Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Binlerce kilometre uzaktan kontrol edilebilen önleyici dron: STING

    Ukrayna ve Rusya savaşı, modern savaş doktrinin kökten değişmesini sağladı. Ukrayna’nın geliştirdiği STING önleyici dronu, 2 bin kilometre uzaktan kontrol edilerek sahaya yeni bir ölçek ekliyor.

    Binlerce kilometre uzaktan kontrol edilebilen önleyici dron Tam Boyutta Gör
    Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuz kapsamında bu bölümde, insansız sistemlerin yalnızca sahada değil, coğrafi sınırların ötesinden yönetilebildiği yeni bir aşamaya odaklanıyoruz. Son yıllarda İHA’lar savaşın ana unsuru haline gelirken artık bu tehditlere karşı geliştirilen önleyici dron sistemleri ve onları destekleyen uzaktan kontrol teknolojileri savaş doktrinini kökten dönüştürüyor. Ukrayna merkezli Wild Hornets tarafından geliştirilen STING önleyici dron ve ona entegre edilen yeni nesil kontrol altyapısı, bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

    2.000 kilometre uzaktan kontrol

    Wild Hornets tarafından geliştirilen Hornet Vision Ctrl sistemi, STING önleyici dronun 2.000 kilometreye kadar uzaklıktan kontrol edilebilmesini sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde operatörlerin cephe hattına yakın konuşlanma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Şirketin verdiği bilgilere göre sistem, uygun bağlantı altyapısı bulunduğu sürece bir apartman dairesi veya otel odası gibi sivil ortamlardan dahi operasyon yürütülmesine imkan tanıyor.

    Bu yaklaşım, klasik hava savunma konseptinde köklü bir değişime işaret ediyor. Geleneksel sistemlerde operatörlerin hedef bölgeye yakın olması gerekirken STING ile birlikte operatör güvenliği maksimum seviyeye çıkarılırken operasyonel esneklik de ciddi şekilde artıyor.

    Düşük maliyetle efektif çözüm

    STING, temel olarak düşman İHA’larını tespit edip imha etmek üzere geliştirilen bir önleyici dron. Bu tür sistemler, özellikle Rusya’nın yoğun şekilde kullandığı Shahed tipi kamikaze dronlara karşı maliyet-etkin bir alternatif sunuyor.

    Binlerce kilometre uzaktan kontrol edilebilen önleyici dron Tam Boyutta Gör
    Platformun teknik özellikleri de dikkat çekici. STING’in yaklaşık 280 km/s hıza ulaşabildiği, 37 kilometreye kadar menzile sahip olduğu ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hedefi takip ederek çarpma veya patlayıcıyla imha edebildiği belirtiliyor. Ayrıca sistemin 360 derece anten desteğiyle güçlü bir veri bağlantısı sunduğu ifade ediliyor.

    En kritik avantajlardan biri ise maliyet. STING’in birim maliyetinin yaklaşık 2.000 dolar veya daha düşük seviyede olduğu belirtilirken, hedef aldığı Shahed tipi dronların maliyetinin 20.000 ila 50.000 dolar arasında değiştiği aktarılıyor. Bu fark, savunma tarafına ciddi bir ekonomik sürdürülebilirlik avantajı sağlıyor.

    STING sisteminin yalnızca test aşamasında olmadığı, doğrudan sahada aktif olarak kullanıldığı belirtiliyor. Şirket verilerine göre platform, 2025 ortasından itibaren hizmete girdikten sonra 3.000’den fazla Rus dronunu etkisiz hale getirdi.

    Binlerce kilometre uzaktan kontrol edilebilen önleyici dron Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sistemin seri üretimi de hız kazanmış durumda. Açıklamalara göre aylık 10.000’den fazla üretim kapasitesine ulaşıldığı ve bu sayede geniş ölçekli dağıtımın mümkün hale geldiği ifade ediliyor.

    Bununla birlikte Ukrayna Savunma Bakanlığı, sadece mart ayında 30 bin İHA’nın önleyici dronlar sayesinde etkisiz hale getirildiğini öne sürüyor. Bu durum, önleyici dron konseptinin artık savaşın merkezine yerleştiğini gösteriyor. STING ve benzeri sistemler, modern savaşın yalnızca insansız araçlarla değil, aynı zamanda uzaktan yönetilen, dağıtık ve ölçeklenebilir savunma ağlarıyla şekillendiğini ortaya koyuyor.

    GTA V eğitimde kullanılıyor

    Tüm bunların yanı sıra eğitim tarafında da geleneksel yaklaşımlara alternatifler üretilmiş durumda. STING gibi çok uzaklardan - teoride operatörün evinden - kontrol edilebilen dronların varlığı, bu araçları kullanmak için gereken eğitimi de yine evlere taşıyabilir. Zira halihazırda Ukrayna, İHA ve FPV dron operatörlerinin GTA V ile eğitim aldığı bir video paylaştı. Yetkililer, bu deneyimin gerçek eğitimin yerini tutmadığını ancak rahatlamak için iyi bir yol olduğunu söyledi. Yetkililer bunun FPV dronlarını uçurmak için gereken el-göz koordinasyonunu geliştirdiğini söylüyor.

    Ukrayna'nın yeni pilotları, ülke genelindeki insansız hava aracı okullarında eğitim alıyor. Okul yöneticileri tarafından yapılan açıklamada en başarılı ve zeki öğrencilerin oyun deneyimi olanlar arasından çıktığını belirtti. Bu öğrencilerin yıllardır video oyunları oynadıkları için kontrol cihazlarına ve oyun kollarına aşina oldukları, ayrıca ekranda veya gözlükte gördüklerini kendi hareket ve yönelimleriyle eşleştirebilecek el-göz koordinasyonuna sahip oldukları ifade edildi.

    Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun bir parçasıdır. Bu seride bazı modern otonom çözümleri ele alacağız ve ardından savaş doktrinlerinin nasıl dönüştüğüne değineceğiz.

    Serinin diğer içerikleri;

    Kaynakça https://kyivindependent.com/incredible-record-ukrainian-drone-manufacturer-shows-remote-control-of-interceptor-from-2-000-kilometers-away/ https://wildhornets.com/en/sting-interceptor https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/inside-ukrainian-interceptor-drones-wanted-around-gulf-2026-03-17/ https://www.jpost.com/defense-and-tech/article-894543 https://www.businessinsider.com/ukraine-drone-pilots-train-in-grand-theft-auto-v-2026-5
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    horizon zero dawn remastered türkçe yama telefon numarasından mail adresi bulma 1.3 tce mi 1.5 dci mi kontak kapatırken silkeleme vodafone 175 tl 25 gb

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum