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Oynat Gökbilimciler, Andromeda Galaksisi'nde bir dev yıldızın eşini yuttuğu anı ilk kez gözlemledi. James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan veriler, WNTR23bzdiq adlı kırmızı devin Güneş kütlesinin yüzde yetmişine sahip eşini yutarken dev bir patlamaya yol açtığını gösterdi. Yıllardır teorik olarak bilinen bu kozmik birleşme süreci, hassas gözlemler sayesinde ilk kez somut olarak belgelendi. Bilim insanları, bu tarihi keşfin yıldızların evrimi konusundaki teorileri doğruladığını belirtiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yıldızların yaşamlarının son döneminde yüzlerce kat genişleyerek çevrelerindeki gök cisimlerini yutması astronomide uzunca bir süredir bilinen bir gerçeklik. İkili yıldız sistemlerinde bu durum, ömrünün sonuna yaklaşan bir yıldızın yörüngesindeki eşini içine alarak onunla birleşmesine de yol açabiliyor. Ancak gökbilimciler bugüne kadar böyle bir olayın gerçekleştiği anı doğrudan gözlemleyememişti. Yeni bir araştırma, bu tür bir kozmik birleşmenin ilk kez gözlemlenmiş olabileceğini ortaya koyuyor.

Yıldızın parlaklığı yıllar içinde arttı

Araştırmanın merkezinde, Andromeda Galaksisi'nde yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan WNTR23bzdiq adlı kırmızı dev yıldız yer alıyor. Güneş'in yaklaşık 7 katı kütleye ve 350 katı genişliğe sahip olan yıldızın parlaklığındaki değişim ilk olarak 2023 yılında fark edildi. NASA'nın artık görev yapmayan NEOWISE uzay teleskobu ve Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi'nde bulunan WINTER teleskobundan elde edilen veriler incelendiğinde parlaklık artışının aslında 2018 yılında başladığı anlaşıldı.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar başlangıçta bu değişimin, kırmızı dev yıldızın eş yıldızını yutmaya başlamasından kaynaklanmış olabileceğini düşündü. Buna göre eş yıldız, dev yıldızın merkezine doğru ilerlerken çevresindeki maddeyle etkileşime girmeye başladı. Bunun sonucunda açığa çıkan ısı ve enerji de sistemin giderek daha parlak görünmesine neden oldu.

James Webb patlamadan 47 gün sonra gözlem yaptı

Araştırmanın en önemli aşaması ise 2025 yılının sonlarına doğru yaşandı. Kırmızı dev yıldızda büyük miktarda ışığın açığa çıktığı şiddetli bir patlama meydana geldi. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, bu olaydan yalnızca 47 gün sonra yıldızı gözlemleyerek araştırmacıların patlamanın özelliklerini ayrıntılı biçimde incelemesini sağladı.

Tam Boyutta Gör Elde edilen verileri değerlendiren ekip, patlamanın yaklaşık Güneş kütlesinin yüzde 70'i büyüklüğünde bir eş yıldızın kırmızı devin merkezine çarpmasıyla gerçekleştiğini düşünüyor. Bu çarpışma sırasında uzaya saçılan madde miktarının ise Güneş'in kütlesinin yaklaşık 0,1 ila 0,2 katı olduğu tahmin ediliyor.

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Araştırmanın başyazarı astrofizikçi Viraj Karambelkar, gözlemin kendilerini şaşırttığını belirtti. Karambelkar'a göre bir yıldızın eşini yutması sırasında ortaya çıkan etkileri tespit etmek oldukça zor. Süreci büyük bir okyanusa bir kova su dökülmesine benzeten araştırmacı, böylesine küçük değişimleri yakalayabilmek için uzun süre boyunca gözlem yapan hassas teleskoplara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İki yıldız birleşmemiş olabilir

Araştırmacılar, birbirleriyle etkileşime giren iki yıldızın birleşerek tek bir yıldıza dönüşmüş olabileceğini değerlendiriyor. Bilim insanları bu ikili sisteme Bao adını verdi. Bununla birlikte iki yıldızın tamamen birleşmek yerine hayatta kalmış ve birbirlerine çok daha yakın bir yörüngeye yerleşmiş olması da ihtimaller arasında.

Hangi senaryonun gerçekleştiğini kesin olarak belirlemek için sistemin gözlemlenmeye devam edilmesi gerekiyor. Patlamanın ardından ortaya çıkan maddenin zamanla dağılması ve sistemin yeniden dengelenmesi yıldızların son durumunun anlaşılmasını sağlayabilir.

Yıldızların eşlerini yutarak birleşmesi, astronomide onlarca yıldır teorik olarak öngörülen bir süreç. Bu olayın doğrudan gözlemlenmiş olma ihtimali, söz konusu teorinin doğrulanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, gelecekte bu tür olayların daha fazla örneğinin keşfedilebileceğini düşünüyor. Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu ve Vera Rubin Gözlemevi gibi yeni nesil gözlem araçlarının, benzer yıldız birleşmelerini tespit etmede önemli rol oynaması bekleniyor.

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Bir yıldızın eşini yuttuğu an ilk kez gözlemlendi

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