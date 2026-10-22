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    Baldur’s Gate öksüz kaldı, BioWare kapanıyor

    Oyun dünyasının son 30 yılına damga vuran BioWare yolun sonuna geldi. İşten çıkarmalar ile stüdyonun kapısına kilit vurulurken projeler de iptal edildi.         

    BioWare Tam Boyutta Gör
    Son dönemde oyun dünyasında yaşanan ekonomik kriz firmaları ve oyunları vurmaya devam ediyor. Oyun dünyasının kıdemli stüdyolarından BioWare şok bir açıklamayla faaliyetlerine son vereceğini duyurdu.

    BioWare kapanıyor

    EA şirketinin yaşadığı sorunlar tüm stüdyoları derinden etkiliyor. 1995 yılında kurulan ve Baldur’s Gate, Dragon Age, Mass Effect gibi yapımlarla oyun dünyasına damga vuran BioWare kepenk indiriyor. Bir dönem 400 çalışanı olan stüdyo işten çıkarmalar sonrasında 50 kişiye kadar düşmüştü. Geçen yıldan bu yana stüdyoda tedirginliğin olduğu ve kapanacağına dair beklentilerin arttığı belirtiliyor.

    Stüdyonun hali hazırda üzerinde çalıştığı yeni Mass Effect oyunu da iptal oldu. 2020 yılında duyurulan oyun için işten çıkarmalar sonrasında 2025 yılında bir açıklama yapılmış ve geliştirmenin devam ettiği belirtilmişti. Ne yazık ki verilen sözler tutulmadı.

    Electronic Arts geçen yıl 55 milyar dolara özel bir konsorsiyuma satılmış ve borsadan çekilmişti. Satın alma sonrasında yeniden yapılanma başlamış ve işten çıkarmalar duyurulmuştu. Yeni dönemde de EA bünyesinde 400 kişinin işine son verileceği açıklandı.

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