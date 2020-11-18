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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin 18 bin doları da geçti. Sırada ne var?

    Bitcoin; 2017 yılındaki patlamasından çok daha hızlı bir şekilde yükseliyor. 100 gündan fazla 10 bin dolar üzerinde kalan Bitcoin 15 bin dolardan 16 bin dolara çıkışta da hız rekoru kırdı.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin 18 bin doları da geçti. Sırada ne var?
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    Pandemi başlangıcı ile birlikte 4000$ seviyesinin altına kadar inen ve yatırımcılarda panik oluşturan Bitcoin sonrasında istikrarlı bir yükselişe başladı ve bugüne kadar geldi. Pek çok kurumsal stratejinin de temelinde yer almayı başaran Bitcoin rekorlar kırmaya devam ediyor.

    Bitcoin nereye gidiyor?

    2017 sonlarındaki büyük yükselişin ardından uzun bir çöküş dönemine giren Bitcoin ve haliyle kripto para piyasası özellikle bu yıl toparlanmayı başardı. Bitcoin 100 günden fazla 10 bin dolar üzerinde kalarak yeni bir rekor kırdı.

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    Ayrıca Bkz. "Türkiye’de de denenen CoronaVac isimli aşının birinci ve ikinci faz sonuçları paylaşıldı"

    Analizler yükselişin bu denli uzun süreceğini tahmin etmiyordu zira 7000$-9600$ aralığına kadar bir düzeltme yapması bekleniyordu. Ne var ki FOMO olarak adlandırılan akıma kapılan Bitcoin hiç bir analizi dinlemeyerek 18 bin dolar sınırına kadar çıktı.

    Bitcoin 18 bin doları da geçti. Sırada ne var?
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    Aslında 13 bin dolardan sonra Bitcoin’in ivme kazandığını söylemek mümkün. Özellikle 15 bin dolardan 16 bin dolara çıkış süresi 2017 yılındaki aynı harekete göre çok daha kısa oldu. Yine 17 bin ve 18 bin dolar seviyeleri çok hızlı aşıldı.

    Bundan sonrası için ne olacağı merak konusu. Pek çok analiz uzmanı artık 20 bin sınırının da aşılarak tarihi zirvelerin gelmesini bekliyor. Bununla birlikte hızlı çıkış nedeniyle sert düzeltmelerin gelebileceği uyarısı da yapılıyor.

    Alt kripto paralar ise ne yazık ki ezilmeye devam ediyor. Ethereum kendisini bundan kurtararak 500$ seviyesine dokunmayı başardı. XRP de uzun bir aradan sonra 30 cent sınırına geldi. Özellikle DeFi paralarının önceki zirvelerine doğru yaklaştıklarını görüyoruz. Yine de Bitcoin hakimiyet oranı yüksek kaldığı için yükselişler sınırlı oluyor.



    https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    AjanHaKaN

    bane gibi olacaktı

    1 saat önce
    AjanHaKaN

    iyyy tırnaklara bak bana gibi suratta (batman dark knight)

    1 saat önce
    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    23 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    size bunun reklamını yapın diye para mı veriyorlar !?
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    5 yıl içinde değeri 1.000.000tl yi geçer vaziyet alın
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    x2yk (x y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım daha önceki rekorunu kıracak mı piyasalarda merak edilen bu, artı pandemi aşısı ile tepetaklak olma durumu da var nasıl pandemi yayıldı 8400 dolardan 3900 dolara kadar gözümün önünde inişini izledim film gibi. ;) Gözlerim dolar dolar baktı. ;)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Milleti iyi keklediler ya,bilhassa ilk sahip olanlar falan. Paraya "Para" demiyor adamlar.
    "Money" diyor onlar zaten çoğu.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kaan4554 (kaan yıldız) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Keklemelik bir durum yok, her sene fiyat dibe vuruyor. Dipten alanlar hiç ellemeden her sene kar etmeye devam ediyor.
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