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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir Avrupa Birliği ülkesi, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 kara aracı satın aldı

    Nürol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerli Zırhlı Aracı, ilk kez bir Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Macaristan, 50 adet Ejder Yalçın satın aldı.
    12 Şubat 2021, 11:45 (5 gün)
    4,7b
    1
    49
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    9

    Bir Avrupa Birliği ülkesi, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 kara aracı satın aldı
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    Türk savunma sanayi şirketi Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4x4 zırhlı kara araçları, bir ülkeye daha satıldı. Macaristan, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 alacak.

    Anlaşma kapsamında 10 adet Ejder Yalçın’ın teslimatı yapıldı. 40 adet daha teslim edilecek. Anlaşmanın maddi detayları açıklanmadı.

    Macaristan, Ejder Yalçının ihracatının yapıldığı ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olma özelliği taşıyor. Nürol Makina, ortak üretim için Macaristan’da şirket kurmaya ve yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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    Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı özellikleri

    Ejder Yalçın; güvenlik birlikleri ve askeri birlikler için zorlu bölge ve arazi şartlarında hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yüksek koruma ve yüksek hareket kabiliyetine sahip.

    Ayrıca Bkz. "Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı"

    • 9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi
    • Patlak Gider (Run-Flat) lastikler
    • Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikal
    • Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Koruma Sistemi
    • Merkezi Lastik Şişirme Sistemi
    • Araç içi ve dışı konuşma sistemi
    • Araç ön ve arka kamera sistemleri
    • Gündüz/gece görüş sistemleri
    • Kurtarma vinci
    • Sis havanları
    • Araç içerisinden kontrollü projektör ve anons sistemi
    • Karartma sistemi
    • Elektrohidrolik arka kapı
    • Patlamaya ve delinmeye karşı özel önlem alınmış yakıt tankı
    • 360° sürücü görüş geliştirme sistemi
    • Soğuk iklim koşulları için yakıt ön ısıtma sistemi
    • Motor ön ısıtma sistemi
    • Askeri GPS ve araç takip sistemi
    • Personel, gövde, teker üstü ve motor bölmesi otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistem

    Bir Avrupa Birliği ülkesi, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 kara aracı satın aldı
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    Çok sayıda konfigürasyon seçeneği

    Modüler yapıdaki araç, ihtiyaca göre farklı görevlere uygun bir şekilde konfigüre edilebiliyor. Ejder Yalçını şu araçlara dönüştürmek mümkün:

    Bir Avrupa Birliği ülkesi, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 kara aracı satın aldı
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    • Komuta Kontrol Aracı
    • Ejder Yalçın Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı
    • Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı
    • Ejder Yalçın Hava Savunma Aracı
    • Hava Savunma Aracı
    • Ejder Yalçın Radar Aracı
    • Radar Aracı
    • Ejder Yalçın Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç
    • Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç
    • Ejder Yalçın Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı
    • Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı
    • Ejder Yalçın Zırhlı Muharebe Aracı
    • Zırhlı Muharebe Aracı
    • Ejder Yalçın Jammer Aracı
    • Jammer Aracı
    • Ejder Yalçın Zırhlı Ambulans Aracı
    • Zırhlı Ambulans Aracı
    • Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı
    • Keşif Gözlem Aracı
    • Ejder Yalçın Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı
    • Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı
    • Ejder Yalçın KBRN Aracı
    • KBRN Aracı
    • Havan Aracı (Yakında)

    Nürol Makina, Ejder Yalçın’ın yeni konfigürasyonunu geçtiğimiz günlerde tanıttı. Ejder Yalçın, ASELSAN’ın Alkar ismindeki 120 milimetre havan sistemiyle donatılarak "havan aracı" olarak faaliyet gösterecek. Havan aracının kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

