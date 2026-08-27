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    Bir dönemin sonu: Windows 10 için Nvidia sürücü desteği bitiyor

    Nvidia, Windows 10 kullanıcıları için sürücü desteği takvimini netleştirdi. Game Ready ve Studio sürücüleri çok yakında sona erecek. Güvenlik güncellemeleri ise 2029'a kadar devam edecek.

    Bir dönemin sonu: Windows 10 için Nvidia sürücü desteği bitiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows 10 için resmi desteğini 14 Ekim 2025 tarihinde sonlandırmasının ardından Nvidia da GeForce kullanıcılarına yönelik yol haritasını açıklamıştı. Şirket, Windows 10 için Game Ready ve Nvidia Studio sürücülerini bir yıl daha desteklemeye devam etti. Ancak bu sürenin sonuna yaklaşılırken, normal sürücü güncellemelerinin sona ereceği tarih yeniden gündeme geldi.

     Windows 10 için Nvidia sürücü desteği bitiyor

    Nvidia destek planına göre Windows 10'u destekleyen son Game Ready sürücüsü Ekim 2026'da yayınlanacak. Bunun ardından, Kasım 2026'dan itibaren çıkacak yeni Game Ready sürücüleri Windows 10 desteği sunmayacak.

    Bu durum, Windows 10 kullanmaya devam eden GeForce kullanıcılarının mevcut sürücülerini kullanmayı sürdürebileceği anlamına geliyor. Ancak Nvidia'nın yeni oyunlar için yayınladığı performans optimizasyonları, yeni özellikler ve düzenli Game Ready sürücü güncellemeleri artık Windows 10'a gelmeyecek.

    Güvenlik güncellemeleri 2029'a kadar sürecek

    Nvidia, normal sürücü desteğini sonlandırmasına rağmen Windows 10'u tamamen terk etmeyecek. Şirket, kritik güvenlik açıklarına yönelik sürücü güncellemelerini Ekim 2029'a kadar üç aylık dönemlerde yayınlamaya devam edecek. Böylece Windows 10 kullanıcıları, Ekim 2026'dan sonra yeni oyunlara yönelik Game Ready optimizasyonlarından yararlanamayacak. Buna karşın kritik güvenlik sorunları için Nvidia'dan destek almaya devam edecek.

    Nvidia, Windows 10 desteğini uzatma kararının arkasında, işletim sistemini kullanmaya devam eden yüksek sayıdaki GeForce kullanıcısı bulunuyordu. Ancak Ekim 2026'nın yaklaşmasıyla birlikte şirket, daha önce açıkladığı takvimi uygulamaya hazırlanıyor. Windows 10'da kalmayı tercih eden kullanıcılar için bu süreçte en önemli değişiklik, Kasım 2026 itibarıyla yeni Game Ready ve Studio sürücülerinin Windows 10 ile uyumlu olmayacak olması.

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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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