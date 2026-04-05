    Bir dönemin sonu: Playstation'ın sitesinden PC ifadeleri kaldırıldı

    Sony, PlayStation Studios web sitesinde PC ifadelerini kaldırdı. Bu değişiklik, şirketin PC platformuna yönelik stratejisinde geri adım attığı iddialarını güçlendiriyor.

    Sony’nin PC stratejisine yönelik iddialar güç kazanmaya başladı. Daha önce şirketin, PlayStation oyunlarını PC platformuna taşıma stratejisinde değişiklik olabileceğinden bahsetmiştik. Son olarak PlayStation Studios resmi web sitesinden bazı stüdyoların açıklama metinlerinde bulunan "PC" vurgusunun kaldırıldığı ortaya çıktı.

    Sony'de değişiklik başladı

    Yapılan değişikliklere bakıldığında, bazı stüdyoların açıklamalarından "konsoldan PC'ye" uzanan geliştirme süreçlerine yapılan vurguların kaldırıldığı görülüyor. Örneğin Valkyrie Entertainment için daha önce kullanılan çok platformlu geliştirme ifadesi sadeleştirilmiş durumda. Benzer şekilde XDev tarafında da PC vurgusunun yerini, PlayStation oyuncularına özel içerik üretimi ifadesi almış durumda.

    Ancak bu değişiklikler tüm bölgelerde aynı anda uygulanmış değil. Sony'nin bazı bölgesel sayfalarında eski ifadeler hâlâ yer alıyor. Bu da, güncellemelerin kademeli olarak dağıtıldığı anlamına geliyor olabilir. Nitekim söz konusu hamle, daha önceki bilgilerle de örtüşüyor. Bu arada, yeni değişiklik Sony'nin PC platformundan tamamen çekildiği anlamına gelmiyor.

    Nixxes Software hâlâ yüksek kaliteli PC portları geliştiren bir stüdyo olacak. Ancak artık PC için daha seçici bir stratejiye yönelecek. Bu noktada AAA yapımlar konsolda kalırken, çok oyunculu ve servis tabanlı yapımların PC'de varlığını sürdürmesi bekleniyor.

