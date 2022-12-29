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    Binance Türkiye, 2022’yi yatırım, istihdam ve kullanıcı sayısında artışla kapatıyor

    Binance Türkiye CEO’su Mücahit Dönmez, şirketin 2022 yılındaki operasyonları hakkında bilgi verdi. Binance Türkiye2nin 2022'yi büyüme ile kapattığını açıkladı.   
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    Binance Türkiye, 2022’yi büyümeyle kapattı
    Binance Türkiye, 2022 yılındaki yatırımları, kullanıcı sayısı ve günlük işlem hacmi hakkında açıklamalar yaptı. Binance’in Türkiye’deki yatırımları ivme kazanarak devam etti. Şirket, 2022’yi yatırım, istihdam ve kullanıcı sayısında artışla kapattı.

    Binance Türkiye CEO’su Mücahit Dönmez, 2022’deki teknoloji odaklı yatırımlara dikkat çekerek şunları söyledi:

    “Binance Türkiye faaliyetlerine iki yıl önce başladı. Bu kadar kısa sürede önemli bir başarı grafiği elde ettik.Türkiye blokzincir ekosistemi açısından çok büyük potansiyel barındırıyor. Ülkemiz, Binance içinde en önemli ülkeler arasında yer alıyor. İçinde bulunduğumuz hızlı dijitalleşme sürecinde hayatımıza giren Web3, kripto ve blokzincir yeni kavramlar olmalarına rağmen Türkiye her teknolojik süreçte olduğu gibi bu kavramlara da hızla adapte olmuş durumda. Biz de Binance Türkiye olarak ülkemizdeki kullanıcılarımız ile ilişkilerimizi ve kullanıcı potansiyelini daha da artırmak için heyecanlıyız. Web3 sürecinde paradigma değiştiren bir şirket olarak Türkiye’de de buna öncülük etmekten ötürü gurur duyuyoruz.”

    Günlük işlem hacmi 250 milyon dolar

    Türkiye’nin blokzincir ve kripto para ekosistemi açısından büyük bir potansiyel barındırdığının altını çizen Dönmez, “Biz Türkiye’nin blok zinciri alanında ‘bölgede bir merkez’ haline gelmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı. Türkiye pazarında yakaladıkları ivmenin de bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerinin göstergesi olduğunu aktaran Dönmez, “Binance Türkiye’nin kullanıcı sayısı bu yıl önemli oranda arttı.”  dedi. Dönmez, günlük işlem hacminin ortalama 250 milyon dolar bandında gerçekleştiğini vurguladı. Dönmez, Binance Türkiye’nin istihdamında da bu yıl yüzde 40 oranında artış yaşandığını söyledi.

    Binance Türkiye’nin yürüttüğü finansal okuryazarlık projelerine değinen Dönmez, “Finansal okuryazarlık konusunu çok önemsiyoruz. Bu anlamda üniversiteler ile yürüttüğümüz iş birlikleri neticesinde gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve farklı etkinlikler sayesinde 30 bini aşkın kişiye ulaştık. Bu bağlamda 2022’de, Türkiye’deki Web3 etkinliklerimize yaklaşık 5-6 bine yakın öğrenci katıldı. Ayrıca blockchain ve Web3 teknolojileri konularında kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri için ‘Binance Internian’ staj programını başlattık” ifadelerini kullandı.

    2023’te bizi neler bekliyor?

    Binance Türkiye’nin kullanıcı sayısı, yatırım ve istihdam alanlarında yakaladığı ivmenin 2023’te de sürdürüleceğini vurgulayan Dönmez, “Binance özellikle Türkiye pazarında büyümeye devam edecek” diye konuştu. Kullanıcıların güvenliğine yönelik önlemlere de değinen Dönmez, “Her şeyden önce ‘Binance’ demek ‘kullanıcı güvenliği’ demek. Kullanıcılarımız yaptığımız işin tam merkezinde yer alıyor. Bu yüzden de onlar için en gelişmiş güvenlik kontrollerini, veri gizlilik protokol ve kontrollerini tüm Binance ekosisteminde ciddiyetle hayata geçiriyoruz” dedi.

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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