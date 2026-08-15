Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir bardak suyla arabanızı yıkayabilen taşınabilir devrimsel cihaz

    Aracını yıkamak için oto yıkamaya gitmek istemeyenlere alternatif sunan Diisea C7, yalnızca 1 bardak suyla çalışıyor. Taşınabilir cihaz, aracın bulunduğu yerde temizlenmesini hedefliyor.

    Bir bardak suyla arabanızı yıkayabilen taşınabilir cihaz Tam Boyutta Gör
    Araç yıkamak için her seferinde oto yıkamacıya gitmek veya uygun bir alan aramak zorunda kalmak zamanla gereksiz bir uğraşa dönüşebiliyor. Özellikle apartman ve site otoparklarında çoğu zaman araç yıkamaya izin verilmemesi de kullanıcılar oto yıkamacılardan başka seçenek bırakmıyor. Ancak Kickstarter'da tanıtılan Diisea C7 taşınabilir araç yıkama cihazı bu soruna kompakt bir çözüm sunmayı hedefliyor.

    C7'nin geleneksel basınçlı yıkama makinelerinden en önemli farkı yüksek basınçlı su kullanmaması. Cihaz bunun yerine yumuşak ve süngerimsi silindiriyle kontrollü miktarda suyla araç yüzeyindeki kiri toplarken parçacıkları doğrudan cihazın içine çekiyor. Böylece kir ve kalıntıların mikro çizik oluşturmasının önüne geçiliyor.

    Silindir ise sürekli dönerken temiz suyla durulanıyor. Bu sayede aracın yüzeyine temas eden bölümün temiz kalması sağlanıyor. Diisea, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak silindirin 6 ila 8 ayda bir değiştirilmesini öneriyor ve parçanın ömrünün 150 yıkamaya kadar olduğunu belirtiyor.

    1 bardak suyla temizlik yapılabiliyor

    C7'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de düşük su tüketimi. Cihazın çıkarılabilir su haznesi 300 ml kapasiteye sahip. Şirket, bu miktardaki suyun bir otomobili tamamen temizlemek için yeterli olduğunu ve aracın yaklaşık 5 dakikada yıkanabildiğini belirtiyor.

    tek elle kullanılabilecek şekilde tasarlana 1,4 kg ağırlığındaki cihaz özellikle aracın tamamını yıkamak yerine belirli kirli bölgeleri hızlıca temizlemek isteyenlere hitap ediyor. Güç tarafında değiştirilebilir lityum iyon batarya kullanılıyor. USB-C üzerinden şarj edilen bataryanın tamamen dolması yaklaşık 1 saat sürüyor. Tek şarjla yaklaşık 1 saatlik kullanım sunulduğu belirtiliyor.

    Sabun ve köpük gerektirmiyor

    Diisea, C7'nin su tüketimini azaltmasının yanı sıra temizlik sırasında sabun kullanmadığını da vurguluyor. Sistemin köpük veya atık su oluşturmaması cihazın geleneksel araç yıkama yöntemlerine kıyasla daha az su tüketmesini sağlıyor. Su etrafa sıçramadığı ve zemini ıslatmadığı için şirket, C7'nin araç yıkamanın kısıtlandığı otoparklarda dahi kullanılabileceğini belirtiyor.

    Bununla birlikte C7'nin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Cihaz ağırlıklı olarak düz yüzeyleri temizlemek üzere tasarlandığından aracın iç temizliği için ideal bir seçenek değil.

    Kuş pislikleri de cihazın zorlanabileceği durumlardan biri. C7 bu tür kirleri temizleyebiliyor ancak uzun süre araç üzerinde kalan ve güneş altında kuruyarak yüzeye iyice yapışan kuş pisliklerinin tamamen çıkarılması zor. Bu noktada geleneksel yüksek basınçlı yıkama sistemleri daha etkili olabiliyor.

    Fiyatı 349 dolar

    C7'nin fiyatı ise taşınabilirlik ve kullanım kolaylığına rağmen bazı kullanıcılar için yüksek kalabilir. Diisea, aracını ayda yaklaşık bir kez yıkayan kullanıcıların geleneksel oto yıkama masraflarıyla karşılaştırıldığında cihazın ilk yıl içinde kendisini amorti edebileceğini savunuyor.

    Kickstarter kampanyasında erken destekçilere sunulan fiyat 349 dolar olarak belirlenmiş durumda. Cihazın kampanya sonrasındaki planlanan perakende satış fiyatı ise 599 dolar.

    Kaynakça https://newatlas.com/automotive/diisea-c7-portable-car-washer/ https://www.kickstarter.com/projects/diisea-official/diisea-portable-paint-and-sensor-safe-car-cleaner
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0.25 cent kaç tl türkçe öğretmenliği önü açık mı citroen c1 otomatik bursa ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanesi en iyi doktor bmw en sorunsuz motoru

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum