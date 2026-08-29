Bir Stephen King uyarlaması da Amazon'dan geliyor: Crouch End

Crouch End, Stephen King'in En Sevilen Kısa Öyküleri Arasında Yer Alıyor
İngiltere'de geçen Crouch End'in konusu şöyle: "Londra asla derin bir uykuya dalmaz, düşleri ise hep huzursuzdur. Dünyaca ünlü film yıldızı Doris Freeman, kocasının gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu ve işin içinde tuhaf, doğaüstü olayların olduğunu iddia ederek bir Londra polis karakoluna sığınır. Polis müfettişi Ted Vetter, zorlu bir ikilemin ortasında kalır: Kadın doğruyu mu söylüyor, kocasının katili mi, yoksa arka planda tüm bunlardan çok daha tüyler ürpertici bir gerçek mi yatıyor?"
Dizinin senaryosunu Paul Tomalin (Bodies) yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Tom Shankland (The Missing, House of Guinness) oturacak. Dizinin oyuncu kadrosunda da yakında şekillenmeye başlayacağı düşünülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim