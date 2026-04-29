Bir dönemin sonu: Ekran kartı üreticisi GALAX faaliyetlerini durdurdu

GALAX artık Palit çatısı altında
Paylaşılan bilgilere göre GALAX, artık eski organizasyon yapısıyla faaliyet göstermiyor. Palit, markanın kontrolünü ve operasyonlarını tamamen devralmış durumda. 1 Nisan 2026 itibarıyla başlayan bu süreçle birlikte tüm faaliyetler Palit'in resmi kanalları üzerinden yürütülüyor. Şirketin bu kararı almasındaki en önemli nedenler ise yönetim verimliliğini artırma ve ham madde tedarik sorunları gösteriliyor.
Yeni yapı kapsamında kullanıcı desteği tarafında da önemli değişiklikler var. Özellikle Brezilya'daki GALAX kullanıcılarına doğrudan Palit üzerinden destek almaları yönünde bilgilendirme yapıldı. RMA süreçleri ve teknik servis hizmetleri artık Palit tarafından yönetilecek. Bölgedeki operasyonların hızla sonlandırıldığı ve yerel ekiplerin erişimlerinin kısa sürede kapatıldığı da gelen bilgiler arasında.
Tamamen ortadan kalkıyor mu?
Şu an için GALAX markasının tamamen sona erdiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak markanın doğrudan Palit çatısı altında yönetilecek olması, bağımsız kimliğinin zayıfladığını doğruluyor. Kaçıranlar için geçmişte EVGA'nın GPU pazarından çekilmesi büyük yankı uyandırmıştı. GALAX tarafındaki bu gelişme ise doğrudan bir çıkış olmasa da, pazarın zayıfladığını gösteriyor.
Özellikle yapay zekâ talebiyle artan üretim baskısı ve maliyetler nedeniyle, önümüzdeki dönemde benzer birleşme ve yeniden yapılanmaların yaşandığını görebiliriz.
aynı haber açılmış