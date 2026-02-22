BioShock filmi sonunda gerçeğe dönüşüyor; Planlanan çekim tarihi belli oldu

BioShock Filmi, Yeni Oyunla Aynı Dönemde Çıkabilir
Filmin yapımcılarından Roy Lee, BioShock filminin çekimlerine 2027'nin ilk aylarında başlanacağını açıkladı. Böylece filmin 2028'e yetişirilmesi hedefleniyor. Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da yeni BioShock oyununun da 2028'de çıkacağı konuşuluyor. Yani filmin çıkışı yeni oyunla aynı döneme denk getirilebilir.
BioShock filmini Açlık Oyunları, Ben Efsaneyim, Constantine gibi filmlerle tanınan Francis Lawrence yönetecek. Film, ilk BioShock oyununun hikâyesini perdeye uyarlayacak.
2007'de çıkan ilk BioShock oyunu, oyuncuları Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde yer alan gizli şehir Rapture'a götürüyor. Başlangıçta bir ütopya olarak inşa edilen ama zamanla distopik bir kabusa dönüşen bu şehir, Jack için tehlikelerle dolu bir labirente dönüşüyor. BioShock, yalnızca sürükleyici oynanışıyla değil, aynı zamanda felsefi arka planıyla da öne çıkan bir yapımdı. Bu yüzden film uyarlamasının da oyunun bu yönünü yansıtmasını bekleyebiliriz.
https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi