    BioShock filmi sonunda gerçeğe dönüşüyor; Planlanan çekim tarihi belli oldu

    Yıllardır hazırlık aşamasında olan BioShock filmi nihayet gerçe dönüşüyor. Netflix çatısı altında hayata geçirilecek film uyarlaması, yeni BioShock oyunuyla aynı dönemde sinemaseverlerle buluşabilir.

    BioShock filmi Tam Boyutta Gör
    Konsepti ve hikâyesiyle beyaz perdeye uyarlanmaya en uygun oyunlardan biri olarak görülen  BioShock, yıllardır sinemaya uyarlanmaya çalışılıyor. Son 10 yılda bu projeyi hayata geçirmek için farklı yönetmen ve stüdyolarla pek çok proje geliştirildi ama bunlardan hiçbiri nihayete erdirilemedi. Ne var ki Netflix çatısı altında hazırlanan son versiyon, şeytanın bacağını kıracak gibi duruyor. Son dönemde somutlaşmaya başlayan proje için artık bir çekim takvimi de belirlendi.

    BioShock Filmi, Yeni Oyunla Aynı Dönemde Çıkabilir

    Filmin yapımcılarından Roy Lee, BioShock filminin çekimlerine 2027'nin ilk aylarında başlanacağını açıkladı. Böylece filmin 2028'e yetişirilmesi hedefleniyor. Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da yeni BioShock oyununun da 2028'de çıkacağı konuşuluyor. Yani filmin çıkışı yeni oyunla aynı döneme denk getirilebilir.

    BioShock filmini Açlık Oyunları, Ben Efsaneyim, Constantine gibi filmlerle tanınan Francis Lawrence yönetecek. Film, ilk BioShock oyununun hikâyesini perdeye uyarlayacak.

    2007’de çıkan ilk BioShock oyunu, oyuncuları Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinde yer alan gizli şehir Rapture’a götürüyor. Başlangıçta bir ütopya olarak inşa edilen ama zamanla distopik bir kabusa dönüşen bu şehir, Jack için tehlikelerle dolu bir labirente dönüşüyor. BioShock, yalnızca sürükleyici oynanışıyla değil, aynı zamanda felsefi arka planıyla da öne çıkan bir yapımdı. Bu yüzden film uyarlamasının da oyunun bu yönünü yansıtmasını bekleyebiliriz.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    ozbey08 5 saat önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    Profil resmi
    scorpion20 22 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    vay be gayet iyi

