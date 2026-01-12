Giriş
    Binance borsası 2025 yılında 34 trilyon dolar üretti

    Binance borsası 2025 yılına ait istatistikleri kripto dünyası ile paylaştı. Önemli düşüşlere rağmen pek çok ülkenin milli gelirinden bile yüksek kazançlar elde etti. 

    Binance Tam Boyutta Gör
    Pek çok dava ile karşı karşıya olmasına rağmen global kripto para borsası Binance büyümeye devam ediyor. 2025 yılı geride kalırken özellikle merkeziyetsiz borsa tarafında önemli bir eşiği geride bıraktı.

    Binance borsası coştu

    Borsa tarafından yayınlanan verilere göre 2025 yılında Binance borsası 300 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Ticaret açık olan tüm ürünlerin oluşturduğu ticaret hacmi 34 trilyon dolar olurken bugüne kadar kümülatif olarak bu rakam 145 trilyon dolar oldu.

    Borsanın vadeli kısmında 584 adet coin yer alırken spot kısımda ise 490 coin bulunuyor. 2026 itibariyle borsanın kanıtlı kullanıcı rezerv varlığı 162 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu varlıklar 45 farklı coine yayıldı.

    Borsada dikkat çeken ise merkeziyetsiz borsa kısmı. Alpha adıyla ticarete açılan ve kullanıcıların merkeziyetsiz olarak cüzdanları ile ticaret yapmasını sağlayan platform geçen yıl Alpha 2.0 olarak güncellenmişti. 2025 biterken platformun toplamda 1 trilyon dolar hacim ürettiği belirtildi. Bu da tüm merkeziyetsiz borsalar içerisinde üst sıralara çıkmasını sağladı. Son olarak borsanın çeşitli kampanyalarla kullanıcılara 1.2 milyar dolar ödül dağıttığı da bilgiselde yer alıyor.

