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    Bir Stephen King uyarlaması da Amazon'dan geliyor: Crouch End

    Usta yazar Stephen King'in sevilen bir eseri daha televizyona uyarlanıyor. Amazon Prime Video, Crouch End adlı kısa hikâyeden uyarlanacak dizi için çalışmalara başladı.  

    Bir Stephen King uyarlaması da Amazon'dan geliyor: Crouch End Tam Boyutta Gör
    Korku, gerilim ve fantastik türlerini başarıyla harmanlayan usta yazar Stephen King, sinema ve TV'ye de en çok eser veren yazarlar arasında yer alıyor. Bugüne kadar onlarca eseri ekrana uyarlanan King, Hollywood'u beslemeye devam ediyor. Nitekim bu hafta yeni bir Stephen King uyarlaması daha duyuruldu. Amazon Prime Video, King'in Crouch End adlı kısa hikâyesinden uyarlanacak altı bölümlük bir diziye resmi olarak onay verdi.

    Crouch End, Stephen King'in En Sevilen Kısa Öyküleri Arasında Yer Alıyor

    İngiltere'de geçen Crouch End'in konusu şöyle: "Londra asla derin bir uykuya dalmaz, düşleri ise hep huzursuzdur. Dünyaca ünlü film yıldızı Doris Freeman, kocasının gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu ve işin içinde tuhaf, doğaüstü olayların olduğunu iddia ederek bir Londra polis karakoluna sığınır. Polis müfettişi Ted Vetter, zorlu bir ikilemin ortasında kalır: Kadın doğruyu mu söylüyor, kocasının katili mi, yoksa arka planda tüm bunlardan çok daha tüyler ürpertici bir gerçek mi yatıyor?"

    Dizinin senaryosunu Paul Tomalin (Bodies) yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Tom Shankland (The Missing, House of Guinness) oturacak. Dizinin oyuncu kadrosunda da yakında şekillenmeye başlayacağı düşünülüyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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