Yeni ÖTV düzenlemesi: Otomobillere en az 100 bin TL vergi uygulanacak

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını da içeren torba kanun teklifinde, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesini değiştiren önerge kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte binek otomobiller ve belirli motosikletler için asgari maktu ÖTV uygulaması mevzuata dahil edildi.

Yeni sisteme göre, araç için oransal olarak hesaplanan ÖTV tutarı belirlenen asgari maktu verginin altında kalırsa vergi hesaplamasında doğrudan asgari maktu ÖTV esas alınacak. Böylece kapsama giren araçlarda ÖTV belirlenen alt sınırın altına düşemeyecek.

Binek otomobillerde alt sınır 100 bin TL olacak

Kabul edilen önerge kapsamında binek otomobiller ile esas itibarıyla insan taşımak amacıyla üretilen ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 8703 kapsamında yer alan diğer motorlu taşıtlar asgari maktu vergi sistemine dahil edildi.

Buna göre bu araçlarda uygulanacak asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin TL olarak belirlendi. Hesaplanan oransal ÖTV bu seviyenin altında kalırsa, araçtan en az 100 bin TL ÖTV tahsil edilecek.

Motosikletlerde 30 bin TL asgari ÖTV uygulanacak

Düzenleme, L sınıfındaki elektrikli araçları da kapsıyor. Motor gücü 4 kW ve üzerindeki elektrikli motosikletler için asgari maktu ÖTV 30 bin TL olacak.

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Buna karşılık motor gücü 4 kW'ın altında bulunan elektrikli motosiklet ve scooterlar ile Karayolları Trafik Kanunu'nda T sınıfında yer alan traktörler ve L sınıfındaki içten yanmalı motorlu araçlar bu uygulamanın dışında bırakıldı.

Vergi tutarları her yıl güncellenecek

Kanunla belirlenen 30 bin TL ve 100 bin TL tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu kapsamında açıklanan yeniden değerleme oranı kadar otomatik olarak artırılacak. Güncelleme sonrasında oluşan tutarlarda 100 TL'yi aşmayan kesirler dikkate alınmayacak.

Cumhurbaşkanı'na 10 kat artırma veya sıfıra indirme yetkisi

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise Cumhurbaşkanı'na verilen yeni yetkiler oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı, kanunda yer alan veya yeniden değerleme oranıyla güncellenen asgari maktu ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Bununla birlikte yürütmeye, araçların teknik özelliklerine göre farklı ÖTV matrahları ve asgari maktu vergi tutarları belirleme yetkisi de tanındı. Bu kapsamda çekiş sistemi, motor gücü, motor silindir hacmi, menzil, batarya kapasitesi, araç cinsi ve sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi gibi kriterler dikkate alınarak farklı vergi grupları oluşturulabilecek.

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Binek otomobillere asgari 100 bin TL ÖTV geliyor

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