Yapay Zeka Özeti:
- BISSELL, 150. yılına özel büyük Kasım kampanyasıyla temizlik ürünlerinde fırsatlar sunuyor. Yüzde 60'a varan indirimlerde; Little Green halı yıkama makinesi ve kablosuz CrossWave OmniForce gibi öne çıkan modeller yer alıyor. Isı destekli leke çıkarma, detaylı döşeme temizliği ve hem silip hem süpüren teknolojiler cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Kasım ayı boyunca geçerli olacak avantajlı fiyatlara markanın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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BISSEL’in resmi web sitesi bissel.com.tr’de Little Green, MultiClean Spot & Stain, CrossWave OmniForce Edge Pro ve SpotClean ProHeat Advanced modelleri indirime girdi. Yüzde 60’a varan oranda indirime giren bu modeller ile halı, koltuk, araç içi döşemeler ve sert zeminlerde etkili temizlik sunuluyor.
BISSELL Little Green Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi
Ayrı temiz ve kirli su haznelerine sahip olan cihaz, 4,6 metrelik güç kablosu ve 1,4 metrelik hortumuyla farklı alanlarda kullanım imkanı sunuyor. Kompakt tasarımı ise cihazın kullanılmadığı zamanlarda daha az yer kaplamasını sağlıyor.
BISELL Little Green Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makines fiyatı yüzde 45 indirimle 10.999 TL’den 5.999 TL’ye indi.
BISSELL MultiClean Spot & Stain: Farklı yüzeylerde leke temizliği
2,2 metrelik esnek hortumu ve 5 metrelik güç kablosu sayesinde farklı noktalara erişim sağlayan model, çıkarılabilir temiz ve kirli su hazneleriyle de kullanım kolaylığı sunuyor. Hafif ve kompakt tasarımı, evin farklı bölümlerinde kullanılmasını kolaylaştırıyor.
BISSELL SpotClean ProHeat Advanced: 59 dereceye kadar ısı destekli temizlik
Püskürtme ve vakumlama yöntemini kullanan cihaz, 1,7 metrelik hortumuyla dar ve ulaşılması zor alanlarda da kullanılabiliyor. HydroRinse başlığı ise temizlik sonrasında cihazın iç aksamının durulanmasını kolaylaştırıyor.
BISSELL CrossWave OmniForce Edge Pro: Süpürme ve silme bir arada
ZeroGap teknolojisi, duvar dipleri ve kenarlarda daha etkili temizlik yapılmasına yardımcı oluyor. Dolanma önleyici fırça yapısı ise saçların ve evcil hayvan tüylerinin fırçaya takılmasını azaltmayı hedefliyor. Temiz ve kirli suyu ayrı bölmelerde tutan çift hazneli sistemin yanı sıra kendi kendini temizleme özelliği de cihazın bakımını kolaylaştırıyor.
Bu modelin fiyatı yüzde 26 indirimle 37.999 TL’den 27.999 TL’ye indi.
BISSELL Kasım 2026 kampanyası ne zamana kadar sürecek?
BISSELL'in Kasım ayına özel kampanyası, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimli modellerin ncel fiyatlarına, kampanya koşullarına ve stok bilgilerine] https://bissell.com.tr/collections/kasim-firsatlari web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: