Bir Başkadır 2. sezonuyla geri dönüyor: Netflix ilk fragmanı ve yayın tarihini paylaştı

Yapay Zeka Özeti:
- Netflix'in sevilen yapımı Bir Başkadır, altı yıllık aranın ardından ikinci sezonuyla geri dönüyor. Berkun Oya imzasını taşıyan yeni sezon dört bölümden oluşuyor. Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Defne Kayalar'ın başını çektiği güçlü oyuncu kadrosunun büyük bölümü projeye geri dönüyor. Yayınlanan ilk fragman, karakterlerin derinleşen hikayelerine dair merak uyandıran ipuçları sunuyor. Dizinin merakla beklenen yeni sezonu 14 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
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Bir Başkadır 2. Sezon, 14 Kasım'da Yayınlanacak
Bir Başkadır'ın toplam dört bölümden oluşan 2. sezonu, 14 Kasım'da yayınlanacak. Altı yıl sonra gelen bu yeni sezon, yine Berkun Oya'nın imzasını taşıyor. Ayrıca ilk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan oyuncu kadrosunun büyük bölümü de geri dönüyor.
Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer, 2. sezonda rol alacak oyuncular arasında yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: