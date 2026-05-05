    Bir dönemin dev telefon şirketi artık araçların vazgeçilmezi oldu

    BlackBerry, QNX yazılımıyla 275 milyon aracın kalbinde görev yapıyor. Sürüş güvenliğinden tıbbi cihazlara uzanan bu teknoloji, şirketi yeniden kârlı ve güçlü bir konuma taşıdı.

    Bir dönem akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden biri olan BlackBerry, donanım üretimini bırakmasının ardından sessizliğe gömülmüş gibi görünüyordu. Ancak şirket, bugün fark edilmeden kullanılan kritik bir teknolojiyle yeniden yükselişe geçmiş durumda. BlackBerry’nin QNX adlı yazılım platformu, dünya genelinde 275 milyon aracın içinde aktif olarak çalışıyor ve sürücüler bu teknolojiyi çoğu zaman fark etmiyor.

    Şirket, QNX bölümü aracılığıyla gelişmiş bilgi işlem alanındaki varlığını genişletiyor ve hisse senedi Nisan ayında %66'dan fazla artış göstererek son beş yılın en iyi aylık performansını sergiledi.

    Otomobillerin görünmeyen unsuru

    QNX, araçların bilgi-eğlence sistemlerinden çok daha derin bir katmanda yer alıyor. Bu yazılım, çarpışma uyarıları, kör nokta tespiti, adaptif hız sabitleyici, yaya algılama ve şerit takip gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerinin çalışmasını sağlıyor. Sürücüler ekranda gördükleri özelliklere odaklansa da bu sistemlerin arkasındaki temel yapı QNX tarafından sağlanıyor.

    BlackBerry yöneticilerine göre bu teknoloji, bir evdeki elektrik ve tesisat sistemi gibi çalışıyor. Dolayısıyla araçlar için vazgeçilmez konumda. Araçların giderek “tekerlekli bilgisayarlara” dönüşmesiyle birlikte, hatasız çalışması gereken bu tür yazılımların önemi de katlanarak artıyor.

    “Asla hata yapmayan” sistem

    QNX’in en kritik özelliklerinden biri, gerçek zamanlı çalışabilen ve hata toleransı son derece düşük olan bir işletim sistemi olması. Öyle ki, sistemin güvenilirliği hakkında yapılan bir değerlendirmede, yazılımın ancak fiziksel olarak zarar verilirse çalışmayı durdurabileceği ifade ediliyor.

    Bu yüksek güvenilirlik seviyesi, QNX’i yalnızca otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda hastaneler ve endüstriyel tesisler gibi kritik alanlarda da vazgeçilmez hale getiriyor. Cerrahi robotlar ve çeşitli tıbbi cihazlar da bu altyapıyı kullanıyor.

    Bir zamanlar şirket içinde önemsiz bir bölüm olarak görülen QNX, bugün BlackBerry’nin en önemli gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Şirket gelirlerinin yaklaşık yarısı artık bu yazılım biriminden geliyor ve BlackBerry uzun bir aradan sonra yeniden kârlı çeyrekler açıklamaya başladı

