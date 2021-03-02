Binomo yatırım ve yatırımcı psikolojisi arasındaki ilişkiye dikkat çekti

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Yatırım, pek çok insanın ek gelir elde etmek veya birikimini artırmak için başvurduğu yolların başında gelir. Her ne kadar tahmine dayalı bir ticari faaliyet gibi görünse de yatırım, kesinlikle deneysel değildir. Hatta sanat ve bilimin bir kombinasyonu olarak bile değerlendirilebilir. Temel ve teknik analizlerin büyük önem taşıdığı yatırım ekosisteminde sıklıkla geri planda tutulan ancak yatırımın başarısında belirleyici olan husus ise yatırımcının psikolojisidir. Peki, insan psikolojisinin yatırım ekosistemindeki rolü nedir? Başarılı bir yatırımcının psikolojisi nasıldır? Online ticaret platformu Binomo , tüm bu soruların yanıtlarını hazırladı.

Yatırım eşittir rasyonalite değildir

Ekonomik ve finansal teoriler, bireylerin karar verirken bilgiye dayalı, tutarlı davranışlar sergilediklerini varsayar. Yani yatırımcıları rasyonel bireyler olarak konumlandırır. Ne var ki insanlar, gerçekte rasyonel hareket etmez ve ters tepki vererek sistematik kalıplar içinde mantıksız davranmaya eğilimlidir. Yatırım ekosisteminde de durum aynı şekildedir.

Psikoloji, duygular ve mantık yatırımda kilit rol oynar. Piyasa yorumcuları ise genellikle korku ve açgözlülük gibi duyguların piyasa davranışları üzerinde belirleyici olduğunu söyler. Ancak yatırım kararları daha derin duygulara dayanır.

İnsanlar yatırım yaparken deneyimlerini, psikolojik özelliklerini, alışkanlıklarını ve eğilimlerini dahi kararlarına yansıtır. Çünkü riskleri kabul ederek hareket etmek zorunda olduklarını bilirler. Zira yatırım ekosisteminde hiçbir araç kazanç garantisi sunmaz ve başarılı işlemlerin kazanç getirmesi gibi başarısız işlemlerin kayıplara neden olması da söz konusudur. Bu da zaman zaman yatırımcıyı baskı altında hissettirir. Yani bir yatırım stratejisinin yalnızca ekonomik parametreleri karşılaması değil, aynı zamanda yatırımcının kişiliğine de uyması gerekir.

Her yatırımcı psikolojisine alan açan online ticaret platformu: Binomo

Yatırım ekosisteminde yatırım yapmak , hangi psikolojiyle hamle yaparsa yapsın herkes için mümkündür. Önemli olan tıpkı özel hayatta olduğu gibi hatalardan ders çıkarmak ve olumsuz özellikleri törpüleyebilmektir.

Tam da bu noktada karşımıza çıkan online ticaret platformu Binomo, herkesin iyi birer yatırımcı olmayı öğrenebilmesini amaçlıyor. Türkiye dahil 133 ülkede faaliyet gösteren ve günde 1 milyona yakın yatırımcı tarafından kullanılan platform, yüksek miktarlarda gelir kaybı gibi risklerin önüne geçerek insanlara nasıl yatırım yapılacağını öğretiyor. Sunduğu demo hesaplar ile kullanıcılara 8 bin TL’lik bir tutar tanımlayarak yatırımcının herhangi bir harcama yapmadan kendisini test etmesine imkan veriyor. Binomo yatırımcı adayının en doğru varlıklara en doğru yatırımı yapması için strateji önerileriyle de destek veriyor. Böylece deneyim kazanan yatırımcılar, gerçek hesaba geçerek seçtikleri üyelik modellerine bağlı olarak dünya borsalarından dövize ve emtialara kadar hesap tipine göre 60’tan fazla varlığa yatırım yapabiliyor.

Psikolojinin yatırım başarısına etkisi

En iyi yatırımcılar genellikle sakin ve sabırlıdırlar. Böylece stratejik hedefler belirleyebilir ve bunları gerektiği gibi uygulayabilirler. Panik yapmazlar ve hatalarından kolayca ders alabilirler. Ancak insan psikolojisi her zaman buna izin vermez. Bu noktada yatırım getirisine zarar verebilecek psikolojik davranışların varlığından bahsetmek gerekir.

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Günümüze kadar bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde yatırımcıların temel psikoloji profilleri çıkarılmıştır. Bunlar, şöyle sıralanabilir:

Agresif Yatırımcı Psikolojisi

Bu yatırımcı psikolojisi hızlı sonuç almak ister ve sabırsızdır. Agresif yatırımcıların, hisse senedi satın almayı ve daha sonra uzun süre tutmayı içeren uzun vadeli bir stratejiler benimsemesi zordur. Aynı zamanda riskli bir yatırımcı profili de sergilerler. Çünkü hızlı sonuç alma gayesi, alım ve satımları daha çok dürtüleriyle yapmalarına neden olur.

Esnek Yatırımcı Psikolojisi

Bu yatırımcı ne doğuştan saldırgan ne de savunmacıdır; daha ziyade pragmatik ve açık fikirlidir. Daha çok sağlam gelirlere (temettüler), tahviller ve nakit ile büyümeye odaklanırlar. Radikal değişiklerden kaçınır, nispeten tutarlı sonuçlar elde ederler.

Savunmacı Yatırımcı Psikolojisi

Temkinli yatırımcı olarak da adlandırılan bu yatırımcı psikolojisi, risk almayı tercih etmez. Bunun için güvende hissettirecek yatırımlar yapmaya odaklanır. Temelde hareketleri çok değişmeyen, nispeten sabit varlıklara yatırım yapar.

Sinirli Yatırımcı Psikolojisi

Bu tip yatırımcı profilleri, endişeli olma alışkanlıklarını yatırımlarına da yansıtırlar. Endişe hali, tıpkı normal hayatta olduğu gibi yatırım esnasında da agresif tavırlara neden olur. Aşırı satışlar, kötü yatırım kararları, sık strateji değişikliği bunlardan bazılarıdır.

Tüccar Yatırımcı Psikolojisi

Tüccar yatırımcı psikolojisinde yatırımcının daha çok kısa vadeli kazançlar elde etmeye yönelik hamleler yaptığı görülür. Bir diğer deyişle ticaret ekosisteminin hareketliliğini yatırım ekosistemine taşımaya meyillidirler. Ancak yatırım mantığına zaman zaman ters düşebilirler.

Hangi yatırımcı psikoloji grubuna girerseniz girin, unutmamanız gereken husus ticaretin her zaman risk taşıdığı olmalıdır. Yatırımlarınızda ek gelir elde etmek kadar kaybetmek de mümkündür. Bu nedenle Binomo her zaman sizleri risk unsurlarına karşın uyarır.

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