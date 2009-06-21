Biostar'ın Atom 330 işlemcili mini-anakartı PCIe x16 slotuyla geliyor

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Anakart dünyasının önde gelen isimlerinden Biostar, medya bilgisayarları başta olmak üzere ofis bilgisayarları ve düşük güç tüketimine gereksinim duyan diğer sistemler için Intel Atom platformunu temel alan anakartlarla ürün gamını genişletiyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisini kullanan Atom330 anakartıyla iddialı olan Biostar kullanıcılarına farklı seçenekler de sunuyor. Zira piyasadaki Atom işlemcili anakartların önemli bir kısmından farklı olarak Biostar'ın yeni modelinde PCIe x16 slotu da bulunuyor.

Hem işlemcisi hem de yonga seti pasif soğutma ile desteklenen dolayısıyla sessiz çalışan anakart, Intel'in 945GC+ICH7 yonga setini kullanıyor. DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'si ile gelen anakart, PCIe x16 slotu ile kullanıcıların diledikleri ekran kartını, anakart üzerinde kullanabilmelerine olanak tanıyor. Özellikle düşük güç tüketimine ve düşük profilli PCB tasarımına sahip ekran kartlarıyla medya özellikleri zengin, sessiz ve enerrji veirmli sistemlerin hazırlanabilmesine olanak tanıyacağı söylenen anakart üzerinde çift DIMM slotu bulunuyor.

4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan Biostar Atom330 6 kanal yüksek tanımlı ses desteği, 8x USB 2.0 portu, 4x SATA-II konnektörü ve 10/100 ethernet gibi özelliklere sahip. PCIe x16 slotuna ek olarak PCIe x1 ve PCI slotlarına da sahip olan anakart özellikle oturma odalarını hedef alan medya bilgisayarlarına göz kırpıyor.