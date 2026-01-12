Binance borsası 2025 yılında 34 trilyon dolar üretti

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Pek çok dava ile karşı karşıya olmasına rağmen global kripto para borsası Binance büyümeye devam ediyor. 2025 yılı geride kalırken özellikle merkeziyetsiz borsa tarafında önemli bir eşiği geride bıraktı.

Binance borsası coştu

Borsa tarafından yayınlanan verilere göre 2025 yılında Binance borsası 300 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Ticaret açık olan tüm ürünlerin oluşturduğu ticaret hacmi 34 trilyon dolar olurken bugüne kadar kümülatif olarak bu rakam 145 trilyon dolar oldu.

Binance TR borsasında değişiklik 6 gün önce eklendi

Borsanın vadeli kısmında 584 adet coin yer alırken spot kısımda ise 490 coin bulunuyor. 2026 itibariyle borsanın kanıtlı kullanıcı rezerv varlığı 162 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu varlıklar 45 farklı coine yayıldı.

Borsada dikkat çeken ise merkeziyetsiz borsa kısmı. Alpha adıyla ticarete açılan ve kullanıcıların merkeziyetsiz olarak cüzdanları ile ticaret yapmasını sağlayan platform geçen yıl Alpha 2.0 olarak güncellenmişti. 2025 biterken platformun toplamda 1 trilyon dolar hacim ürettiği belirtildi. Bu da tüm merkeziyetsiz borsalar içerisinde üst sıralara çıkmasını sağladı. Son olarak borsanın çeşitli kampanyalarla kullanıcılara 1.2 milyar dolar ödül dağıttığı da bilgiselde yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Binance yeni yıla rekorlarla başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: