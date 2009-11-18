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Biostar GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartını lanse etti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartını lanse etti
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TPower serisi hız aşırtma dostu anakartlarıyla son dönemin öne çıkan isimerinden Biostar, GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sundan güç alan VN2403THG1 ürün numaralı yeni ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1340MHz'de ve bellekleri de 1400MHz'de görev yapan yeni ekran kartında D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan yeni ekran kartı aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilerle de uyumlu.

Özel tasarım soğutucu ile donatılan Biostar GeForce GT240, Avrupa pazarlarında 95 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile satışa sunuluyor.


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Python 10 yıl
fiyatı fena digil bence
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ironblood19 10 yıl
resimdeki adamın kollarındaki Kılıçlar Warcraft III'teki İllidian'ın kılıçlara benziyor
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ahmetkep 10 yıl
buda sparklenin her firma duyurmuş anlaşılan.
Specification
Model Number SXT240512D5-NM

SXT2401024S3-NM

Graphics Processing Unit GeForce GT240
Core Clock 550MHz
Memory Type 512MB GDDR5

1024MB DDR3

Memory Interface 128-bit
Processor Cores 96
Processor Clock 1340MHz
Bus Type PCI-Express 2.0
RAMDAC 400 MHz
Outputs HDMI+CRT+DVI-I


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