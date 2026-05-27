Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir dönemin sonu: Nvidia Control Center tarih oluyor

    Nvidia, 20 yıldır kullanılan klasik Control Panel uygulamasını GeForce kullanıcıları için emekliye ayırıyor. Tüm özellikler artık Nvidia App'e taşınıyor. İşte detaylar..

    Bir dönemin sonu: Nvidia Control Center tarih oluyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, uzun yıllardır kullanılan klasik Nvidia Control Panel uygulamasını GeForce kullanıcıları için resmen emekliye ayırmaya hazırlanıyor. Şirket, Control Panel'de aktif olarak desteklenen tüm özelliklerin artık Nvidia App içerisine taşındığını açıkladı. 

    Nvidia Control Center tarih oluyor

    Nvidia birkaç yıldır sürdürdüğü geçiş süreci büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Şirket, ilk olarak GeForce Experience ve klasik Control Panel’in bazı bölümlerinin yerine geçecek birleşik platform olarak duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre mevcut Control Panel kurulumları kullanıcı sistemlerinde çalışmaya devam edecek.

    Ancak temiz sürücü kurulumu yapan kullanıcılar için klasik panel artık varsayılan olarak yüklenmeyecek. Nvidia, eski uygulamanın Microsoft Store üzerinden indirilmeye devam edebileceğini söylüyor. Buna rağmen şirket artık Control Panel için yeni özellik, hata düzeltmesi veya farklı güncellemeler yayınlamayacak.

    Bu değişiklik şimdilik yalnızca GeForce kullanıcılarını kapsıyor. RTX PRO serisi ekran kartlarını kullanan profesyonel kullanıcılar ise bir süre daha klasik Control Panel desteği almaya devam edecek. Nvidia, profesyonel özellikler tamamen Nvidia App’e taşınana kadar desteğin süreceğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lol skin changer opel astra 1.6 otomatik yorumları fanvue türkiye lastik ömrü kaç yıl kahraman konsol

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum