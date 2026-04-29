Bir dönemin sonu: Ekran kartı üreticisi GALAX faaliyetlerini durdurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında son yıllarda yaşanan dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Tedarik zinciri sorunları, yapay zekâ odaklı talep artışı ve üretim maliyetlerindeki yükseliş, köklü oyuncularını bile yeniden yapılanmaya zorluyor. Bu kapsamda şimdi de GALAX cephesinden dikkat çeken bir gelişme geldi.

GALAX artık Palit çatısı altında

Paylaşılan bilgilere göre GALAX, artık eski organizasyon yapısıyla faaliyet göstermiyor. Palit, markanın kontrolünü ve operasyonlarını tamamen devralmış durumda. 1 Nisan 2026 itibarıyla başlayan bu süreçle birlikte tüm faaliyetler Palit'in resmi kanalları üzerinden yürütülüyor. Şirketin bu kararı almasındaki en önemli nedenler ise yönetim verimliliğini artırma ve ham madde tedarik sorunları gösteriliyor.

Yeni yapı kapsamında kullanıcı desteği tarafında da önemli değişiklikler var. Özellikle Brezilya'daki GALAX kullanıcılarına doğrudan Palit üzerinden destek almaları yönünde bilgilendirme yapıldı. RMA süreçleri ve teknik servis hizmetleri artık Palit tarafından yönetilecek. Bölgedeki operasyonların hızla sonlandırıldığı ve yerel ekiplerin erişimlerinin kısa sürede kapatıldığı da gelen bilgiler arasında.

Tamamen ortadan kalkıyor mu?

Şu an için GALAX markasının tamamen sona erdiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak markanın doğrudan Palit çatısı altında yönetilecek olması, bağımsız kimliğinin zayıfladığını doğruluyor. Kaçıranlar için geçmişte EVGA'nın GPU pazarından çekilmesi büyük yankı uyandırmıştı. GALAX tarafındaki bu gelişme ise doğrudan bir çıkış olmasa da, pazarın zayıfladığını gösteriyor.

Özellikle yapay zekâ talebiyle artan üretim baskısı ve maliyetler nedeniyle, önümüzdeki dönemde benzer birleşme ve yeniden yapılanmaların yaşandığını görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: