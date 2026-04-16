Çinli GAC Aion UT, Avrupa'da satışa çıktı: 150 kW güç, 430 km menzil

Çinli otomobil üreticileri Avrupa'daki rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. GAC Group, GAC Aion UT modelinin Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. Elektrikli model, bahar aylarında Finlandiya, Yunanistan, Polonya ve Portekiz’de satışa sunulacak. Üçüncü çeyrekte ise diğer Avrupa pazarlarının da devreye girmesi planlanıyor.

Aion UT özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Avrupa’daki başlangıç fiyatı pazara göre değişmekle birlikte 27.990 euro seviyesinden başlıyor. Daha önce satışa sunulan GAC Aion V modelinde olduğu gibi Aion UT de Avusturya’daki Graz kentinde bulunan Magna Steyr tesisinde üretiliyor. Avrupa versiyonları için GAC, LFP batarya tedarikini Togg'un da iş ortağı olan Farasis Energy üzerinden sağlıyor.

150 kW güç

210 Nm tork

Önden çekiş

60 kWsa LFP batarya

430 km menzil

160 km/s son hız

0.32 Cd sürtünme katsayısı

Arka süspansiyon torsiyon

Kısa süre önce siz değerli okurlarımıza aktardığımız yeni Volkswagen ID.3 Neo gibi modellere rakip olan Aion UT; 4,27 metre uzunluğa ve 2,75 metre aks mesafesine sahip. Bu ölçüler, yalnızca birkaç santimetrelik farkla ID.3 Neo ile neredeyse birebir örtüşüyor.

Tam Boyutta Gör Araçta 60 kWsa kapasiteli LFP batarya bulunuyor ve bu batarya WLTP’ye göre 430 kilometreye kadar menzil sunuyor. Kompakt model, 87 kW DC hızlı şarj desteğiyle %10-80 arası dolumu 32 dakikada tamamlıyor.

Tamamen elektrikli bir platform üzerine geliştirilen model, geniş iç hacim sunmayı hedefliyor. Bagaj hacmi 440 litre seviyesinde olan modelin iç mekânında 14,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve 8,9 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor.

