Her kullanıcı kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilecektir.

Kampanyaya katılmak için tıklayın

Ödül Nasıl Kullanılır?

Kampanya şartını yerine getiren kullanıcılar, Binance TR Ödül Merkezi'nden 800 TL değerindeki dijital hediye çekini anında talep edebilecek. Oluşturulan kişisel kod, Domino's uygulaması veya dominos.com.tr üzerindeki Domino's Cüzdan bölümüne tanımlandıktan sonra tek siparişte kullanılabileceği gibi birden fazla siparişe de bölünebilecek.

Kampanya Tarihleri

Kampanya başlangıcı : 20 Mayıs 2026, 09.00

: 20 Mayıs 2026, 09.00 Kampanya bitişi : 20 Haziran 2026, 23.59

: 20 Haziran 2026, 23.59 Ödül talep son tarihi : 30 Haziran 2026

: 30 Haziran 2026 Domino's Cüzdan'a tanımlama son tarihi: 30 Haziran 2026, 23.59

30 Haziran 2026, 23.59 Hediye bakiyenin kullanım son tarihi: 31 Aralık 2026

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Binance TR ve Domino's'tan Bitcoin Pizza Günü'ne özel kampanya

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: