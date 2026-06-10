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Tam Boyutta Gör Valve, Steam Hediye Kartı programında önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, mağazalarda satılan fiziksel Steam hediye kartlarının stoklar tükendikten sonra yeniden üretilmeyeceğini ve 2026 sonuna kadar perakende satış noktalarından tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Steam hediye kartları tarihe karışıyor

Kaçıranlar için Steam hediye kartları ilk olarak 2012 yılında fiziksel olarak satışa sunulmuş, 2017 yılında ise dijital hediye kartı sistemi kullanıma açılmıştı. Yeni kararla birlikte Valve, fiziksel kart dönemini sonlandırırken dijital hediye kartı hizmetini sürdürmeye devam edecek. Bu kararın arkasında ise dolandırıcılık vakaları var.

Valve'a göre fiziksel hediye kartlarının kaldırılmasının temel nedeni, yıllardır devam eden hediye kartı dolandırıcılıkları. Şirket, Steam kartlarının da aralarında bulunduğu birçok büyük markanın hediye kartlarının kötü niyetli kişiler tarafından dünya genelinde dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını belirtti.

Ancak şirket, alınan tüm önlemlere rağmen dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirmeye devam ettiğini ve bu nedenle fiziksel kart programını sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Valve, halihazırda satın alınmış fiziksel Steam hediye kartlarının geçerliliğini koruyacağını ve yerel yasalara bağlı olarak Steam üzerinde kullanılmaya devam edilebileceğini vurguladı.

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Öte yandan Steam Dijital Hediye Kartları hizmeti devam edecek. Şirket ayrıca geçen yıl kullanıma sunduğu misafir ödeme (guest checkout) özelliği sayesinde kullanıcıların arkadaşlarına ve aile üyelerine dijital hediye kartı göndermesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Valve'ın planına göre mağazalardaki mevcut stokların 2026 sonuna kadar tükenmesi ve fiziksel Steam hediye kartlarının tamamen piyasadan çekilmesi bekleniyor.

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Bir dönemin sonu: Steam hediye kartları tarihe karışıyor

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