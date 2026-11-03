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    Bir Çinli SUV daha Avrupa'ya geliyor: Xpeng L05

    Xpeng, Çin’de yaklaşık 19.400 eurodan başlayan L05’i Avrupa’ya getirecek. Elektrikli ve menzil uzatıcılı seçenekleri bulunan SUV’un Avrupa detayları Ocak 2027’de açıklanacak.

    Bir Çinli SUV daha Avrupa'ya geliyor: Xpeng L05 Tam Boyutta Gör
    Xpeng, Çin’de Mona L05 adıyla tanıttığı yeni SUV modelini Avrupa’da da satışa sunacağını duyurdu. M03 ve L03’ün ardından ürün ailesinin üçüncü ve en üst modeli olan L05, yaklaşık 4,9 metrelik uzunluğu, geniş bagajı ve farklı güç sistemi seçenekleriyle öne çıkıyor.

    Çin’de 144.800 yuan, yani yaklaşık 19.400 eurodan başlayan fiyatlarla sunulan modelin, 2027’nin başlarında Almanya’ya ulaşması planlanıyor. Avrupa versiyonunun fiyatı, donanımları ve hangi güç seçenekleriyle satılacağı ise 8-17 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı’nda açıklanacak.

    Xpeng L05 neler sunuyor?

    Xpeng L05; 4.870 mm uzunluğa, 1.930 mm genişliğe ve 1.640 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi 2.940 mm olan SUV’un 702 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.913 litreye çıkıyor. Tamamen elektrikli versiyonda ayrıca 102 litrelik ön bagaj bulunuyor.

    Gösterge panelinin yerine head-up display

    Bir Çinli SUV daha Avrupa'ya geliyor: Xpeng L05 Tam Boyutta Gör
    L05’in iç mekanında direksiyon arkasında geleneksel bir gösterge ekranı bulunmuyor. Sürüş bilgileri 26,8 inçlik head-up display üzerinden aktarılırken orta konsolda 17,3 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Üst donanım seviyelerinde arka yolcular için de 17,3 inçlik ek bir ekran sunuluyor.

    Sürüş destek sistemlerinde Xpeng’in kendi geliştirdiği Turing AI çipleri kullanılıyor. Max donanımında tek çip bulunurken Ultra SE serisinin üst versiyonlarında işlem gücünü artıran iki çipli yapı tercih ediliyor.

    Elektrikli versiyonda 635 kilometreye kadar menzil

    Çin’de sunulan tamamen elektrikli L05 versiyonlarının tamamında, arka aksa yerleştirilen 183 kW gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. Enerji, 58,2 kWsa veya 71,1 kWsa kapasiteli LFP bataryalarda depolanıyor.

    Batarya seçeneğine göre açıklanan menzil, Çin’in CLTC ölçüm standardında 535-635 kilometre arasında değişiyor. Avrupa versiyonunun menzil verileri henüz açıklanmış değil.

    Menzil uzatıcılı seçenekte toplam 1.310 kilometre

    Bir Çinli SUV daha Avrupa'ya geliyor: Xpeng L05 Tam Boyutta Gör
    L05’in menzil uzatıcılı versiyonunda da aynı 183 kW’lık elektrik motoru görev yapıyor. Bu seçenekte 37,2 kWsa kapasiteli LFP batarya, elektrik üretmek için kullanılan 1,5 litrelik atmosferik benzinli motorla destekleniyor.

    Bu yapı, CLTC standardına göre 310 kilometre tamamen elektrikli menzil sunuyor. Batarya dolu ve yakıt deposu tam olduğunda açıklanan toplam menzil ise 1.310 kilometreye ulaşıyor.

    Çin’de her iki güç sistemi de sunulsa da Avrupa’ya elektrikli versiyonun mu, menzil uzatıcılı seçeneğin mi yoksa her ikisinin birden mi getirileceği henüz netleşmiş değil. Bu konudaki ayrıntıların Brüksel’de paylaşılması bekleniyor.

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