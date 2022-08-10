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    Bir dönemin efsane oyunu Pac-Man'e yeşil ışık: Film oluyor!

    80'lerin popüler oyunu Pac-Man canlı aksiyon filmi ile beyaz perdeye uyarlanıyor. Markanın haklarını elinde bulunduran Bandai Namco, yapımın uzun metrajlı filmi için yeşil ışık yaktı. 
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    Pac-Man
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    Bir dönemin en başarılı ve efsane oyunlarından Pac-Man, beyaz perdeye uyarlanıyor. Sevilen yapım daha önce film ve dizilerde yer alsa da, Bandai Namco oyunun özel bir canlı aksiyon filmi için yeşil ışık yaktı.

    Wayfarer Studios'ta çalışmalar başladı

    The Hollywood Reporter'a göre markanın haklarını elinde bulunduran Bandai Namco, yeni yapım için Wayfarer Studios (Disney Plus's Clouds'un arkasındaki stüdyo) birlikte çalışıyor. Bununla birlikte projenin henüz ''geliştirilme aşamasında'' olduğu belirtilirken, 2020 Sonic the Hedgehog filminde yardımcı yapımcı olarak görev yapan Chuck Williams'ın orijinal fikrine dayanacak.

    Öte yandan tüm zamanların en çok satan ve en çok hasılat yapan oyunlarından biri haline gelen Pac-Man, günümüzde sekiz Guinness Dünya Rekoru’nu elinde bulunduruyor. Yaklaşan Pac-Man filmi hakkında bilinenler sınırlı olsa da, gelecekte birçok sevilen yapımın beyaz perde uyarlamaları ile karşılacağız gibi görünüyor. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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