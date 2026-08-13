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    Bir dönemin sonu: Amazon MMO pazarından çekiliyor

    Amazon Game Studios, Batı'daki MMO operasyonlarından çekilme kararı aldı. Throne and Liberty 2026 sonunda NC'ye, Lost Ark ise 2027 başında Smilegate’e devredilecek.

    Bir dönemin sonu: Amazon MMO pazarından çekiliyor Tam Boyutta Gör
    Amazon Game Studios, Batı pazarındaki iki büyük MMO yatırımı olan Throne and Liberty ve Lost Ark için yayıncılık ve canlı operasyon görevlerini geliştiricilere devretmeye hazırlanıyor. Şirket, böylece MMO türündeki doğrudan operasyonlarını büyük ölçüde sonlandıracak.

    Lost Ark ve Throne and Liberty için yeni dönem

    Paylaşılan detaylara göre Throne and Liberty, 2026'nın dördüncü çeyreğinde NC ve FirstSpark Games tarafından yönetilmeye başlanacak. Amazon, oyunun Batı operasyonlarını yaklaşık iki yıldır yürütüyordu. Devir sonrasında karakterler, ilerleme durumu, envanter, satın alımlar, oyun verileri, bölgeler ve platform erişimi korunacak.

    Ayrıca oyuncuların herhangi bir işlem yapmaması durumunda hesapların otomatik olarak aktarılması planlanıyor. Buna ek olarak NC, kendi PURPLE platformunu Batı pazarına ek bir erişim seçeneği olarak sunacak. Steam ile PURPLE arasında çapraz ilerleme desteği bulunacak ancak bu özellik PlayStation ve Xbox platformlarına genişletilmeyecek.

    Devir sürecinin bazı içerik güncellemelerini etkilemesi bekleniyor. Amazon, büyük çaplı güncellemelerin veri aktarımı nedeniyle ertelenebileceğini belirtiyor. Buna rağmen düzenli içerik güncellemeleri ve hata düzeltmelerinin devam etmesi planlanıyor. Lost Ark tarafındaki değişim ise 2027'nin başında gerçekleşecek. Oyunun Batı operasyonlarını bu kez geliştirici Smilegate doğrudan üstlenecek.

    Oyuncuların Steam hesapları, karakterleri, ilerlemeleri, envanterleri, eşyaları, satın alımları ve cüzdan bakiyeleri aktarılacak. Ancak oyun içi posta, sohbet geçmişi, arkadaş listesi notları, kara liste notları ve bazı kullanıcı tarafından oluşturulan metin içerikleri yeni sisteme taşınmayacak. Amazon, oyunculara geçişten önce önemli eşyaları oyun içi postadan almalarını öneriyor.

    Bu gelişmeler, Amazon'un MMO türündeki stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Ancak sürpriz değil. Daha önce şirket, New World'ün kapanmasının ardından MMO yatırımları daha da daralmıştı. Amazon'un bundan sonraki dönemde 007 ve Tomb Raider gibi haklarına sahip olduğu markalara ve farklı oyun projelerine daha fazla odaklanması bekleniyor. 

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