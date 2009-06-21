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Biostar'ın Atom 330 işlemcili mini-anakartı PCIe x16 slotuyla geliyor

9 yıl
10,1b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'ın Atom 330 işlemcili mini-anakartı PCIe x16 slotuyla geliyor
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Anakart dünyasının önde gelen isimlerinden Biostar, medya bilgisayarları başta olmak üzere ofis bilgisayarları ve düşük güç tüketimine gereksinim duyan diğer sistemler için Intel Atom platformunu temel alan anakartlarla ürün gamını genişletiyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisini kullanan Atom330 anakartıyla iddialı olan Biostar kullanıcılarına farklı seçenekler de sunuyor. Zira piyasadaki Atom işlemcili anakartların önemli bir kısmından farklı olarak Biostar'ın yeni modelinde PCIe x16 slotu da bulunuyor.

Hem işlemcisi hem de yonga seti pasif soğutma ile desteklenen dolayısıyla sessiz çalışan anakart, Intel'in 945GC+ICH7 yonga setini kullanıyor. DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'si ile gelen anakart, PCIe x16 slotu ile kullanıcıların diledikleri ekran kartını, anakart üzerinde kullanabilmelerine olanak tanıyor. Özellikle düşük güç tüketimine ve düşük profilli PCB tasarımına sahip ekran kartlarıyla medya özellikleri zengin, sessiz ve enerrji veirmli sistemlerin hazırlanabilmesine olanak tanıyacağı söylenen anakart üzerinde çift DIMM slotu bulunuyor.

4GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan Biostar Atom330 6 kanal yüksek tanımlı ses desteği, 8x USB 2.0 portu, 4x SATA-II konnektörü ve 10/100 ethernet gibi özelliklere sahip. PCIe x16 slotuna ek olarak PCIe x1 ve PCI slotlarına da sahip olan anakart özellikle oturma odalarını hedef alan medya bilgisayarlarına göz kırpıyor.


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lTriviuml 9 yıl
Atom amacından sapıyor... ion yeterli bence.
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esses... 9 yıl
Bu haber tanıdık gelmişti bi bakayım dedim aaaa oda ne bu haber daha önce verilmiş meğersem bak ser bu işe:P
donanimhaber.com/...
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dante38 9 yıl
gtx 295 taksak anakart ekran kartının yanında yavrusu gibi durur.
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Public_Enemy 9 yıl
Orta düzey bir ekran kartı bile , mini itx kasalarla gelen güç kaynaklarında sorun çıkaracaktır.
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K.Kahriman 9 yıl
bu anakartla hd4350 hd4550 hd4650 hd4670 , 9400gt 9500gt gibi kartlar kullanılabilir hem az güç tüketsin hemde oyun oynayayım derseniz ideal . fakat ion platforumu varken ekran kartına masraf bence mantıksız
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hunter87 9 yıl
Atom işlemci ve o ekran kartı ile pci-ex gerekli. yüksek tanımlı videoları başka türlü izleyemezsiniz, böylece oturma odalarına konumlanma amacına da ulaşılmamış olur. Şimdi işe yarar bir şey olmuş bence. İon kullanmak zorunda değil kimse, ekran kartı da güncellenebilir :)
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yekoo 9 yıl
ion platromu zaten yeteri kadr güçlü bir vga çözümü getiriyor ama atom işlemciler özellikle düşük güç için çıktı pci-e 16x abes ötesi
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yekoo 9 yıl
bende onboard olarak kalmalıydı sonuçta bunların temel amacı enerji verimliliği ve internet vs kullanımı. bunu ala üstüne ne takıcakki? orta derece bi kart dahi işlemci limitine takılır düşük profil bir kart takıcağınada nvidia ion platform kullanılabilir. ee o zaman tamamen gereksiz bence..
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med_cezir91 9 yıl
kimin ne amaçla kullanacağı belli olmaz elbet birlerinin işine yarayacaktır kimisi der oturma odama küçücük ama birazda performanslı bi pc koyayyım yüksek çözünürlüklü videolarımı izleyeyim der gereksiz olsaydı üretmezlerde heralde
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med_cezir91 9 yıl
PCIe x16 olması güzel olmuş
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