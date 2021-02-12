Bir Avrupa Birliği ülkesi, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 kara aracı satın aldı

Türk savunma sanayi şirketi Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4x4 zırhlı kara araçları, bir ülkeye daha satıldı. Macaristan, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 alacak.
Anlaşma kapsamında 10 adet Ejder Yalçın’ın teslimatı yapıldı. 40 adet daha teslim edilecek. Anlaşmanın maddi detayları açıklanmadı.
Macaristan, Ejder Yalçının ihracatının yapıldığı ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olma özelliği taşıyor. Nürol Makina, ortak üretim için Macaristan’da şirket kurmaya ve yatırım yapmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Ukrayna'ya İHA ihracatı masada
Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı özellikleri
Ejder Yalçın; güvenlik birlikleri ve askeri birlikler için zorlu bölge ve arazi şartlarında hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yüksek koruma ve yüksek hareket kabiliyetine sahip.
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- 9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi
- Patlak Gider (Run-Flat) lastikler
- Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikal
- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Koruma Sistemi
- Merkezi Lastik Şişirme Sistemi
- Araç içi ve dışı konuşma sistemi
- Araç ön ve arka kamera sistemleri
- Gündüz/gece görüş sistemleri
- Kurtarma vinci
- Sis havanları
- Araç içerisinden kontrollü projektör ve anons sistemi
- Karartma sistemi
- Elektrohidrolik arka kapı
- Patlamaya ve delinmeye karşı özel önlem alınmış yakıt tankı
- 360° sürücü görüş geliştirme sistemi
- Soğuk iklim koşulları için yakıt ön ısıtma sistemi
- Motor ön ısıtma sistemi
- Askeri GPS ve araç takip sistemi
- Personel, gövde, teker üstü ve motor bölmesi otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistem
Çok sayıda konfigürasyon seçeneği
Modüler yapıdaki araç, ihtiyaca göre farklı görevlere uygun bir şekilde konfigüre edilebiliyor. Ejder Yalçını şu araçlara dönüştürmek mümkün:
- Komuta Kontrol Aracı
- Ejder Yalçın Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı
- Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı
- Ejder Yalçın Hava Savunma Aracı
- Hava Savunma Aracı
- Ejder Yalçın Radar Aracı
- Radar Aracı
- Ejder Yalçın Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç
- Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç
- Ejder Yalçın Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı
- Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı
- Ejder Yalçın Zırhlı Muharebe Aracı
- Zırhlı Muharebe Aracı
- Ejder Yalçın Jammer Aracı
- Jammer Aracı
- Ejder Yalçın Zırhlı Ambulans Aracı
- Zırhlı Ambulans Aracı
- Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı
- Keşif Gözlem Aracı
- Ejder Yalçın Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı
- Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı
- Ejder Yalçın KBRN Aracı
- KBRN Aracı
- Havan Aracı (Yakında)
Nürol Makina, Ejder Yalçın’ın yeni konfigürasyonunu geçtiğimiz günlerde tanıttı. Ejder Yalçın, ASELSAN’ın Alkar ismindeki 120 milimetre havan sistemiyle donatılarak "havan aracı" olarak faaliyet gösterecek. Havan aracının kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.
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biz.zaten zpt lerimizi pek çok zırhlı zırhsız askeri personel araçlarımızı kendimiz üretiyoruz 50-60 yıldır tuzla jeep lerden tut cobra lardan tut acv15 lerden m113 lerden akrepler kadar daha pek çok zpt lere kadar Türkiye de üretiyoruz 50-60 yıldır..
Tuzla otomotiv 1954 dü.yanlış hatırlamıyorsam üretim yılı.tuzla.jeep.leri..
İlla iktidar yanlısı biri anlamsız bir yorum atıcak sonra muhalif biri ona laf yetiştiricek konu gene zivanadan çıkıp saçma anlamsız yerlere gidicek..
İlk defa askeri araç ihraç etmiyoruz.satmıyoruz ejderi daha önceden Gürcistan'a , senagele, Özbekistan ,Tunus'a.zaten satıldı şimdi listeye maceristan eklenmiş tebrik etmek gurur duymak düşer.. Bunu illa siyasi yerlere çekmenin hiç bir mantığı yok..
1995 di.galiba cobra ların üretim yılı sadece şurda cobraların ihraç edildiği ülkeleri yazsam listenin sonu gelmez...
Keza 1993 yapımı akrepler biz İsrail'e ABD ye bile sattık akrepleri..
Yani.demem o ki bu işleri siyasi bir propogandaya çevirmenin manası yok... Tebrik edin gurur duyun ..
Nasılsınız?
Ayasofya baş imamından girmiş nereden çıkmış.
Bu kesimin hali ne olacak böyle.
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