Bir bardak suyla arabanızı yıkayabilen taşınabilir devrimsel cihaz

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Tam Boyutta Gör Araç yıkamak için her seferinde oto yıkamacıya gitmek veya uygun bir alan aramak zorunda kalmak zamanla gereksiz bir uğraşa dönüşebiliyor. Özellikle apartman ve site otoparklarında çoğu zaman araç yıkamaya izin verilmemesi de kullanıcılar oto yıkamacılardan başka seçenek bırakmıyor. Ancak Kickstarter'da tanıtılan Diisea C7 taşınabilir araç yıkama cihazı bu soruna kompakt bir çözüm sunmayı hedefliyor.

C7'nin geleneksel basınçlı yıkama makinelerinden en önemli farkı yüksek basınçlı su kullanmaması. Cihaz bunun yerine yumuşak ve süngerimsi silindiriyle kontrollü miktarda suyla araç yüzeyindeki kiri toplarken parçacıkları doğrudan cihazın içine çekiyor. Böylece kir ve kalıntıların mikro çizik oluşturmasının önüne geçiliyor.

Silindir ise sürekli dönerken temiz suyla durulanıyor. Bu sayede aracın yüzeyine temas eden bölümün temiz kalması sağlanıyor. Diisea, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak silindirin 6 ila 8 ayda bir değiştirilmesini öneriyor ve parçanın ömrünün 150 yıkamaya kadar olduğunu belirtiyor.

1 bardak suyla temizlik yapılabiliyor

C7'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de düşük su tüketimi. Cihazın çıkarılabilir su haznesi 300 ml kapasiteye sahip. Şirket, bu miktardaki suyun bir otomobili tamamen temizlemek için yeterli olduğunu ve aracın yaklaşık 5 dakikada yıkanabildiğini belirtiyor.

tek elle kullanılabilecek şekilde tasarlana 1,4 kg ağırlığındaki cihaz özellikle aracın tamamını yıkamak yerine belirli kirli bölgeleri hızlıca temizlemek isteyenlere hitap ediyor. Güç tarafında değiştirilebilir lityum iyon batarya kullanılıyor. USB-C üzerinden şarj edilen bataryanın tamamen dolması yaklaşık 1 saat sürüyor. Tek şarjla yaklaşık 1 saatlik kullanım sunulduğu belirtiliyor.

Sabun ve köpük gerektirmiyor

Diisea, C7'nin su tüketimini azaltmasının yanı sıra temizlik sırasında sabun kullanmadığını da vurguluyor. Sistemin köpük veya atık su oluşturmaması cihazın geleneksel araç yıkama yöntemlerine kıyasla daha az su tüketmesini sağlıyor. Su etrafa sıçramadığı ve zemini ıslatmadığı için şirket, C7'nin araç yıkamanın kısıtlandığı otoparklarda dahi kullanılabileceğini belirtiyor.

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Bununla birlikte C7'nin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Cihaz ağırlıklı olarak düz yüzeyleri temizlemek üzere tasarlandığından aracın iç temizliği için ideal bir seçenek değil.

Kuş pislikleri de cihazın zorlanabileceği durumlardan biri. C7 bu tür kirleri temizleyebiliyor ancak uzun süre araç üzerinde kalan ve güneş altında kuruyarak yüzeye iyice yapışan kuş pisliklerinin tamamen çıkarılması zor. Bu noktada geleneksel yüksek basınçlı yıkama sistemleri daha etkili olabiliyor.

Fiyatı 349 dolar

C7'nin fiyatı ise taşınabilirlik ve kullanım kolaylığına rağmen bazı kullanıcılar için yüksek kalabilir. Diisea, aracını ayda yaklaşık bir kez yıkayan kullanıcıların geleneksel oto yıkama masraflarıyla karşılaştırıldığında cihazın ilk yıl içinde kendisini amorti edebileceğini savunuyor.

Kickstarter kampanyasında erken destekçilere sunulan fiyat 349 dolar olarak belirlenmiş durumda. Cihazın kampanya sonrasındaki planlanan perakende satış fiyatı ise 599 dolar.

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Bir bardak suyla arabanızı yıkayabilen taşınabilir cihaz

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