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    E Elektrikliarabasever 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen WB
    50 tane askeri araç satınca sanki bitiyor tüm sorunlar. Tamam askeri araç üretmek satmak müthiş, umarım daha iyilerinide üretiriz daha çok ülkeye satarız ama ülkede var olan sorunlar çözülmüyor. En basitinden laiklik elden gidiyor demişsin evet gidiyor daha geçen o cami yaptığınız Ayasofya'nın baş imamı Anayasa'dan laikliği kaldırın demedi mi? TUA açıldı ama diyanete 12 milyar lira verilen ülkede geçen sene 22 milyon lira bu sene 38 milyon lira ayrıldı bu parayla bırak roketi özel jet alamazsın, hadi mühendis çalıştırmaya yeter ama roket üretme hedefi sanırım daha yok bu parayla üretemezsinde. Millet aç yalan mı o gördüğümüz tanzim kuyrukları yalan mı? Marketlerde Haftalık her şeye zam geliyor geçen hafta 23 lira olan tereyağı bu hafta 28 tl olmuyor mu? Oluyor. Millettin alabildikleri her hafta azalmıyor mu? Artık uğradığım çoğu markette yağların üzerinde kilitli alarm görüyorum çalınması diye bunlar yalan mı?
    50 tane askeri araç satınca sanki bitiyor tüm sorunlar. Tamam askeri araç üretmek satmak müthiş, umarım daha iyilerinide üretiriz daha çok ülkeye satarız ama ül...
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    Yanıtla +59
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    WB 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet oaç, ulke batik, ayrica laiklik elden gediyeah..
    6 Yanıt Yanıtla +30
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    zero fear 5 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Anca böyle haberlerin altında türüyorsun sen niye
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkmoon34 (ercan yardak) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yahu şurada bari siyaset yapmayın yeter yahu..

    biz.zaten zpt lerimizi pek çok zırhlı zırhsız askeri personel araçlarımızı kendimiz üretiyoruz 50-60 yıldır tuzla jeep lerden tut cobra lardan tut acv15 lerden m113 lerden akrepler kadar daha pek çok zpt lere kadar Türkiye de üretiyoruz 50-60 yıldır..

    Tuzla otomotiv 1954 dü.yanlış hatırlamıyorsam üretim yılı.tuzla.jeep.leri..



    İlla iktidar yanlısı biri anlamsız bir yorum atıcak sonra muhalif biri ona laf yetiştiricek konu gene zivanadan çıkıp saçma anlamsız yerlere gidicek..



    İlk defa askeri araç ihraç etmiyoruz.satmıyoruz ejderi daha önceden Gürcistan'a , senagele, Özbekistan ,Tunus'a.zaten satıldı şimdi listeye maceristan eklenmiş tebrik etmek gurur duymak düşer.. Bunu illa siyasi yerlere çekmenin hiç bir mantığı yok..



    1995 di.galiba cobra ların üretim yılı sadece şurda cobraların ihraç edildiği ülkeleri yazsam listenin sonu gelmez...

    Keza 1993 yapımı akrepler biz İsrail'e ABD ye bile sattık akrepleri..



    Yani.demem o ki bu işleri siyasi bir propogandaya çevirmenin manası yok... Tebrik edin gurur duyun ..
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    Ey merhametli Türk 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Macarlar ile aynı soydanız ayrıca dost ve kardeş ülke teknoloji transferi yapsak bize hiçbir zararı olmaz, ilerde kar bile getirir, ilerde bir savaş olsa mutlak destekçilerimizden biridir kendileri.
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    A android seyfi (Rifki Paslanmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok yakışıklı bi cihaz, bunla gezecen.
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    S Sniper Shepard (Oğuzhan Karaer) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Fırsat bulsalar paralı akp trollerini bir kaşık suda boğacaklar bu mesajı beğenebilir.
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    Wol4onak 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Zengin olsaydım zırhlı kobra yada bu tarz birşey alıp şehirde dolaşmak isterdim ama izin olmaz büyük ihtimal:
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    _WaMpire_ 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla karavan modelini ya da Hummer gibi şehir-off road modelini yapsalar almak isterdim.
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    emre1393 (Emre K......) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    mülteci kovalayacaklar herhalde.
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    De Grado (Raci Demir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Laikliğin dibini kazıyorlar. Böyle suni gündemle de bakın memleket teknoloji de gelişiyor havası veriyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    venomboy_85 5 gün ( Mesaj Silindi ) De Grado
    Halk Tv'den gelmişler.
    Nasılsınız?
    Yanıtla +9
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ohha habere bak ve elemanın yazdığına bak.
    Ayasofya baş imamından girmiş nereden çıkmış.

    Bu kesimin hali ne olacak böyle.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    E Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi ) por favor
    Korkmasan mesajımı alıntılardın. Habere verilen öyle yanıta öyle cevap verdim. Ne kadar maaş veriyorlar maaşlar güzel mi?
    Yanıtla +5
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    hollowman_ (N. b.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ejder Yalçın'ı birebir gördüğümde korkmuştum, fotolarda göründüğünden çok daha heybetli duruyor.
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    4724 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ejder yalçın 4x4, ejder yalçın özellikleri ve
    5 etiket daha ihracat kara aracı nürol makina Bilim ve Teknoloji Galeri
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