DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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Oynat BISSELL, 150. yılına özel büyük Kasım kampanyasıyla temizlik ürünlerinde fırsatlar sunuyor. Yüzde 60'a varan indirimlerde; Little Green halı yıkama makinesi ve kablosuz CrossWave OmniForce gibi öne çıkan modeller yer alıyor. Isı destekli leke çıkarma, detaylı döşeme temizliği ve hem silip hem süpüren teknolojiler cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Kasım ayı boyunca geçerli olacak avantajlı fiyatlara markanın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör 1876 yılında kurulan temizlik ürünü markası BISSEL, Kasım indirimleri ile şirketin 150. yılına özel indirimleri birleştirdi. BISSEL marka dört farklı modelde avatanlı fiyatlar dikkat çekiyor.

BISSEL’in resmi web sitesi bissel.com.tr’de Little Green, MultiClean Spot & Stain, CrossWave OmniForce Edge Pro ve SpotClean ProHeat Advanced modelleri indirime girdi. Yüzde 60’a varan oranda indirime giren bu modeller ile halı, koltuk, araç içi döşemeler ve sert zeminlerde etkili temizlik sunuluyor.

BISSELL Little Green Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Tam Boyutta Gör BISSELL’in Little Green halı ve koltuk yıkama makinesi modeli kompakt boyutları ve Triple Action adı verilen üç aşamalı temizlik sistemi ile dikkat çekiyor. Halı, koltuk, merdiven ve araç içi döşemelerde oluşan günlük lekelerin temizlenmesi için tasarlandı.

Ayrı temiz ve kirli su haznelerine sahip olan cihaz, 4,6 metrelik güç kablosu ve 1,4 metrelik hortumuyla farklı alanlarda kullanım imkanı sunuyor. Kompakt tasarımı ise cihazın kullanılmadığı zamanlarda daha az yer kaplamasını sağlıyor.

BISELL Little Green Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makines fiyatı yüzde 45 indirimle 10.999 TL’den 5.999 TL’ye indi.

BISSELL MultiClean Spot & Stain: Farklı yüzeylerde leke temizliği

Tam Boyutta Gör BISSELL MultiClean Spot & Stain modeli ise halı, kilim, koltuk ve araç içi döşemelerdeki lekelerin temizlenmesine odaklanıyor. Cihazda bulunan HeatWave teknolojisi, temizlik sırasında su sıcaklığının korunmasına yardımcı oluyor.

2,2 metrelik esnek hortumu ve 5 metrelik güç kablosu sayesinde farklı noktalara erişim sağlayan model, çıkarılabilir temiz ve kirli su hazneleriyle de kullanım kolaylığı sunuyor. Hafif ve kompakt tasarımı, evin farklı bölümlerinde kullanılmasını kolaylaştırıyor.

BISSELL SpotClean ProHeat Advanced: 59 dereceye kadar ısı destekli temizlik

Tam Boyutta Gör BISSELL SpotClean ProHeat Advanced modeli ise zorlu lekelerin temizlenmesine yönelik teknolojileriyle markanın halı ve koltuk yıkama makineleri arasından öne çıkıyor. Entegre ısıtıcılı ProHeat teknolojisi, su sıcaklığını yaklaşık 30 saniyede 59 dereceye kadar yükseltiyor. Bu sayede yapışkan ve yağlı lekelerin çözülmesine yardımcı olarak zorlu lekelerin temizlenmesini sağlıyor.

Püskürtme ve vakumlama yöntemini kullanan cihaz, 1,7 metrelik hortumuyla dar ve ulaşılması zor alanlarda da kullanılabiliyor. HydroRinse başlığı ise temizlik sonrasında cihazın iç aksamının durulanmasını kolaylaştırıyor.

BISSELL CrossWave OmniForce Edge Pro: Süpürme ve silme bir arada

Tam Boyutta Gör BISSELL CrossWave OmniForce Edge Pro, markanın en etkili ıslak ve kuru süpürge modeli olarak öne çıkıyor. Sert zeminlerde süpürme ve silme işlemlerini tek cihazda birleştiriyor. Kablosuz tasarıma sahip modelde farklı temizlik ihtiyaçları için iki ayrı mod bulunuyor. Power Vac modu kuru kirleri süpürürken Power Mop modu aynı anda süpürme ve silme işlemlerini gerçekleştiriyor.

ZeroGap teknolojisi, duvar dipleri ve kenarlarda daha etkili temizlik yapılmasına yardımcı oluyor. Dolanma önleyici fırça yapısı ise saçların ve evcil hayvan tüylerinin fırçaya takılmasını azaltmayı hedefliyor. Temiz ve kirli suyu ayrı bölmelerde tutan çift hazneli sistemin yanı sıra kendi kendini temizleme özelliği de cihazın bakımını kolaylaştırıyor.

Bu modelin fiyatı yüzde 26 indirimle 37.999 TL’den 27.999 TL’ye indi.

BISSELL Kasım 2026 kampanyası ne zamana kadar sürecek?

BISSELL'in Kasım ayına özel kampanyası, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimli modellerin ncel fiyatlarına, kampanya koşullarına ve stok bilgilerine] https://bissell.com.tr/collections/kasim-firsatlari web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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