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    Microsoft sessizce kapattı: Film & TV uygulaması kaldırıldı

    Microsoft, Filmler & TV uygulamasını sessizce kapattı. Xbox ve Windows kullanıcıları artık film veya dizi satın alamayacak. Satın alınan içerikler ise izlenmeye devam edilebilecek.

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    Microsoft, Windows ekosistemi için sürpriz bir karar daha aldı. Posta, Takvim, Filmler ve Harita uygulamalarından sonra bu kez Movies & TV uygulaması resmi olarak kapandı. Şirket, Xbox ve Windows üzerinden film ya da dizi kiralama ve satın alma işlemlerinin artık desteklenmeyeceğini söylüyor.

    Film & TV uygulaması kaldırıldı

    Söz konusu kapatma kararı, Microsoft'un destek sayfasında sessizce paylaşıldı. Açıklamada, "Microsoft artık Microsoft.com, Windows üzerindeki Microsoft Store ve Xbox mağazasında yeni film veya dizi içeriği sunmuyor" uyarısı bulunuyor. Buna göre kullanıcılar, daha önce satın aldıkları içeriklere erişmeye devam edebilecek ancak yeni bir satın alma işlemi mümkün olmayacak.

    Microsoft, indirilen film ve dizilerin hesapta saklanacağını ve desteklenen en yüksek çözünürlükte oynatılabileceğini belirtiyor. Ancak bu içeriklerin farklı bir platforma aktarılması şu anda mümkün değil. Bununla birlikte ABD'deki kullanıcılar, Movies Anywhere platformuna kaydolarak bazı satın alımlarını diğer dijital mağazalarla senkronize edebiliyor. Bu hizmet ülkemizde bulunmuyor.

    Kaçıranlar için Xbox Movies & TV uygulaması, 2012 yılında Xbox Video adıyla tanıtılmıştı. Daha öncesinde Zune Video Marketplace ile dijital içerik satışı yapan Microsoft, o dönemde Apple iTunes ve Amazon Prime gibi servislerle rekabet etmeyi hedefliyordu. Özellikle Xbox One döneminde "her şey bir arada" medya kutusu vizyonunun bir parçası olan uygulama, yıllar içinde geri planda kaldı.

    Bu arada, uygulamanın kaldırılmasına rağmen, kullanıcılar Xbox ve Windows cihazlarda üçüncü parti platformları örneğin Prime Video, Apple TV gibi kullanmaya devam edebilecek. 

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