Binomo Nedir? Para Çekme, Mobil Uygulama ve Daha Fazlası!

Bu yazıya denk geldiyseniz, Binomo'dan mutlaka o ya da bu şekilde haberdar olmuşsunuzdur ve Binomo'yu duyan diğer herkes gibi aklınızdaki bazı soru işaretlerini cevaplamak istiyorsunuzdur. Örneğin, bu Binomo tam olarak nedir? İnternette Binomo tarafından dolandırıldığını ve parasını alamadığını söyleyen insanlar var, bu insanlar gerçekten haklılar mı? Günün sonunda insanların sermayelerinin bir kısmını emanet edeceği Binomo platformu ne kadar güvenilirdir? Binomo nasıl kullanılır, hangi mecralar üzerinden erişilebilir? Mobil uygulaması var mıdır yoksa sadece bilgisayar üzerinden mi erişilmektedir? Bu ve bunun gibi soruları bu detaylı incelemede cevaplamaya ve okuyucularımızın sorularında kafa işaretlerini gidermeye çalışacağız. Yani Binomo hakkında merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa, bu incelememizi sonuna kadar okumanızı şiddetle tavsiye ederiz!

Binomo nedir?



Öncelikle "Nedir bu Binomo denen şey" sorusunu cevaplayarak başlayalım. Binomo, finansal varlıkların kısa zamanlı gerçekleşen fiyat hareketleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayan bir ticaret platformudur. Bunun borsadan ne farkı var diyecek olursanız, borsa aksine platformda işlem gören menkul kıymetleri veya yabancı dövizleri gerçekten alınıp satılmaz, sadece bu finansal varlıkların fiyat hareketleri üzerinden işlem açılmaktadır. Eğer kullanıcı doğru teknik analiz araçları kullanırsa ve grafiği doğru okuyup varlığın fiyatının yönünü doğru bir şekilde analiz ederse, yapılan bu işlemlerden gelir elde edebilmektedir.

Bununla birlikte, fiyat analizlerini yaparken sadece teknik analiz değil, temel analiz ve güncel gelişmelerin de takip edilmesi gerekmektedir. Yani bir konuya açıklık getirmek istiyoruz: Binomo bazı insanların belirttiği gibi kolay para kazanmayı vaat eden bir platform değildir. Zaten böyle bir iddiası olan (yani, kesinlikle kâr edeceksiniz diye vaatlerde bulunan) platformlar genelde dolandırıcı olmaktadır.

Binomo, dünyadaki birçok benzer platform gibi bir ticaret platformudur ve kullanıcılarının menkul kıymetlerin fiyat oynaklığı üzerinden gelir elde edebilmelerini sağlayan bir aracı kurum vazifesi görmektedir. Ek olarak, Binomo bir bahis sitesi veya kumar platformu da değildir. Eğer Binomo'yu kumar oynar gibi kullanırsanız, mutlaka zarar edeceğinizin garantisini verebiliriz. Grafikleri çizerek ve ileriyi düşünerek işlem yapılmalıdır. Binomo'nun ne olup olmadığı hakkında bu uzun girizgâhımızla yeteri kadar açıklama yaptığımızı düşünüyoruz ve geçiyoruz bir diğer önemli konuya: Binomo güvenilir midir? Bu sorunun cevabını aşağıda açıklıyoruz.

Binomo Güvenilir Mi?



Bir ticaret platformunu kullanmadan önce herkesin bakacağı ilk şey tabii ki bu söz konusu platformun güvenilir olup olmadığı sorusudur. İnternette bu konu üzerine yazılanlara bakıldığında iki şeyle karşılaşıyoruz: Bazı kullanıcılar Binomo'yu uzun zamandır kullandıklarını ve hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söylerken, bazıları da Binomo'ya yatırdıkları sermayeyi ve elde ettikleri gelirleri geri çekemediklerini ve Binomo'nun kendilerini dolandırdığını söylemekteler. Peki, hangi taraf haklı? Öncelikle Binomo'nun hangi lisanslara sahip olduğunu bir inceleyelim.

Binomo'nun birçok başka ticaret platformunun da denetmenliğini yapmış olan ve bir hayli güvenilir Uluslararası Finansal Komisyon tarafından lisansı olduğunu görmekteyiz. Mayıs 2018'den beri Finansal Komisyonu'nun "A" kategorisinde (yani bir ticaret platformunun bulunabileceği en yüksek, en güvenilir kategori) Binomo'nun güvenilirlik konusunda kullanıcılarına iyi bir güvence sunmakta. Buna ek olarak, Binomo'da işlem yapan kullanıcılar Binomo ile aralarında herhangi bir anlaşma yaşadıkları sürece Finansal Komisyon'un tazminat fonu sayesinde 20.000 €'ya kadar güvence altındadırlar. Eğer Binomo ile yaşadığınız anlaşmazlığı 45 gün içerisinde çözemezseniz, bu 45 gün sonrasında Finansal Komisyona başvurabilirsiniz ve anlaşmazlık yaşanan miktar kadar tazminatı Komisyon'un Tazminat Fonu'ndan alabilmek için süreci başlatabilirsiniz.

Ek olarak, Binomo'nun yine Uluslararası Finansal Komisyon tarafından verilen Verify My Trade (VMT) sertifikasına da sahip olduğunu belirtmek isteriz. Peki, nedir bu Verify My Trade? Kısaca açıklamak gerekirse, Verify My Trade Binomo gibi ticaret platformlarının kullanıcılarına doğru verileri doğru zamanlarda (gecikme olmadan) sunup sunmadıklarını ölçmektedir. Bazı platformlar kullanıcıları yanlış yönlendirerek ek gelir elde etmelerini engelleyebilmek için emirlerini geç işleme alırlar veya yanlış veri sunarlar, VMT sertifikası da platformların bu konudaki performanslarını ölçmek için kullanılmaktadır. Yukarıda uzunca yazdıklarımızı özetleyecek olursak, Binomo'nun kâğıt üzerinde oldukça güvenilir olduğunu söylemek mümkün. Fakat tabii ki eğer hâlâ aklınızda bir şüphe varsa, internette bulduğumuz bazı kullanıcı yorumlarını da aşağıda paylaşıyoruz.

Binomo Kullanıcı Yorumları



Shekhar Bhati: “Online ticaret için çok platform var ama ben Binomo ile işlem yaptım ve iyi bir platform olduğunu bana kanıtladı”.

abcd xyz: “Binomo'nun müşteri hizmetleri mükemmel, işlem yaparken herhangi bir yerde zorluk yaşarsanız yardımcı oluyorlar. Eğer ihtiyaç hissederseniz onlarla iletişime geçebilirsiniz”.

OJOOO PTC BUX: “Ben paramı rahatlıkla çekiyorum aynı gün içinde hem de. Güvenilir bir platform. Nihayet. Tavsiye ederim arkadaşlar”.

Hesap Açma ve Giriş Yapma



Binomo'da hesap açmak için yapmanız gereken şeyler oldukça basit. Öncelikle web sitesine giriş yaptıktan sonra sarı Üye Olun kutucuğuna tıklıyorsunuz. Sonrasında ise e-posta adresinizi ve kullanmak istediğiniz şifrenizi giriyorsunuz. Sonrasında ise aşağıdaki üç farklı para biriminden (Türkiye için TL, Dolar ve Euro) hangisiyle işlem yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Son olarak da,e-postanıza gelen onaylama maili üzerinden e-posta doğrulamanızı yapıyorsunuz. Bu kadar basit! Daha sonrasında hesabınıza giriş yapmak istediğinizde ise e-postanızı ve şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz. Hesabınızı oluşturduğunuz anda size bir demo hesabı ve seçtiğiniz para birimine göre 1.000 $/€ veya 8.000 ? sanal sermaye tanımlanmış olacaktır. Demo hesabının ne olduğunu aşağıda inceleyelim.

Demo Hesabı



Hesabınızı açar açmaz size tanımlanacak olan Demo hesabı ile Binomo'da nasıl işlem yapabileceğinizi, platformun işleyiş mantığını ve ara yüzünü rahatça öğrenebilirsiniz. Bununla birlikte, eğer teknik analiz ve grafik yorumlama bilginiz zayıfsa bu becerileri de herhangi bir finansal risk altına girmeden pekiştirebilirsiniz. Ne kadar iyi bir trader olursanız olun, Binomo'yu ilk defa kullanacaksanız bu Demo hesabında kısa da olsa bir süre geçirmenizi tavsiye ediyoruz.

