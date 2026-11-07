Bir Başkadır 2. sezonuyla geri dönüyor: Netflix ilk fragmanı ve yayın tarihini paylaştı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Netflix'in sevilen yapımı Bir Başkadır, altı yıllık aranın ardından ikinci sezonuyla geri dönüyor. Berkun Oya imzasını taşıyan yeni sezon dört bölümden oluşuyor. Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Defne Kayalar'ın başını çektiği güçlü oyuncu kadrosunun büyük bölümü projeye geri dönüyor. Yayınlanan ilk fragman, karakterlerin derinleşen hikayelerine dair merak uyandıran ipuçları sunuyor. Dizinin merakla beklenen yeni sezonu 14 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Netflix'in bugüne kadar Türkiye'de hayata geçirdiği en başarılı işlerden biri olan Bir Başkadır, yıllar sonra yeni bir sezonla ekranlara geri dönüyor. Merakla beklenen 2. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix bugün ilk fragmanı paylaşırken, yeni sezonun yayın tarihini de duyurdu.

Bir Başkadır 2. Sezon, 14 Kasım'da Yayınlanacak

Bir Başkadır'ın toplam dört bölümden oluşan 2. sezonu, 14 Kasım'da yayınlanacak. Altı yıl sonra gelen bu yeni sezon, yine Berkun Oya'nın imzasını taşıyor. Ayrıca ilk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan oyuncu kadrosunun büyük bölümü de geri dönüyor.

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Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer, 2. sezonda rol alacak oyuncular arasında yer alıyor.

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Bir Başkadır 2. sezon yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı

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