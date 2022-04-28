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    League of Angels: Chaos, Hem Android Hem de iOS'ta Yayında!

    1 Nisan'daki küresel çıkışından sonra YOOZOO Games'in fantezi aksiyon MMORPG oyunu League of Angels: Chaos, 160'tan fazla ülke ve bölgede oynandı.                                   
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    Bir efsane olmak için meleklerle maceraya atıl!
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    1 Nisan'daki küresel çıkışından sonra YOOZOO Games'in fantezi aksiyon MMORPG oyunu League of Angels: Chaos, 160'tan fazla ülke ve bölgede oynandı. Hem Google Play hem de App Store tarafından önerilen oyun, oyunculara mobil cihazda üstün bir RPG deneyimi sunmak için tasarlandı.

    Cennet ile dünyanın yaratılmadığı ve kaosun hüküm sürdüğü zamanlarda tanrıların kralı Zeus, kehanetinde tanrıların alaca karanlığının geldiğini öğrendi. Buna karşı koyamayınca gücü sihirli kutu tarafından yutuldu ve Zeus şeytanın kölesi oldu. Tüm dünya felaket hâldeydi. Dünyayı kurtarmanın tek yolu, çekilen acılar ve şeytani düşüncelerin sihirli kutunun içerisinde mühürlenmesiydi.

    Ana karakter olarak oyuncular, bu kritik anda büyük sorumluluk taşıyor. Oyuncular League of Angels: Chaos ile Pandora'nın Kutusu'nun etkilerine karşı bağışıklığı olan kutsal ve cesur meleklerin yardımıyla sihirli kutuyu mühürlemek için maceraya atılabiliyorlar.


    Birbirinden Yetenekli 3 Efsanevi Sınıf

    Oyunda her biri kendi yetenek setine ve oyun tarzına sahip, Şövalye, Büyücü ve Okçu olmak üzere üç farklı sınıf bulunuyor.
     

    Bir efsane olmak için meleklerle maceraya atıl!
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    Şövalye sınıfı şeref ve örgütünün muzaffer olması için savaşan adalet savunucusu olarak yer alıyor. İki elinde devasa kılıçlar taşıyan Şövalye, savaş alanında bir çelik ve ölüm fırtınası kadar güçlü bir sınıf olarak oyunda yer alıyor.
     

    Bir efsane olmak için meleklerle maceraya atıl!
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    Büyücü sınıfı parmak uçlarıyla ilkel kuvvetleri kontrol edebilen bir element ustası olarak yer alıyor. Nesiller boyunca aktarılmış bilgilere sahip olan Büyücü, düşmanlarına yıkıcı büyülerle saldırabiliyor.
     

    Bir efsane olmak için meleklerle maceraya atıl!
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    Okçu sınıfı hedefi asla ıskalamayan ölümcül nişancı sınıfıdır. Kadim elfler tarafından eğitilen Okçu’nun yay konusundaki ustalığı ile tanrılar bile boy ölçüşemiyor.

    Gerçek Gücü Ortaya Çıkarmak için Melek Çağır

    Bir efsane olmak için meleklerle maceraya atıl!
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    Oyunda her Melek, savaşın seyrini değiştirebilecek müthiş yeteneklere sahip. Saldırı, Savunma ve Destek odaklı İlahi Kutsamalar, savaşa yeni stratejiler de ekliyor.

    İttifak Savaşı: Çapraz Sunucu Fethi
     

    Bir efsane olmak için meleklerle maceraya atıl!
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    Oyuncular, işbirliği yapılan Baskınlara katılabilir, güçlü İttifaklara girebilir, Çapraz Sunucu savaş alanlarında çarpışabilir ve sunucuları için zaferler kazanabilirler. Tek başına veya yoldaşları ile birlikte etkileyici bir savaş deneyimi yaşayabilir ve muhteşem muharebelerde savaşabilirler.

    Şampiyon Olmak için Ekipman Üret
     

    Bir efsane olmak için meleklerle maceraya atıl!
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    Oyunda ekipman setleri ve Kutsal Silahlar gibi çeşitli ekipmanlar bulunuyor. Bu ekipmanlar üretim ve geliştirme ile mükemmelliğe ulaşıyor. Oyuncular Efsanevi Ekipman üreterek ve Set özelliklerini yükselterek savaş alanında hüküm sürmek için güçlerini artırabilirler.

    Sınırsız Ticaret ve Detaylı Planlama
     

    Bir efsane olmak için meleklerle maceraya atıl!
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    Oyunda yer alan Müzayede Evi'nde oyuncular istedikleri gibi ticaret yapabiliyorlar! Burada mükemmel ekipmanlar bulabilir veya piyasa ile uğraşarak kâr yapabilirler. Oyunda rakiplerin önüne geçmek için kaynak yönetimini dikkatlice planlamak gerektiği de unutulmamalı.

    Otomatik İlerleme: Ganimet, Ganimet ve Daha Çok Ganimet
     

    Bir efsane olmak için meleklerle maceraya atıl!
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    Oyunda yer alan Otomatik Mod’da bulunan tüm Zindanlar, Boss'lar ve Baskınlar dolu dolu ışıltılı ganimetler sunuyor. Böylece oyuncular Otomatik Mod ile parmaklarını bile oynatmadan karakterlerini geliştirebiliyor! Otomatik Mod, oyuncuların telefonlarına erişemedikleri anlarda bile oyunda ilerlemelerini mümkün kılıyor. League of Angels: Chaos’u hemen buradan indir ve efsanevi savaşa sen de katıl. Oyun hakkında daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsin.

    FB: https://bit.ly/LoA-Chaos-FB

    FB Grubu: https://bit.ly/LoA-Chaos-FBgroup

    Discord: https://bit.ly/LoA-Chaos-Discord

    Instagram: https://bit.ly/LoA-Chaos-Ins
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 16 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 17 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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