Para Yatırma



Eğer Demo hesabında yeteri kadar vakit geçirdiğinizi ve hazır olduğunuzu düşünüyorsanız gerçek hesaba geçmenizin vakti gelmiş demektir. Gerçek hesabı kullanabilmek için tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi hesabınıza gerçek sermaye yatırmanız gerekmekte. Bunu yapmak için de hesabınıza giriş yaptıktan sonra, sağ üst köşedeki profil butonuna tıklayın ve "Hesabım"ı seçin. Sonrasında zaten önünüze ilk açılan ekran para yatırma ekranı olacak ve burada kullanabileceğiniz bütün seçenekleri göreceksiniz. Biz burada sağ üst köşesinde yıldız olan ödeme yöntemlerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz, fakat tabii ki bunun dışındaki ödeme yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Özellikle e-cüzdan yöntemlerinin (Papara, CepBank gibi) daha hızlı çalıştığını söyleyebiliriz.

Para Çekme ve Limitler



Binomo'da gerçek sermayenizle işlemler yaptınız ve getirilerinizi çekmek istiyorsunuz. Bunu da para yatırmak gibi aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Yine "Hesabım"a giriyorsunuz ve bu sefer Para Yatır değil de Para Çek menüsüne giriyorsunuz ve mevcutta kullanılabilir yöntemlerin birini kullanıyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Binomo'da günlük/haftalık/aylık çekim limitleri bulunmaktadır, bu limitlerin üzerinde çekim yapamazsınız. Bu limitler ise aşağıdaki gibidir: Günde en fazla 3.000 $/3.000 € veya 3.000 $'a denk bir tutar (Hesap para birimine bağlı olarak); mevcut hafta sona ermeden en fazla 10.000 $; mevcut ay sona ermeden en fazla 40.000 $.

Bonuslar



Binomo bazen kullanıcılarına işlemlerinde kullanabilecekleri ve çoğu zaman sermaye yatırıldığı zaman promo kodu kullanıldığında hesaba tanımlanacak bonuslar vermektedir. Bu bonusları e-cüzdanınıza ve banka hesaplarınıza çekmek için bonusun 35-40 katı kadar işlem cironuzunun olması gerekmektedir. Bu bonuslar için promo kodlarına erişmek için, Binomo'nun web sitesindeki promosyonlar kısmını veya Binomo sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz.

Binomo Mobil Uygulaması



Binomo'yu sadece bilgisayarınız üzerinden değil, mobil cihazlarınız üzerinden de kullanabilirsiniz. Android veya iOS işletim sistemi kullanan bütün cihazlarınızdan (yani sadece telefon değil, tablet ve iPad gibi aletlerle de) Binomo'ya erişebilir ve işlem yapabilirsiniz. Binomo mobil uygulamasını Google Play Store'da veya App Store'da bulabilirsiniz.

Dikkat! Google Play Store’dan uygulamayı edinmekte sorun yaşıyorsanız Binomo mobile apk’yı bu linkten indirebilirsiniz: https://binomo.com/tr/promo/android/.

Sonuç Olarak



Sadede gelecek olursak, Binomo ticaret platformunu ara yüzü oldukça anlaşılır ve kullanıcı dostu olması sebebiyle rahatlıkla tavsiye ettiğimizi belirtebiliriz. Binomo hakkında yazılan dolandırıcılık iddialarını çok da gerçekçi bulmadığımızı, bu tarz ticaret platformlarında zarar eden insanların genelde olumsuz yorum bırakarak çözüm aradıklarını bildiğimiz için çok da itibar etmediğimizi belirtelim. Fakat yine de Binomo hakkında tereddütleriniz varsa, Binomo minimum yatırma ücreti gayet düşük, 80?. İlk başta sadece bunu yatırarak işlem yapmaya başlayabilirsiniz ya da pratik yapmak için Demo hesabını kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, Binomo'nun bir ticaret platformu olduğunu ve size başarılı sonuçlar elde etme garantisi vermediğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Finansal işlemlerde ek gelir elde edebileceğiniz gibi zarar da edebilirsiniz. Bu tarz finansal işlemler yapmadan önce yeteri kadar finans bilgi ve tecrübenizin olduğundan emin olmalısınız.

