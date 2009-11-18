Biostar GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartını lanse etti

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TPower serisi hız aşırtma dostu anakartlarıyla son dönemin öne çıkan isimerinden Biostar, GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sundan güç alan VN2403THG1 ürün numaralı yeni ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1340MHz'de ve bellekleri de 1400MHz'de görev yapan yeni ekran kartında D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan yeni ekran kartı aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilerle de uyumlu.

Özel tasarım soğutucu ile donatılan Biostar GeForce GT240, Avrupa pazarlarında 95 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile satışa sunuluyor.