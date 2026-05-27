Bir dönemin sonu: Nvidia Control Center tarih oluyor

Nvidia Control Center tarih oluyor
Nvidia birkaç yıldır sürdürdüğü geçiş süreci büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Şirket, ilk olarak GeForce Experience ve klasik Control Panel’in bazı bölümlerinin yerine geçecek birleşik platform olarak duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre mevcut Control Panel kurulumları kullanıcı sistemlerinde çalışmaya devam edecek.
Ancak temiz sürücü kurulumu yapan kullanıcılar için klasik panel artık varsayılan olarak yüklenmeyecek. Nvidia, eski uygulamanın Microsoft Store üzerinden indirilmeye devam edebileceğini söylüyor. Buna rağmen şirket artık Control Panel için yeni özellik, hata düzeltmesi veya farklı güncellemeler yayınlamayacak.
Bu değişiklik şimdilik yalnızca GeForce kullanıcılarını kapsıyor. RTX PRO serisi ekran kartlarını kullanan profesyonel kullanıcılar ise bir süre daha klasik Control Panel desteği almaya devam edecek. Nvidia, profesyonel özellikler tamamen Nvidia App'e taşınana kadar desteğin süreceğini belirtiyor.
