Bir dönemin sonu: Windows 10 için Nvidia sürücü desteği bitiyor

Windows 10 için Nvidia sürücü desteği bitiyor
Nvidia destek planına göre Windows 10'u destekleyen son Game Ready sürücüsü Ekim 2026'da yayınlanacak. Bunun ardından, Kasım 2026'dan itibaren çıkacak yeni Game Ready sürücüleri Windows 10 desteği sunmayacak.
Bu durum, Windows 10 kullanmaya devam eden GeForce kullanıcılarının mevcut sürücülerini kullanmayı sürdürebileceği anlamına geliyor. Ancak Nvidia'nın yeni oyunlar için yayınladığı performans optimizasyonları, yeni özellikler ve düzenli Game Ready sürücü güncellemeleri artık Windows 10'a gelmeyecek.
Güvenlik güncellemeleri 2029'a kadar sürecek
Nvidia, normal sürücü desteğini sonlandırmasına rağmen Windows 10'u tamamen terk etmeyecek. Şirket, kritik güvenlik açıklarına yönelik sürücü güncellemelerini Ekim 2029'a kadar üç aylık dönemlerde yayınlamaya devam edecek. Böylece Windows 10 kullanıcıları, Ekim 2026'dan sonra yeni oyunlara yönelik Game Ready optimizasyonlarından yararlanamayacak. Buna karşın kritik güvenlik sorunları için Nvidia'dan destek almaya devam edecek.
Nvidia, Windows 10 desteğini uzatma kararının arkasında, işletim sistemini kullanmaya devam eden yüksek sayıdaki GeForce kullanıcısı bulunuyordu. Ancak Ekim 2026'nın yaklaşmasıyla birlikte şirket, daha önce açıkladığı takvimi uygulamaya hazırlanıyor. Windows 10'da kalmayı tercih eden kullanıcılar için bu süreçte en önemli değişiklik, Kasım 2026 itibarıyla yeni Game Ready ve Studio sürücülerinin Windows 10 ile uyumlu olmayacak olması.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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