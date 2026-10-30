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    Binance vurgununda fatura 6,3 milyar dolar oldu: Tarihin en büyüğü

    Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i hedef alan ve 6,3 milyar dolarlık dijital varlığın çalındığı siber saldırı, kripto sektöründe güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

    Binance vurgununda fatura 6,3 milyar dolar oldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık dijital varlığın çalındığı rekor büyüklükteki siber saldırıyla gündeme geldi. Kripto sektöründe şimdiye kadar kaydedilen en büyük hırsızlık olarak değerlendirilen olay, dijital varlıkların güvenliği ve merkezi borsaların altyapısına yönelik endişeleri yeniden artırdı.

    Binance saldırısı kripto piyasasını etkiledi

    Bloomberg'in haberine göre Binance'teki güvenlik ihlalinin toplam mali etkisi yaklaşık 6,3 milyar dolara ulaştı. Şirket, saldırıdan kaynaklanan tüm kayıpların karşılanacağını açıklarken güvenlik incelemeleri kapsamında borsadaki para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu.

    Saldırının ardından kripto para piyasasında satış baskısı oluştu. Bitcoin 76 bin 368 dolara gerileyerek son altı haftanın en düşük seviyesini gördü. Ethereum ise yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 2 bin 178 dolara kadar düştü. Binance ekosisteminin yerel tokeni BNB'de de son 24 saatte yaklaşık yüzde 5'lik düşüş yaşandı.

    Binance'in ilk incelemelerine göre saldırının, şirket mühendislerinden birine ait bilgisayarın ele geçirilmesiyle başlamış olabileceği değerlendiriliyor. Saldırganların, güvenliği ihlal edilen bilgisayar üzerinden şirketin sistemlerinden birine erişerek yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiği düşünülüyor.

    Binance, güvenlik ekibinin saldırının tüm aşamalarını ve ele geçirilen bilgisayarın olayla bağlantısını araştırdığını bildirdi. Şirket ayrıca etkilenen varlıkların izinin sürülmesi ve dondurulması için iş ortaklarıyla çalışmalar yürütüyor.

    Saldırının ardından Binance ve kripto sektöründeki diğer şirketlerin müdahalesiyle önemli miktarda dijital varlık donduruldu. Tether yaklaşık 1,57 milyar dolarlık, Circle ise 800 milyon doların üzerinde varlığı bloke etti. Ripple'ın da yaklaşık 200 milyon dolarlık fonu dondurduğu bildirildi.

    Binance'in açıklamasına göre şu ana kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulması sağlandı. Şirketin eş CEO'su Richard Teng, kullanıcıların parasının güvende olduğunu ve saldırıdan kaynaklanan tüm kayıpların karşılanacağını belirtti.

    Kripto sektöründe güvenlik tartışması yeniden gündemde

    Binance saldırısı, kripto para sektöründe son dönemde yaşanan büyük çaplı güvenlik ihlallerinin ardından geldi. Şubat 2025'te Bybit borsasından yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde kripto para çalınmış, bu olay dönemin en büyük kripto hırsızlığı olarak kayıtlara geçmişti. Eylül ayında Bitget yaklaşık 388 milyon dolarlık saldırıyla gündeme gelirken farklı cüzdan ve donanım sağlayıcılarını hedef alan saldırılarda da milyonlarca dolarlık kayıplar yaşandı.

    Binance vurgununda fatura 6,3 milyar dolar oldu Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'in değerlendirmesine göre Binance gibi sektörün en büyük oyuncularının dahi bu ölçekte saldırılara maruz kalabilmesi, kripto varlıkların saklanması ve korunmasına ilişkin mevcut güvenlik modellerini tartışmaya açtı. Yüksek güvenlik standartları sundukları iddiasıyla öne çıkan bu sistemler, yaşanan olayla birlikte yeniden sorgulanmaya başladı. Binance saldırısı, teknolojik altyapı ne kadar gelişmiş olursa olsun sistemlerin güvenliğinin bu sistemleri yönetenlerin yetkinliğine ve aldığı önlemlere bağlı olduğunu gösterdi.

    Bununla birlikte özellikle kurumsal yatırımcıların dijital varlık piyasasına yöneldiği bir dönemde yaşanan olayın, merkezi kripto para borsalarına duyulan güven üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

    Binance'in dünya genelinde 335 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Şirketin 2025 yılı faaliyet raporuna göre platformda saklanan varlıkların toplamı yaklaşık 162,8 milyar dolar seviyesinde. Kullanıcı varlıklarını güvence altına almak amacıyla oluşturulan SAFU fonunda ise tamamen Bitcoin cinsinden tutulan 1 milyar dolarlık rezerv bulunuyor. Şirket, saldırı kaynaklı kayıpların SAFU fonu ve kendi kaynaklarıyla karşılanacağını bildirdi.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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