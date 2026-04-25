    Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hürmüz Boğazı'nı bypass edecek kanal projesi

    BAE merkezli bir şirket, artan bölgesel gerilimler nedeniyle riskli hale gelen Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefleyen stratejik bir su koridoru konsepti sundu.

    Dubai merkezli mimarlık ofisi Znera, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı sona erdirmeyi hedefleyen yeni bir "stratejik su koridoru" konsepti sundu. İttihat Boğazı (Union Strait) adı verilen bu proje, bölgedeki jeopolitik risklere karşı bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

    Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne (ve dolayısıyla Arap Denizi ile Hint Okyanusu'na) bağlayan Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti için hayati bir öneme sahip. 2025 yılının ilk yarısında, dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birine denk gelen günlük ortalama 20.9 milyon varil petrol bu boğazdan geçti. Ancak son dönemlde Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimler, birçok ülkeyi bu kritik rotaya alternatif aramaya itmiş durumda.

    Znera mimarları, önerdikleri su yolunu sadece bir ulaşım rotası değil, ülkenin "ulusal omurgası" olarak tanımladı. Konseptin hedefleri arasında ticaretin sürdürülebilirliğini sağlamak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve su yolu boyunca yeni kentsel alanlar ile yerleşim yerleri geliştirmek yer alıyor.

    Zorluklar ve tartışmalar

    Znera yetkilileri, tasarımın sadece şehirleri değil, devletlerin stratejik geleceğini şekillendirebileceğine inandıklarını ifade ediyor. Proje büyük bir vizyon sunsa da çeşitli zorluklar ve eleştirilerle karşı karşıya. Geniş bir coğrafi hatta yayılması planlanan kanalın inşasının devasa maliyet ve zaman gerektireceği belirtiliyor.

    Ayrıca projenin güvenliği konusunda endişeler dile getirilirken, petrol ve gaz taşımacılığı için mevcut boru hatlarının kapasitesinin artırılmasının daha ekonomik bir alternatif olabileceği de tartışılmakta. Şu an için İttihat Boğazı aktif bir inşaat projesi değil, BAE'nin stratejik geleceğine yönelik bir mimari öneri ve vizyon çalışması niteliği taşıyor.
    Kaynakça https://x.com/TheB1M/status/2046472926317174787 https://www.instagram.com/p/DXUY9MLiEqL/
