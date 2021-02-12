Bir Avrupa Birliği ülkesi, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 kara aracı satın aldı

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Türk savunma sanayi şirketi Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4x4 zırhlı kara araçları, bir ülkeye daha satıldı. Macaristan, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 alacak.

Anlaşma kapsamında 10 adet Ejder Yalçın’ın teslimatı yapıldı. 40 adet daha teslim edilecek. Anlaşmanın maddi detayları açıklanmadı.

Macaristan, Ejder Yalçının ihracatının yapıldığı ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olma özelliği taşıyor. Nürol Makina, ortak üretim için Macaristan’da şirket kurmaya ve yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı özellikleri

Ejder Yalçın; güvenlik birlikleri ve askeri birlikler için zorlu bölge ve arazi şartlarında hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yüksek koruma ve yüksek hareket kabiliyetine sahip.

Ayrıca Bkz. "Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı"

9 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi

Patlak Gider (Run-Flat) lastikler

Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikal

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Koruma Sistemi

Merkezi Lastik Şişirme Sistemi

Araç içi ve dışı konuşma sistemi

Araç ön ve arka kamera sistemleri

Gündüz/gece görüş sistemleri

Kurtarma vinci

Sis havanları

Araç içerisinden kontrollü projektör ve anons sistemi

Karartma sistemi

Elektrohidrolik arka kapı

Patlamaya ve delinmeye karşı özel önlem alınmış yakıt tankı

360° sürücü görüş geliştirme sistemi

Soğuk iklim koşulları için yakıt ön ısıtma sistemi

Motor ön ısıtma sistemi

Askeri GPS ve araç takip sistemi

Personel, gövde, teker üstü ve motor bölmesi otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistem

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Çok sayıda konfigürasyon seçeneği

Modüler yapıdaki araç, ihtiyaca göre farklı görevlere uygun bir şekilde konfigüre edilebiliyor. Ejder Yalçını şu araçlara dönüştürmek mümkün:

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Komuta Kontrol Aracı

Ejder Yalçın Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı

Anti-Tank Güdümlü Füze Aracı

Ejder Yalçın Hava Savunma Aracı

Hava Savunma Aracı

Ejder Yalçın Radar Aracı

Radar Aracı

Ejder Yalçın Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç

Zırhlı Personel Taşıyıcı Araç

Ejder Yalçın Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı

Sınır Gözetim & Güvenlik Aracı

Ejder Yalçın Zırhlı Muharebe Aracı

Zırhlı Muharebe Aracı

Ejder Yalçın Jammer Aracı

Jammer Aracı

Ejder Yalçın Zırhlı Ambulans Aracı

Zırhlı Ambulans Aracı

Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı

Keşif Gözlem Aracı

Ejder Yalçın Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı

Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı

Ejder Yalçın KBRN Aracı

KBRN Aracı

Havan Aracı (Yakında)

Nürol Makina, Ejder Yalçın’ın yeni konfigürasyonunu geçtiğimiz günlerde tanıttı. Ejder Yalçın, ASELSAN’ın Alkar ismindeki 120 milimetre havan sistemiyle donatılarak "havan aracı" olarak faaliyet gösterecek. Havan aracının kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.

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