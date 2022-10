Binomo yeni yatırımcılar için 5 adımlık yol haritasını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Finans dünyasında yeni yatırımcı dalgası büyüyor. Finansal teknolojilerin gelişerek ticaret platformlarının akıllı telefonlarla entegre edilmesi, yatırım yapmayı gün geçtikçe daha da kolaylaştırıyor. Bu durum yatırımcı adaylarının online ticaret platformlarına taleplerini artırıyor. Her yıl, bütçelerini değerlendirmek ve ek gelir elde etmek isteyen birçok kişi finans dünyasına katılıyor. Report Linker’ın bu kapsamda yayımladığı "Online Trading Platform Global Market Report 2022" isimli rapor, taleplerle birlikte büyüyen online ticaret pazarının gelişimine ışık tutuyor. Online ticaret platformlarının bu süreçte yatırım kanallarını çeşitlendirmesi ise bireylerin yatırım yapmasındaki motivasyon oluyor. Ancak bireysel yatırımcı adaylarının büyük bir kesimi yatırım yapmadan önce nelere dikkat etmesi ve nasıl başlaması gerektiği konusunda tereddüt yaşıyor. 130’u aşkın ülkede 30 milyon aktif kullanıcıya hizmet veren online ticaret platformu Binomo, yatırım yapmak isteyenler için hazırladığı yol haritasını açıklıyor.

1. Akıllı yatırımın ilk koşulu strateji oluşturmak

Yatırım yapmaya başlayanlar için 5 adımlık bir rota oluşturduklarını belirten Binomo İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, adayların her şeyden önce varsa endişelerinden kurtulmaları gerektiğine ve zamanla pratiklik kazanabileceklerine dikkat çekiyor. Platforma göre adayların yatırım yapmadan önce finansal okuryazarlık kazanarak, strateji oluşturmaları gerekiyor. Çünkü yatırım araçlarının değeri ekonomik koşullara göre değişebiliyor. Bu durumla karşılaşan yatırımcılar stratejileri sayesinde bir sonraki hamlesini hesaplayarak, bilinçli davranabiliyor.

Latif Özdemir, bireylerin finansal hedeflerini belirlerken başlangıçta yalnızca bir strateji oluşturmalarının yeterli olduğunu aktarıyor. Seçilen stratejinin prensibe dönüşerek her yatırım hamlesinde kullanılması kritik bir aşama olarak kabul ediliyor. Bunun sebebi olarak da işlemlerde sürekli farklı strateji uygulamanın yatırımlardaki riski artırması olarak belirtiliyor. Online ticaret platform riski azaltmanın bir diğer yolu olarak da yeni yatırımcılara sık sık pratik yapmalarını tavsiye ediyor. Benimsenen hiçbir stratejinin pratik yapılmadığı sürece deneyim kazandırmayacağının da altını çiziyor.

2. Yatırım günlüğü tutmak acemi yatırımcılara yol gösteriyor

Bireylere bir yatırım günlüğü tutmalarını öneren online ticaret platformu Binomo İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir sunduğu yol haritasında kişilerin deneyimlerden ders çıkarılmalarının faydalarına değiniyor. Özellikle acemi yatırımcılar için kritik olan bu bilgi kaydetme yöntemi adayların yatırımlardan edindikleri çıktıları bütünsel bir çerçeveden görmesini sağlıyor. Bireyler bu yatırım günlüklerinde hem gelişimlerini izleyebiliyor hem de yaptıkları hataları inceleyebiliyor. Böylece gelecekte nasıl adımlar atmaları gerektiğini planlarken, olası risk durumlarında hangi stratejiyi uygulayacaklarını saptayabiliyor.

3. Yatırıma başlamadan önce kâr hedefi belirlemek gerekiyor

Latif Özdemir, yatırımların her zaman anlık olmadığını, uzun vadede de ek gelir elde edilebileceğini listesinde ilk sıralara taşıdı. Yatırımcıların bu noktada kâr hedefi belirleyerek harekete geçmesi gerektiğini aktardı. Online ticaret platformuna göre bireyler, sermaye tahsis kurallarına uyduklarında bile açılan her davranış alanı için hazır olmalı. Bunun yanı sıra uygulayacakları davranışları ve piyasa dengesini de önceden tahmin edebilir aşamaya ulaşmalı. Yatırımcılar finans alanında yetkinlik kazanmak için ise online ticaret platformları tarafından hazırlanmış içerikleri bilgi kaynağı olarak kullanabilmeli. Bu adımlar uygulanarak kullanıcıların her gün 150 dolar ek gelir elde etmesi de mümkün. Günlük kazanılacak ek gelir tutarı ise tamamen kullanıcıların yatırım tecrübesi, işlem stratejisi ve hedeflerine göre değişebiliyor.

4. Öğretici finansal içerikleri takip etmek doğru yatırımın yolunu açıyor

Binomo İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir’in verdiği tavsiyelere göre incelenen her bir materyalin avantaja çevrilmesi de deneyim kazanmanın bir parçasını oluşturuyor. Binomo gibi online ticaret platformlarının hazırladığı blog, podcast, video gibi içeriklerin takip edilmesi, yatırımcılara birçok faydayı beraberinde getiriyor. Bunların ilk sırasında varlıklar üzerindeki işlemlerin hareket alanı hakkında bilgi sahibi olmak yer alıyor. İçerikler yoluyla finans dünyasına dair globaldeki trendleri öğrenmek ise kişilerin yatırım araçlarını doğru değerlendirmelerine kapı aralıyor. Elbette yatırım yapmaya başlayacaklar yalnızca içeriklerle değil demo hesaplarla da tecrübe kazanabiliyor. Finans ve ekonomiye dair okuryazarlık kazanmak isteyen adaylar da Binomo’nun ekonomi dünyasından farklı kişilerin konuk edildiği podcast serilerini dinleyebiliyor. Bunun yanı sıra BinomoBlog’taki içerikleri okuyarak, Telegram ve Instagram hesaplarını takip ederek yatırım dünyasına dair farklı konularda bilgi edinebiliyor. Bireyler bu sayede hem kendini geliştiyor, hem de geçmişten bu yana gündemde yer alan finans konularını takip ediyor.

5. Ücretsiz demo hesaplarıyla yatırımcı kimliğine sahip olunabiliyor

Binomo gibi online ticaret platformlarının ücretsiz demo hesaplarında üyelik oluşturan kişiler, yatırımcı olmayı hızla deneyimliyor. Bu hesaplarda minimum ödeme tutarıyla işlem yapmayı öğrenen kullanıcılar, diğer yatırımcıların davranışlarını da gözlemleyerek farklı stratejileri keşfediyor. Demo hesapları ayrıca, yatırımcıların analiz yeteneğini de geliştiriyor. Üyeler, piyasaların anlık durumunu izleyebilme şansını yakalıyor. Bu sayede gerçek bir hesaba geçiş yaptıklarında varlıkları hangi durumlarda, nasıl değerlendirebileceğini bilebiliyor. Öyle ki 70’ten fazla erişim sağlayan online ticaret platformu Binomo, kullanıcılarına yatırımlarını çeşitlendirmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü bütçeyi birden fazla varlıkla değerlendirmek, hem başarılı olma şansını artırıyor hem de zaman içinde değer kazanan varlıklarda kâr etme olasılığını yükseltiyor.

Binomo’nun yatırım dünyasına yeni başlayacak adaylar için hazırladığı tavsiyelerden derlenen bu içerik, yatırım tavsiyesi içermemektedir.

