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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka şirketlerinin iflası, kullanıcı verilerinin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. İflas korumasına başvuran Character.AI, milyonlarca kullanıcısına ait özel sohbet geçmişini açık artırmayla satmak istiyor. Şirketin bu hamlesi üzerine harekete geçen kırk iki eyalet başsavcısı, hassas bilgilerin devredilmesini engellemek amacıyla satış sürecine müdahil oldu. Yaşananlar, yapay zekaya aktarılan sırların ticari bir varlığa dönüşebildiğini kanıtlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Yapay zeka şirketlerinin milyonlarca kullanıcıyla kurduğu ilişki, yalnızca sundukları hizmetlerden ibaret değil. Kullanıcılar bu platformlarla özel konuşmalarını, kişisel bilgilerini ve bazen kimseyle paylaşmadıkları düşüncelerini paylaşıyor. Peki bu şirketler iflas ettiğinde bütün bu verilerin akıbeti ne oluyor? Character.AI örneği, bu soruyu oldukça somut bir şekilde gündeme taşıyor.

Özel konuşmalarınız satışa çıkabilir ve çıkıyor da

İlk yapay zeka girişimlerinden olan Character.AI, iflas sürecinde kullanıcılarına ait özel sohbet kayıtlarını da satış kapsamına dahil etmek istiyor. Üstelik söz konusu veriler birkaç bin kullanıcıya ait değil. Şirketin veri tabanında 21 milyondan fazla ABD hesabının sohbet geçmişi bulunuyor. Bunların 2,1 milyondan fazlası ise reşit olmayan kullanıcılara ait. Kullanıcıların IP adresleri gibi kişisel bilgilerinin de satışa dahil olabileceği belirtiliyor. Dünya genelindeki kullanıcı sayısı ise yüz milyonun üzerinde.

Ancak buradaki asıl mesele, bir yapay zeka şirketinin iflas etmesi veya faaliyetlerini sonlandırması değil. Bir şirketin ticari varlıklarıyla birlikte kullanıcıların en özel konuşmalarının da devredilebilir bir varlık olarak değerlendirilmesi.

Character.AI, daha önce kullanıcılarına kişisel bilgilerinin satılmayacağını söylemişti. Ancak şirketin Ekim 2026'da Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurmasının ardından bu verilerin geleceği belirsizleşti. Şimdi ise 42 ABD eyaletinin başsavcısı, sohbet kayıtlarının açık artırmayla satılmasını engellemek için sürece müdahil oluyor.

Kullanıcı verileri kimin eline geçecek?

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Satış sürecinde şu ana kadar açıklanan tek teklif sahibi, 13 Kasım 2026'da kurulan Smirks and Pangs Acquisition LLC oldu. Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre şirketin arkasında New York merkezli yatırım firması Octave Advisors bulunuyor. Character.AI, şirketin teklifini açık artırma için başlangıç teklifi olarak kabul etti. Açık artırmanın 1 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Ancak potansiyel alıcının milyonlarca kullanıcının özel konuşmalarını ne amaçla kullanacağı bilinmiyor. Eyalet başsavcılarının itirazı da tam olarak bu noktada yoğunlaşıyor. Mevcut satış planında alıcının Character.AI'ın gizlilik politikasına bağlı kalmasını sağlayacak yeterli güvencelerin bulunmadığı belirtiliyor. Başka bir ifadeyle verileri satın alan şirketin bunları yeniden satmasının veya farklı amaçlarla kullanmasının önünde ciddi soru işaretleri var.

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Üstelik kullanıcılar, verilerini paylaşırken Character.AI'nin gizlilik politikasına ve şirketin verdiği güvencelere güveniyordu. Şirketin el değiştirmesiyle birlikte bu koşulların da fiilen değişebilmesi, kullanıcıların başlangıçta kabul etmedikleri bir veri kullanımına maruz kalması anlamına gelebilir.

Yapay zeka şirketleri kullanıcılarından ne öğreniyor?

Bu olayın önemli bir başka boyutu da yapay zeka sohbetlerinin niteliği. Geleneksel dijital platformlarda kullanıcı verileri çoğunlukla arama geçmişi, konum, alışveriş tercihleri veya uygulama kullanım alışkanlıklarından oluşuyor. Yapay zeka sohbetlerinde ise kullanıcılar çok daha kişisel konuları gündeme getirebiliyor. Hatta bu kişisel konular, başka birisiyle asla paylaşmayacağınız konular da olabiliyor.

Özellikle Character.AI gibi sanal karakterlerle sohbet etmeye odaklanan platformlarda kullanıcılar, botlarla uzun süreli ve kişisel etkileşimler kurabiliyor. Duygusal sorunlardan aile ilişkilerine, özel hayata ilişkin ayrıntılardan kişisel düşüncelere kadar pek çok konu bu konuşmalarda yer alabiliyor.

Dolayısıyla bu sohbetlerin ticari bir varlık olarak değerlendirilmesi, sıradan bir kullanıcı veri tabanının devredilmesinden farklı sonuçlar doğurabilir. Çünkü ortada yalnızca bir kişinin hangi içeriklerle ilgilendiği değil, doğrudan kendi ifadeleriyle paylaştığı özel bilgiler bulunuyor.

Yaklaşık beş yıl önce kurulan Character.AI, kullanıcıların kendi yapay zeka karakterlerini oluşturmasına ve bunlarla sohbet etmesine imkan tanıyor. Platformda gerçek ünlülerden tanınmış kurgusal karakterlere kadar pek çok farklı sanal arkadaş bulunuyor.

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