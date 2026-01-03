Giriş
    Bir Tesla kullanıcısı, otonom sürüş modunda 16.000 km'yi devirerek rekor kırdı

    Bir Tesla kullanıcısı, Model 3 aracıyla otonom sürüş modunda 16.000 km'yi devirerek rekor kırdı. Kullanıcı, yolculuk boyunca araca hiç manuel müdahalede bulunmadığını açıkladı.

    Bir Tesla kullanıcısı, otonom sürüşle 16.000 km yol katetti Tam Boyutta Gör
    Bir Tesla kullanıcısı, 2025 Model 3 aracıyla otonom sürüş modunda 16.000 km'yi (10.000 mil) devirerek rekor kırdı. 4.276 km'lik yolculukla ABD’nin bir ucundan diğerine geçen kullanıcı, toplamda 24 eyaletten geçiş yaptı.

    16.000 km boyunca kesintisiz otonom sürüş

    David Moss isimli kullanıcı, Tesla’nın Full Self-Driving 14.2 (Tam Otonom Sürüş) yazılımını kullanarak bu başarıya ulaştı. Moss, yolculuk boyunca araca hiç manuel müdahalede bulunmadığını açıkladı.

    Güzergah boyunca otoyollar, şehir içi yollar, karmaşık kavşaklar ve birçok şarj molası yer aldı. Moss’a göre araç; yön bulma, şerit değiştirme, trafik ışıklarını algılama ve birleşme manevralarını kendi başına gerçekleştirdi. Moss, park etme ve Supercharger istasyonlarında manevra dahil olmak üzere hiçbir noktada devre dışı bırakma ya da müdahale olmadığını vurguladı.

    Bu sürüş, Tesla’nın yazılımının önceki Autopilot ve FSD sürümlerine kıyasla ne kadar ilerlediğini ortaya koyuyor. Sistem yalnızca yüksek hızdaki otoyol sürüşlerini değil; şehir içi yoğun trafik, yol çalışmaları ve şarj istasyonlarına girip çıkma gibi daha karmaşık senaryoları da başarıyla yönetebiliyor.

    Bununla birlikte, bu başarının önemli sınırlamaları da var. Adı “Full Self-Driving” olsa da Tesla’nın sistemi resmi olarak hala denetimli bir sürücü destek teknolojisi olarak sınıflandırılıyor. Yani sürücünün her an dikkatli olması ve gerektiğinde kontrolü devralmaya hazır bulunması gerekiyor. Mevcut ABD yasalarına göre araç, hukuken otonom kabul edilmiyor.

    Bir diğer tartışma konusu da doğrulama meselesi. Sıfır müdahaleyle tamamlandığı söylenen yolculuk, büyük ölçüde sürücünün kendi beyanlarına ve paylaştığı verilere dayanıyor. Bu sürüş, ne düzenleyici kurumlar ne de bağımsız test kuruluşları tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Bu durum iddiayı geçersiz kılmasa da, yolculuğun bireysel bir gösterim olarak değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. 

    Yine de bu başarı, otonom sürüş sistemlerinin geldiği noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Son dönemde yaygınlaşan otonom taksi hizmetlerinin gösterdiği üzere, yakın zamanda otonom sürüşün daha fazla yaygınlaşacağını söyleyebiliriz.

