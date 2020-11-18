Bitcoin 18 bin doları da geçti. Sırada ne var?

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Pandemi başlangıcı ile birlikte 4000$ seviyesinin altına kadar inen ve yatırımcılarda panik oluşturan Bitcoin sonrasında istikrarlı bir yükselişe başladı ve bugüne kadar geldi. Pek çok kurumsal stratejinin de temelinde yer almayı başaran Bitcoin rekorlar kırmaya devam ediyor.

Bitcoin nereye gidiyor?

2017 sonlarındaki büyük yükselişin ardından uzun bir çöküş dönemine giren Bitcoin ve haliyle kripto para piyasası özellikle bu yıl toparlanmayı başardı. Bitcoin 100 günden fazla 10 bin dolar üzerinde kalarak yeni bir rekor kırdı.

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Analizler yükselişin bu denli uzun süreceğini tahmin etmiyordu zira 7000$-9600$ aralığına kadar bir düzeltme yapması bekleniyordu. Ne var ki FOMO olarak adlandırılan akıma kapılan Bitcoin hiç bir analizi dinlemeyerek 18 bin dolar sınırına kadar çıktı.

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Aslında 13 bin dolardan sonra Bitcoin’in ivme kazandığını söylemek mümkün. Özellikle 15 bin dolardan 16 bin dolara çıkış süresi 2017 yılındaki aynı harekete göre çok daha kısa oldu. Yine 17 bin ve 18 bin dolar seviyeleri çok hızlı aşıldı.

Bundan sonrası için ne olacağı merak konusu. Pek çok analiz uzmanı artık 20 bin sınırının da aşılarak tarihi zirvelerin gelmesini bekliyor. Bununla birlikte hızlı çıkış nedeniyle sert düzeltmelerin gelebileceği uyarısı da yapılıyor.

Alt kripto paralar ise ne yazık ki ezilmeye devam ediyor. Ethereum kendisini bundan kurtararak 500$ seviyesine dokunmayı başardı. XRP de uzun bir aradan sonra 30 cent sınırına geldi. Özellikle DeFi paralarının önceki zirvelerine doğru yaklaştıklarını görüyoruz. Yine de Bitcoin hakimiyet oranı yüksek kaldığı için yükselişler sınırlı oluyor.

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