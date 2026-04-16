Çinli GAC Aion UT, Avrupa'da satışa çıktı: 150 kW güç, 430 km menzil

Çinli otomobil üreticileri Avrupa'daki rekabeti kızıştırmaya devam ediyor. GAC Group, GAC Aion UT modelinin Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. Elektrikli model, bahar aylarında Finlandiya, Yunanistan, Polonya ve Portekiz’de satışa sunulacak. Üçüncü çeyrekte ise diğer Avrupa pazarlarının da devreye girmesi planlanıyor.
Aion UT özellikleri ve fiyatı
- 150 kW güç
- 210 Nm tork
- Önden çekiş
- 60 kWsa LFP batarya
- 430 km menzil
- 160 km/s son hız
- 0.32 Cd sürtünme katsayısı
- Arka süspansiyon torsiyon
Kısa süre önce siz değerli okurlarımıza aktardığımız yeni Volkswagen ID.3 Neo gibi modellere rakip olan Aion UT; 4,27 metre uzunluğa ve 2,75 metre aks mesafesine sahip. Bu ölçüler, yalnızca birkaç santimetrelik farkla ID.3 Neo ile neredeyse birebir örtüşüyor.
Tamamen elektrikli bir platform üzerine geliştirilen model, geniş iç hacim sunmayı hedefliyor. Bagaj hacmi 440 litre seviyesinde olan modelin iç mekânında 14,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve 8,9 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor.
