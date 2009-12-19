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Birçok kaynağı birleştiren Dragon Search AppStore'da

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,6b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Birçok kaynağı birleştiren Dragon Search AppStore'da
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Nuance Communications, Dragon Dictation'dan sonra ikinci uygulaması Dragon Search'ü AppStore'dan iPhone OS kullanıcılarına ücretsiz olarak sundu.

Tek bir uygulama altında popüler arama motorları Google, Yahoo ve Bing, internetin özgür ansiklopedisi Wikipedia, video paylaşım sitesi YouTube, Apple'ın medya mağazası iTunes ve sosyal ağ Twitter'da arama yapılmasına izin veren Dragon Search, Google Mobile ve Bing uygulamalarında olduğu gibi kullanıcının sesle arama yapmasına da imkan veriyor. Nuance Communications'ın bir süre önce sunduğu uygulama Dragon Dictation ise kullanıcıların söylediklerini yazılı metine dönüştürüp, kısa mesaj yada elektronik posta olarak gönderilmesini sağlıyor.

Birçok kaynağı birleştiren Dragon Search AppStore'da
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Dragon Dictation

Nuance Communications'ın AppStore'daki Dragon uygulamalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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Mert 9 yıl
Dragon Dictation uzun mesaj yazanların işine yarayabilir ama Türkçe yoktur değil mi?
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